Κύπρος: Στους 19 οι νεκροί από το ναυάγιο στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας

Snapshot Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο του καταμαράν FiloJet στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας ανήλθε σε 19.

Το πλοίο ανατράπηκε στις 30 Αυγούστου με 267 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 239 διασώθηκαν.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων και οι επιχειρήσεις στο σημείο έχουν ολοκληρωθεί.

Εννέα άτομα παραμένουν αγνοούμενα και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος δείχνει σοβαρές ενδείξεις αμέλειας. Snapshot powered by AI

Στους 19 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν στ’ ανοιχτά της βόρειας Κύπρου, στα τέλη Αυγούστου, ενώ εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το πλοίο FiloJet, στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα, ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι στις 30 Αυγούστου. Από τους επιβαίνοντες, 239 άνθρωποι διασώθηκαν από τη θάλασσα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων, στ’ ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Οι επιχειρήσεις στο σημείο όπου βρίσκεται το πλοίο έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό των εννέα αγνοουμένων συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος φέρνει στο φως σοβαρές ενδείξεις αμέλειας.