Κερύνεια: Επτά νεκροί και 23 αγνοούμενοι από τη βύθιση καταμαράν - Ήταν κακοσυντηρημένο

Snapshot Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν κοντά στην Κερύνεια με περίπου 270 επιβάτες.

Το καταμαράν ήταν κακοσυντηρημένο και είχε μείνει παροπλισμένο για μεγάλο διάστημα λόγω χρεών της εταιρείας.

Το σκάφος βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, πιθανώς υπεράριθμο, κατά το δρομολόγιο Κερύνεια-Σελεύκια.

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται σοβαρή.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε βάθος άνω των 500 μέτρων για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Snapshot powered by AI

Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κατεχόμενη Κύπρο για να εντοπίσουν τους 23 αγνοούμενους, που βρίσκονταν μεταξύ των περίπου 270 επιβαινόντων στο καταμαράν που ανετράπη μερικές εκατοντάδες μέτρα από τις ακτές και κόστισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το καταμαράν πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Κερύνεια-Σελεύκια. Επιβάτες του ήταν κυρίως εργάτες που ζουν στην Σελεύκια, στα Άδανα και τις γύρω περιοχές.

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Ήταν παροπλισμένο για χρόνια και κακοσυντηρημένο

Σε ό,τι αφορά στο καταμαράν, όπως προκύπτει δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόπλοο, καθώς επρόκειτο για ένα κακοσυντηρημένο σκάφος. Ναυπηγήθηκε το 2000 στη Γαλλία και χρησιμοποιήθηκε εκεί για πολλά χρόνια κάνοντας τουριστικά δρομολόγια.

Είχε περάσει στην κατοχή της τουρκικής ακτοπλοϊκής εταιρείας Filo Jet και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια εκτελούσε το δρομολόγιο Κως- Αλικαρνασσός.

Για αρκετά χρόνια είχε μείνει παροπλισμένο λόγω χρεών της εταιρείας με αποτέλεσμα να μείνει ασυντήρητο για πολύ μεγάλο διάστημα. Το γεγονός αυτό συνέδραμε ουσιαστικά στο να κοπεί στα δύο και να ρίξει στη θάλασσα όλους τους επιβάτες, ενώ αρκετοί εγκλωβίστηκαν στο κουφάρι του.

Η χωρητικότητά του ήταν περίπου 270 ατόμων και εξετάζεται η πιθανότητα να ήταν υπεράριθμο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πλοίο ήταν υπερπλήρες από τους επιβαίνοντες που το είδαν να βυθίζεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερύνειας, όπου ξεκίνησε για ένα ταξίδι 2,5 ωρών στην ανοικτή θάλασσα.

7 νεκροί, 23 αγνοούμενοι

Ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, Ουνάι Ουστέλ, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι μέχρι στιγμής 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 237 έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 23 ακόμη ατόμων.

Από την πλευρά του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι οι διασωθέντες επιβάτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από το «υπουργείο Υγείας», η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

«Μέσα σε μία ώρα θα μπορώ να δώσω πολύ πιο ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχουν 23 άνθρωποι στους οποίους δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε. Οι εργασίες συνεχίζονται με πολύ έντονους ρυθμούς», δήλωσε.

Ακόμα, είπε πως το πλοίο βρίσκεται σε βάθος άνω των 500 μέτρων, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται στις περιοχές κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

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