Κενή διαπίστευση: Ρεπορτάζ μόνο έξω από τον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους που αποβλήθηκαν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την είσοδο στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους των CNN, MS NOW και Politico, απενεργοποιώντας τις διαπιστεύσεις τους.

Οι δημοσιογράφοι Akayla Gardner (MS NOW), Betsy Klein (CNN) και Cheyenne Haslett (Politico) δεν τους επιτράπηκε η είσοδος και τους κατασχέθηκαν οι δημοσιογραφικές ταυτότητες.

Τα μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν παραβίαση του Πρώτου Τροποποιητικού Συντάγματος και δεσμεύονται να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να συνεχίσουν την κάλυψη της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή αποβολή και άλλων μέσων που χαρακτηρίζει ως διακινητές «ψευδών ειδήσεων». Snapshot powered by AI

Στους δημοσιογράφους τριών μέσων ενημέρωση, των CNN, MS NOW και Politico, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, με τις διαπιστεύσεις του να απενεργοποιούνται με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, στο truth Social, καταγγέλλοντας ότι τα μέσα αυτά μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις».

Το πρωί του Σαββάτου, τα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η απαγόρευση είχε τεθεί σε ισχύ και ότι οι δημοσιογραφικές ταυτότητες των ανταποκριτών τους είχαν απενεργοποιηθεί.

Η ανταποκρίτρια του MS NOW στον Λευκό Οίκο, Akayla Gardner, και η δημοσιογράφος του CNN, Betsy Klein, δήλωσαν ότι δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των πρωινών εκπομπών τους. Το Politico ανακοίνωσε σε ένα πρωινό ενημερωτικό δελτίο ότι η δημοσιογράφος Cheyenne Haslett σταμάτηθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία, της κατασχέθηκε η δημοσιογραφική της ταυτότητα και της απαγορεύτηκε η είσοδος.

Akayla Gardner: “This Is The First Action We Know Of Of Them Actually Denying Us Entry Into The White House”; MS NOW Reporter Denied Access After Trump Announces Ban On CNN, Politico



MS NOW reporter Akayla Gardner said her White House badge was disabled and taken by security… pic.twitter.com/7e5IbTkOYV — News is Dead (@newsisdead) September 19, 2026

Η Klein ανέφερε ότι κατάσχεσαν και τη δική της δημοσιογραφική κάρτα. Αργότερα έκανε ζωντανή αναφορά έξω από το συγκρότημα και δέχτηκε αμήχανες διακοπές από πολίτες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

«Ο Λευκός Οίκος ανήκει στον αμερικανικό λαό και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο εσωτερικό του χρηματοδοτούνται από τα χρήματα των φόρων μας», ανέφερε το MS NOW σε δήλωσή του. «Το MS NOW προτίθεται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα και τον ουσιαστικό ρόλο της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στη δημοκρατία μας.

«Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των παρουσιαστών, των δημοσιογράφων και της συντακτικής μας ομάδας. Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και τα ζητήματα που επηρεάζουν τον αμερικανικό λαό».

Το CNN δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιτελεί την αποστολή του να καλύπτει την αμερικανική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το αν θα απαγορεύεται η είσοδος των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο ή σε άλλα κυβερνητικά κτίρια.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε τη δημοσιογραφική μας εργασία χωρίς εμπόδια ή παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και αυτή η απαγόρευση αποτελεί παράνομη παραβίαση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος», πρόσθεσε το δίκτυο σε δήλωσή του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε την «αποβολή κι άλλων μέσων ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις».