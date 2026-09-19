Κενή διαπίστευση: Ρεπορτάζ μόνο έξω από τον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους που αποβλήθηκαν

Με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύτηκε η είσοδος στον Λευκό Οίκο, τριών Μέσων Ενημέρωσης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Κενή διαπίστευση: Ρεπορτάζ μόνο έξω από τον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους που αποβλήθηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την είσοδο στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους των CNN, MS NOW και Politico, απενεργοποιώντας τις διαπιστεύσεις τους.
  • Οι δημοσιογράφοι Akayla Gardner (MS NOW), Betsy Klein (CNN) και Cheyenne Haslett (Politico) δεν τους επιτράπηκε η είσοδος και τους κατασχέθηκαν οι δημοσιογραφικές ταυτότητες.
  • Τα μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν παραβίαση του Πρώτου Τροποποιητικού Συντάγματος και δεσμεύονται να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να συνεχίσουν την κάλυψη της κυβέρνησης.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή αποβολή και άλλων μέσων που χαρακτηρίζει ως διακινητές «ψευδών ειδήσεων».
Snapshot powered by AI

Στους δημοσιογράφους τριών μέσων ενημέρωση, των CNN, MS NOW και Politico, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, με τις διαπιστεύσεις του να απενεργοποιούνται με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, στο truth Social, καταγγέλλοντας ότι τα μέσα αυτά μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις».

Το πρωί του Σαββάτου, τα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η απαγόρευση είχε τεθεί σε ισχύ και ότι οι δημοσιογραφικές ταυτότητες των ανταποκριτών τους είχαν απενεργοποιηθεί.

Η ανταποκρίτρια του MS NOW στον Λευκό Οίκο, Akayla Gardner, και η δημοσιογράφος του CNN, Betsy Klein, δήλωσαν ότι δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των πρωινών εκπομπών τους. Το Politico ανακοίνωσε σε ένα πρωινό ενημερωτικό δελτίο ότι η δημοσιογράφος Cheyenne Haslett σταμάτηθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία, της κατασχέθηκε η δημοσιογραφική της ταυτότητα και της απαγορεύτηκε η είσοδος.

Η Klein ανέφερε ότι κατάσχεσαν και τη δική της δημοσιογραφική κάρτα. Αργότερα έκανε ζωντανή αναφορά έξω από το συγκρότημα και δέχτηκε αμήχανες διακοπές από πολίτες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

«Ο Λευκός Οίκος ανήκει στον αμερικανικό λαό και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο εσωτερικό του χρηματοδοτούνται από τα χρήματα των φόρων μας», ανέφερε το MS NOW σε δήλωσή του. «Το MS NOW προτίθεται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα και τον ουσιαστικό ρόλο της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στη δημοκρατία μας.

«Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των παρουσιαστών, των δημοσιογράφων και της συντακτικής μας ομάδας. Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και τα ζητήματα που επηρεάζουν τον αμερικανικό λαό».

Το CNN δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιτελεί την αποστολή του να καλύπτει την αμερικανική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το αν θα απαγορεύεται η είσοδος των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο ή σε άλλα κυβερνητικά κτίρια.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε τη δημοσιογραφική μας εργασία χωρίς εμπόδια ή παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και αυτή η απαγόρευση αποτελεί παράνομη παραβίαση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος», πρόσθεσε το δίκτυο σε δήλωσή του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε την «αποβολή κι άλλων μέσων ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

MobLand: Η σειρά του Γκάι Ρίτσι δείχνει στη νέα σεζόν πως η μαφία δεν είναι ποτέ ήσυχη

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Να τη λέμε «Ανώτερη» ή «Υπέρτατη» Νοημοσύνη»; Ο Τραμπ θέτει στον κόσμο το ερώτημα

20:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Λευτέρη Μαντζούκα - Βίντεο

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Πλησιάζει η επιστροφή του - Ποια είναι τα όριά του

20:32LIFESTYLE

Ο ξέφρενος χορός της Σελίν Ντιόν - Ξυπόλητη πάνω στο καπό αυτοκινήτου

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το «καυτό» ξεκίνημα του Φρανσίσκο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης σωματοφύλακας του Πούτιν - Ο Άνθρωπος Σκιά του Ρώσου Προέδρου

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο «T-Center» ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης

19:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην Αλάσκα: Εγκαινιάζεται ελληνορθόδοξη εκκλησία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Παρέδωσε στους διαμεσολαβητές τους όρους του για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Σφραγίστηκε η Πολεοδομία - Υπό έρευνα δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων

19:40ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ για τον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κενή διαπίστευση: Ρεπορτάζ μόνο έξω από τον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους που αποβλήθηκαν

19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αυτή είναι η 11άδα τελικού του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ

19:25ΕΘΝΙΚΑ

Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Πότε «πέφτουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή

19:25ΕΘΝΙΚΑ

Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης σωματοφύλακας του Πούτιν - Ο Άνθρωπος Σκιά του Ρώσου Προέδρου

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Πότε «πέφτουν»

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε γιατρό από τις Φιλιππίνες - Βίντεο ντοκουμέντο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κρήτη στη Σαχάρα: Ο σφηκιάρης ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Σφραγίστηκε η Πολεοδομία - Υπό έρευνα δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια πλάνα: Σκότωσαν στο ξύλο πελάτη σούπερ μάρκετ για παρατήρηση στη 17χρονη υπάλληλο κόρη τους

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ