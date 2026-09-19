Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

Πώς να καθαρίζετε με ασφάλεια τα φρούτα και τα λαχανικά και τι να αποφεύγετε.

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Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη διαδικασία. Για την καθημερινή ασφάλεια των τροφίμων, η μέθοδος που υποστηρίζεται περισσότερο από τα επιστημονικά δεδομένα είναι και η απλούστερη: ξεπλύνετε τα προϊόντα κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό, τρίψτε τα με τα χέρια σας και χρησιμοποιήστε βούρτσα για τα πιο σκληρά είδη, όταν χρειάζεται.

Το ξύδι και η μαγειρική σόδα ενδέχεται να απομακρύνουν ορισμένα υπολείμματα υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά κανένα από τα δύο δεν είναι απαραίτητο για τη συνηθισμένη διαδικασία καθαρισμού.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πλύνετε φρούτα και λαχανικά;

Ξεκινήστε πλένοντας τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, κρατήστε τα προϊόντα κάτω από δροσερό τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά την επιφάνειά τους με τα δάχτυλά σας.

Για σκληρά προϊόντα, όπως μήλα, πορτοκάλια, πιπεριές και πατάτες, χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα, κατάλληλη για τρόφιμα. Το στέγνωμα με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας μπορεί να απομακρύνει τυχόν επιπλέον βακτήρια από την επιφάνεια.

Πλύνετε τα προϊόντα ακόμα και αν σκοπεύετε να τα ξεφλουδίσετε. Για παράδειγμα,τα μικρόβια που βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος ενός αβοκάντο ή ενός πεπονιού μπορούν να μεταφερθούν στο βρώσιμο τμήμα μέσω του μαχαιριού ή των χεριών σας.

πλυσιμο φρουτων

Απομακρύνει όντως το απλό νερό τα μικρόβια;

Ναι, αν και δεν μπορεί να αποστειρώσει τα προϊόντα. Το τρεχούμενο νερό, το τρίψιμο και η χρήση βούρτσας απομακρύνουν τις βρωμιές και μειώνουν την ποσότητα ορισμένων βακτηρίων και άλλων μολυσματικών παραγόντων από την επιφάνεια του προϊόντος.

Το πλύσιμο μειώνει τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το τρόφιμο είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως η σαλμονέλα, το E. coli ή παράσιτα. Το μαγείρεμα, όπου ενδείκνυται, παρέχει μεγαλύτερη προστασία, καθώς η θερμότητα μπορεί να εξολοθρεύσει πολλούς επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Για τα φυλλώδη λαχανικά, αφαιρέστε τα κατεστραμμένα ή/και τα εξωτερικά φύλλα και ξεπλύνετε καλά τα υπόλοιπα. Τα ευαίσθητα φρούτα του δάσους (όπως φράουλες, σμέουρα κ.λπ.) πρέπει να ξεπλένονται απαλά και όχι να τρίβονται.

Είναι το ξύδι και η μαγειρική σόδα καλύτερες επιλογές;

Όχι απαραίτητα. Το νερό, το ξύδι και η μαγειρική σόδα είναι αποτελεσματικές οικιακές μέθοδοι, ωστόσο οι επίσημες οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων εξακολουθούν να συνιστούν το απλό τρεχούμενο νερό ως την ενδεδειγμένη πρακτική.

Το ξύδι μπορεί να μειώσει ορισμένα μικρόβια, αλλά μελέτες δεν έχουν δείξει με συνέπεια, ότι το πλύσιμο με ξύδι στο σπίτι είναι ασφαλέστερο από το πλύσιμο μόνο με νερό. Το μούλιασμα μπορεί επίσης να επηρεάσει τη γεύση και την υφή.

Υπάρχουν ισχυρότερες ενδείξεις, ότι η μαγειρική σόδα απομακρύνει ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων από την επιφάνεια ορισμένων αγροτικών προϊόντων. Σε εργαστηριακή μελέτη με μήλα, ένα διάλυμα μαγειρικής σόδας απομάκρυνε δύο επιφανειακά φυτοφάρμακα πιο αποτελεσματικά από το νερό της βρύσης, αν και δεν μπόρεσε να απομακρύνει το φυτοφάρμακο που είχε ήδη διεισδύσει στη φλούδα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φρούτο ή λαχανικό χρειάζεται πλύσιμο με μαγειρική σόδα. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και την μέθοδο πλύσης, ενώ οι αρχές ασφάλειας τροφίμων δεν συνιστούν την μαγειρική σόδα ως απαραίτητο βήμα της καθημερινής ρουτίνας.

πιπεριες

Τι δεν πρέπει ποτέ να κάνετε στο πλύσιμο φρούτων και λαχανικών

Μην πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά με:

  • Υγρό πιάτων
  • Σαπούνι χεριών
  • Οικιακά απορρυπαντικά
  • Χλωρίνη
  • Απολυμαντικά
  • Προϊόντα που δεν προορίζονται για τρόφιμα

Τα φρέσκα προϊόντα μπορεί να απορροφήσουν υπολείμματα απορρυπαντικών ή καθαριστικών, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Ο FDA (αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) επίσης δεν συνιστά τη χρήση εμπορικών προϊόντων καθαρισμού για φρούτα και λαχανικά, καθώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς ώστε να κρίνονται απαραίτητα.

Ποια είναι η απλούστερη ασφαλής διαδικασία;

Για τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά:

  1. Πλύνετε τα χέρια σας πριν τα χειριστείτε
  2. Ξεπλύνετε με καθαρό τρεχούμενο νερό
  3. Τρίψτε απαλά (για προϊόντα με σκληρή φλούδα, χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα)
  4. Αφαιρέστε τα σημεία που έχουν χτυπήματα, φθορές ή σημάδια σήψης
  5. Στεγνώστε με καθαρή πετσέτα, εφόσον είναι εφικτό
  6. Κρατήστε τα μακριά από ωμό κρέας, πουλερικά και θαλασσινά
  7. Τοποθετήστε άμεσα στο ψυγείο τα κομμένα ή τα ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα

Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «προπλυμένα» ή «έτοιμα για κατανάλωση» συνήθως δεν χρειάζονται επιπλέον πλύσιμο.

γυναικα πλενει λαχανικα στον νεροχυτη

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να πλένονται και τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά;

Ναι. Τα βιολογικά προϊόντα ενδέχεται να φέρουν χώμα, βακτήρια και άλλους ρύπους που προέρχονται από την καλλιέργεια, την μεταφορά ή τον χειρισμό τους. Πλύντε τα με τον ίδιο τρόπο που πλένετε και τα συμβατικά προϊόντα.

Το ξεφλούδισμα απομακρύνει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων;

Το ξεφλούδισμα μπορεί να μειώσει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων περισσότερο από το απλό πλύσιμο, αλλά ενδέχεται επίσης να απομακρύνει φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται κοντά στη φλούδα. Πλύντε το προϊόν πριν το ξεφλουδίσετε, ώστε να μην μεταφερθούν οι ρύποι στο εσωτερικό του.

Συμπέρασμα

Η πιο αποτελεσματική σπιτική μέθοδος δεν είναι κάποιο ειδικό προϊόν καθαρισμού, αλλά το καθαρό τρεχούμενο νερό, το τρίψιμο και, για τα προϊόντα με σκληρή υφή, η χρήση μιας καθαρής βούρτσας. Το ξύδι και η μαγειρική σόδα μπορούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες, κυρίως για την απομάκρυνση ορισμένων επιφανειακών ρύπων, αλλά η χρήση τους είναι προαιρετική και όχι απαραίτητη.

Το σωστό πλύσιμο μειώνει την μικροβιακή επιβάρυνση, αλλά δεν καθιστά τα φρέσκα προϊόντα αποστειρωμένα.

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