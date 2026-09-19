Έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για ενάμιση χρόνο και εισέπραττε τη σύνταξή του - Συνελήφθη 25χρονος

Snapshot Ένας 25νος Ισπανός συνελήφθη επειδή έκρυβε το πτώμα του πατέρα του σε ντουλάπα για τουλάχιστον 18 μήνες, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Η αστυνομία εντόπισε το πτώμα μετά από καταγγελία του ίδιου του γιου και διαπίστωσε ότι το δωμάτιο είχε σφραγιστεί με σιλικόνη για να περιοριστεί η δυσοσμία.

Ο πατέρας είχε πεθάνει πριν από ενάμιση χρόνο, σε ηλικία 71 ετών, πιθανότατα από φυσικά αίτια, ενώ η αιτία θανάτου θα διευκρινιστεί με τη νεκροψία.

Ο γιος ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απόκρυψη πτώματος και ψευδή διεκδίκηση επιδομάτων.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα, όπου ο πατέρας ήταν γνωστός και θεωρούνταν ότι είχε καλή σχέση με το γιο του. Snapshot powered by AI

Ένας 25χρονος Ισπανός συνελήφθη από τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε κρυμμένο τον νεκρό πατέρα του στη ντουλάπα του σπιτιού τους για τουλάχιστον 18 μήνες, έτσι ώστε να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Η τρομακτική ανακάλυψη έγινε το πρωί της Πέμπτης στη μικρή πόλη Τορεκαμπαλιέρος της Ισπανίας. Η αστυνομία ανέφερε ότι η δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι στην οδό Los Fresnos, τους έκανε να σπεύσουν στο σπίτι. Αφού μπήκαν στο ακίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πτώμα τυλιγμένο σε σακουλάκια σιλικόνης σε μια προσπάθεια να κρύψουν τη μυρωδιά της σάπιας σάρκας.

Το δωμάτιο σφραγίστηκε επίσης με σιλικόνη για να μην διαφεύγουν δυσάρεστες οσμές, ανέφερε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον γιο - ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απόκρυψη της τύχης ενός πτώματος και ψευδή διεκδίκηση των επιδομάτων του πατέρα του. Ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από ενάμιση χρόνο, σε ηλικία 71 ετών.

Το αποκάλυψε ο ίδιος ο γιος

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι αφότου ο γιος τηλεφώνησε σε μια τοπική εφημερίδα και τους είπε ότι «έκρυβε» τον θάνατο του πατέρα του «για ενάμιση χρόνο».

Δεν είπε πώς πέθανε ο πατέρας του, ενώ η νεκροψία αναμένεται να αποκαλύψει την αιτία θανάτου τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν το σώμα έφερε σημάδια βίας, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο πατέρας πέθανε από φυσικά αίτια.

Το ζοφερό εύρημα έχει προκαλέσει σοκ στην μικρή πόλη, με έναν κάτοικο να την περιγράφει ως «τρομακτική».

Οι γείτονες θυμούνται τον πατέρα ως έναν εξωστρεφή άνθρωπο που επισκεπτόταν τακτικά το τοπικό μπαρ Patas. Ο πατέρας φέρεται να είχε άνοια, αλλά οι κάτοικοι είπαν ότι πίστευαν ότι αυτός και ο γιος του τα πήγαιναν καλά.