Η νέα φανέλα του Άρη, με τη Novibet στο πλευρό του

Νέα φανέλα, νέοι στόχοι και μία σεζόν γεμάτη αγωνιστικές προκλήσεις για τον Άρη! Η νέα εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-27 συνοδεύει ήδη τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, με τη Novibet να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό τους.

Για τους φιλάθλους του Άρη, όμως, η φανέλα είναι κάτι περισσότερο από μία αγωνιστική εμφάνιση. Είναι τα χρώματα και η ταυτότητα της ομάδας, που τους συνοδεύουν στις κερκίδες, στις εκτός έδρας αναμετρήσεις και σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους.

Καθώς η σεζόν προχωρά, η φανέλα συνδέεται με γκολ, πανηγυρισμούς, απαιτητικές αναμετρήσεις και όλες εκείνες τις στιγμές που μένουν στη μνήμη των φιλάθλων. Στιγμές που, παιχνίδι με το παιχνίδι, γράφουν τη δική τους ιστορία.

Η Novibet βρίσκεται και φέτος στη νέα εμφάνιση του Άρη, ως Μεγάλος Χορηγός της ομάδας, συνεχίζοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία έχει επεκταθεί έως το 2030. Μια μακροπρόθεσμη συμφωνία που εκφράζει τη σταθερή στήριξη της Novibet σε έναν ιστορικό σύλλογο με ισχυρή ταυτότητα και βαθιά σύνδεση με τους φιλάθλους του.

Η συνεργασία τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην παρουσία της Novibet στη φανέλα. Από την έναρξή της, οι δύο πλευρές έχουν υλοποιήσει κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εμπειρία των φιλάθλων, αναδεικνύουν τις αξίες του αθλητισμού και φέρνουν την ομάδα ακόμη πιο κοντά στην τοπική κοινωνία. Στη διάρκεια της φετινής σεζόν, η κοινή αυτή πορεία θα συνεχιστεί με νέες δράσεις για τον κόσμο του Άρη.

Σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, στις απαιτητικές αναμετρήσεις και στις στιγμές που ξεχωρίζουν, η φετινή φανέλα θα συνοδεύει τον Άρη και τους φιλάθλους του σε κάθε επόμενο αγωνιστικό βήμα.

Η φανέλα αλλάζει, η Novibet παραμένει στο πλευρό του Άρη. Μαζί έως το 2030.