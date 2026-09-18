Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

Snapshot Ο Πολικός Στρόβιλος για τον χειμώνα 2026-2027 σχηματίζεται ισχυρότερος από πέρυσι, αλλά αναμένεται σημαντική επιβράδυνση και εξασθένηση των ανέμων στα μέσα του χειμώνα.

Το ισχυρό Super El Niño στον Ειρηνικό μπορεί να επηρεάσει τις διαταραχές του Πολικού Στροβίλου και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Επεισόδια Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης (SSW) προκαλούν μετατοπίσεις ή διάσπαση του Πολικού Στροβίλου, επηρεάζοντας την επιφάνεια με ψυχρές εισβολές κυρίως στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, η εξασθένηση ή διαταραχή του Πολικού Στροβίλου δεν εγγυάται ψυχρή εισβολή, καθώς η επίδραση εξαρτάται από την αναδιαμόρφωση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα μπορεί να βιώσει ψυχρότερες περιόδους ή έντονες κακοκαιρίες αν συνδυαστούν κατάλληλα η μετακίνηση ψυχρών αερίων μαζών και η δραστηριότητα βαρομετρικών συστημάτων στη Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Ένας νέος Πολικός Στρόβιλος σχηματίζεται τώρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο, με την ταχεία ψύξη στη στρατόσφαιρα και την πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης να είναι ήδη ορατές στα τελευταία δεδομένα. Ξεκινά τη φετινή περίοδο ισχυρότερος σε σχέση με πέρυσι, όμως οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ένα πολύ διαφορετικό μοτίβο για τον χειμώνα 2026-2027.

Οι νέες εποχικές τάσεις συγκλίνουν σε μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση του Πολικού Στροβίλου στα μέσα του χειμώνα, με εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της πίεσης στη στρατόσφαιρα. Παράλληλα, ένα ισχυρό Super El Niño αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του Πολικού Στροβίλου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πολικός Στρόβιλος: Ο κινητήρας της χειμερινής κυκλοφορίας

Ο Πολικός Στρόβιλος είναι η ευρεία χειμερινή ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από το Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο. Μπορείτε να φανταστείτε τον Πολικό Στρόβιλο σαν ένα περιστρεφόμενο τείχος πάνω από τις πολικές περιοχές, το οποίο εκτείνεται από την επιφάνεια της Γης έως τη στρατόσφαιρα, σε ύψος άνω των 50 χιλιομέτρων, συγκρατώντας τον ψυχρό πολικό αέρα στο εσωτερικό του.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ο Πολικός Στρόβιλος χωρίζεται σε δύο στρώματα που παρακολουθούμε κάθε χειμώνα: τη στρατόσφαιρα και την τροπόσφαιρα. Το πρώτο βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο και το δεύτερο χαμηλότερα. Ο Πολικός Στρόβιλος εκτείνεται και στα δύο στρώματα, όμως έχει διαφορετική μορφή, ένταση και επιδράσεις σε καθένα από αυτά.

Το ανώτερο τμήμα του Πολικού Στροβίλου, στη στρατόσφαιρα, είναι πιο συμμετρικό και ισχυρό, καθώς περιστρέφεται πιο ελεύθερα σε μεγαλύτερο ύψος από την επιφάνεια της Γης. Αντίθετα, η χαμηλότερη δομή του είναι πολύ πιο ανομοιόμορφη και «ασταθής». Αυτό οφείλεται στην επίδραση του ανάγλυφου και των ορεινών όγκων, αλλά και των ισχυρών συστημάτων υψηλών και χαμηλών πιέσεων που λειτουργούν ως εμπόδια στην ατμοσφαιρική ροή.

Ένας νέος Πολικός Στρόβιλος σχηματίζεται για τον χειμώνα 2026-2027

Στη στρατόσφαιρα, η ψύξη συνήθως ξεκινά τον Αύγουστο και εντείνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας σε σχέση με τις θερμότερες περιοχές νοτιότερα, προκαλώντας πτώση της πίεσης και τη δημιουργία μιας κυκλωνικής περιοχής πάνω από τον Βορρά, δηλαδή του Πολικού Στροβίλου.

Παρακάτω παρουσιάζεται η πρόγνωση της μεταβολής της θερμοκρασίας για τις επόμενες 14 ημέρες στη μέση στρατόσφαιρα, στο επίπεδο των 10 mb, σε υψόμετρο περίπου 30 χιλιομέτρων. Διακρίνεται η συνεχιζόμενη ψύξη πάνω και γύρω από τον Βόρειο Πόλο στη στρατόσφαιρα, με έναν ψυχρό πυρήνα να αρχίζει να αναπτύσσεται πάνω από τις πολικές περιοχές.

Ο ψυχρός πυρήνας αποτελεί την «καρδιά» του Πολικού Στροβίλου και όσο χαμηλότερη γίνεται η θερμοκρασία, τόσο ισχυρότερος μπορεί να γίνει ο Πολικός Στρόβιλος.

Ως αποτέλεσμα, η πίεση επίσης μειώνεται γρήγορα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει το τρέχον γεωδυναμικό ύψος στο ίδιο επίπεδο των 10 mb. Διακρίνεται ένας πυρήνας χαμηλών πιέσεων με σαφώς καθορισμένο κλειστό κέντρο, ο οποίος έχει ήδη αναπτυχθεί πάνω από τις πολικές περιοχές.

Πρόκειται για τον νέο Πολικό Στρόβιλο, ο οποίος πλέον αναπτύσσεται ενόψει του χειμώνα 2026-2027.

Κοιτάζοντας την πρόγνωση για το τέλος του μήνα, ο Πολικός Στρόβιλος εμφανίζεται ολοένα πιο οργανωμένος, αυξάνοντας γρήγορα σε μέγεθος και βάθος. Χρησιμοποιείται ακριβώς η ίδια κλίμακα με την προηγούμενη εικόνα, ώστε να είναι άμεσα ορατό τι σημαίνουν μόλις 15 ημέρες εξέλιξης για τον Πολικό Στρόβιλο καθώς προχωράμε προς το φθινόπωρο.

Καθώς η πίεση μειώνεται στον Πολικό Στρόβιλο, αυξάνεται η ταχύτητα των ανέμων και το βάθος του συστήματος. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η πρόγνωση της ανωμαλίας του γεωδυναμικού ύψους στο επίπεδο των 10 mb, περίπου στα 30 χιλιόμετρα ύψος. Ο πυρήνας του Πολικού Στροβίλου εμφανίζεται ελαφρώς ισχυρότερος από το συνηθισμένο για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, παρουσιάζει μια αρκετά κυκλική και κυκλωνική μορφή, η οποία είναι ορατή από τις γραμμές του γεωδυναμικού ύψους.

Αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση: Η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ανωμαλίας της ατμοσφαιρικής πίεσης στη μέση στρατόσφαιρα κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου στρατοσφαιρικής θέρμανσης στις αρχές Μαρτίου. Διακρίνεται μια εντυπωσιακή ανωμαλία υψηλών πιέσεων, η οποία διέλυσε τον Πολικό Στρόβιλο σε δύο ξεχωριστούς πυρήνες, με ένα κύμα υψηλών πιέσεων και υψηλών θερμοκρασιών πάνω από την πολική στρατόσφαιρα.

Πρόκειται για έναν σπάνιο αλλά ισχυρό τύπο διάσπασης του Πολικού Στροβίλου, ο οποίος συνήθως έχει ισχυρότερη ή ταχύτερη επίδραση στα χαμηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Το περιοριστικό στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το επεισόδιο εκδηλώθηκε τον Μάρτιο, κάτι που μπορεί να περιορίσει την ποσότητα ψυχρού αέρα που είναι δυνατό να μεταφερθεί προς τα νότια.

Ωστόσο, αποτελεί ένα πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κανονικής Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης (SSW).

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ακόμη παράδειγμα, αυτή τη φορά μιας μετατόπισης του Πολικού Στροβίλου τον Φεβρουάριο του 2023. Διακρίνεται ένα μεγάλο κύμα θέρμανσης στη μέση στρατόσφαιρα, το οποίο εκτείνεται πάνω από τις πολικές περιοχές, μαζί με έναν αντικυκλώνα στη στρατόσφαιρα πάνω από τον Βόρειο Ειρηνικό και τη δυτική Αρκτική.

Αυτό το κύμα υψηλών πιέσεων μετατόπισε τον Πολικό Στρόβιλο προς τα νότια και προκάλεσε αντιστροφή των ανέμων στη στρατόσφαιρα.

Τα επεισόδια Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης που προκαλούν μετατόπιση του Πολικού Στροβίλου μπορεί να έχουν πιο αργή ή λιγότερο άμεση επίδραση στην επιφάνεια, ενώ τα επεισόδια διάσπασης συχνά προκαλούν νωρίτερα και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο επίμονη επίδραση.

Στην πραγματικότητα, η αντίδραση μετά από ένα επεισόδιο SSW μπορεί να διαφέρει σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα με τα ατμοσφαιρικά μοτίβα που επικρατούν εκείνη την περίοδο.

Πώς λειτουργεί όμως ένα επεισόδιο SSW;

Η εικόνα παρουσιάζει τις ανωμαλίες της ατμοσφαιρικής πίεσης στα διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας πριν και μετά από ένα επεισόδιο SSW, με την ημέρα 0 να αντιστοιχεί στην κορύφωση του φαινομένου ή στην έναρξη της αντιστροφής των ανέμων.

Μπορεί να παρατηρηθεί πώς το κύριο επεισόδιο στη στρατόσφαιρα στέλνει ένα κύμα υψηλών πιέσεων προς τα χαμηλότερα στρώματα, επηρεάζοντας τελικά την επιφάνεια με κάποια καθυστέρηση, συνήθως 10 έως 30 ημερών.

Πολλά μπορούν να συμβούν στην επιφάνεια μετά από ένα επεισόδιο SSW. Παρακάτω παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασιακή ανωμαλία για τις 0-30 ημέρες μετά από μια πλήρη κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου, με συνδυασμένα δεδομένα από 34 μεγάλα επεισόδια Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζει συνήθως χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα κανονικά επίπεδα μετά από ένα σημαντικό επεισόδιο στρατοσφαιρικής θέρμανσης.

Φυσικά, δεν είναι όλα τα επεισόδια SSW ίδια. Ορισμένα μπορεί να προκαλέσουν ψύχρανση μόνο στη Βόρεια Αμερική, άλλα μόνο στην Ευρώπη ή σε διαφορετικές περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Πολλά εξαρτώνται από τα υπάρχοντα μοτίβα ατμοσφαιρικών πιέσεων πριν από την εκδήλωση ενός SSW.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει διαταραχές του Πολικού Στροβίλου που συνοδεύονταν από ανωμαλία θέρμανσης, χωρίς να σημειωθεί πλήρης αντιστροφή των ανέμων ή να πληρούνται τα κριτήρια για ένα επίσημο μεγάλο επεισόδιο SSW.

Παρόλα αυτά, οι διαταραχές αυτές εξακολουθούσαν να επηρεάζουν τον καιρό στα χαμηλότερα στρώματα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη.

Διαταραχές του Πολικού Στροβίλου και ψυχρός χειμώνας

Ένα τέτοιο επεισόδιο καταγράφηκε στα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Στην τρισδιάστατη ανάλυση παρακάτω διακρίνεται μια διαταραχή του Πολικού Στροβίλου: περιοχές υψηλών πιέσεων και θέρμανσης συμπίεσαν τον Πολικό Στρόβιλο, επιμηκύνοντας τη δομή του στη στρατόσφαιρα και προκαλώντας την έναρξη μιας μερικής διάλυσης του στρατοσφαιρικού συστήματος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο χαμηλότερος πυρήνας του Πολικού Στροβίλου να μετακινηθεί προς τη Βόρεια Αμερική, επιτρέποντας σε ισχυρό βόρειο ρεύμα ψυχρού αέρα να κινηθεί προς τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τμήματα της Ευρώπης.

Οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες που προκλήθηκαν από αυτή τη διαταραχή φαίνονται παρακάτω και επικεντρώνονται στα τέλη Ιανουαρίου και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Διακρίνεται η ψυχρή εισβολή που κατέβηκε προς τις κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον νότιο Καναδά. Επηρέασε επίσης τις βόρειες και βορειοκεντρικές περιοχές της Ευρώπης.

Καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο Super El Niño, παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μιας τέτοιας διαταραχής στα μέσα Ιανουαρίου του 2016, κατά τη διάρκεια του τελευταίου χειμώνα με Super El Niño.

Διακρίνεται ο επιμηκυμένος Πολικός Στρόβιλος, με διαχωρισμένους πυρήνες στα χαμηλότερα στρώματα. Μετακινούμενοι προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, αυτοί οι πυρήνες προκάλεσαν ψυχρή εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη.

Ένα ακόμη πολύ παρόμοιο επεισόδιο σημειώθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Και αυτό περιλάμβανε διάσπαση του Πολικού Στροβίλου στα χαμηλότερα στρώματα και διαταραχή της δομής του, χωρίς όμως πλήρη κατάρρευση ή αντιστροφή των ανέμων.

Παρόλα αυτά, προκάλεσε τη μετακίνηση ενός πυρήνα του Πολικού Στροβίλου προς τη Βόρεια Αμερική, εγκαθιστώντας το μοτίβο «Polar Express», παρόμοιο με εκείνο που παρατηρείται 0-30 ημέρες μετά από ένα πλήρες επεισόδιο Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης.

Τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα

Το μεγάλο ερώτημα για την Ελλάδα είναι τι θα μπορούσε να σημαίνει μια σημαντική διαταραχή ή ακόμη και κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου για τον καιρό στη χώρα μας.

Μια εξασθένηση του Πολικού Στροβίλου δεν σημαίνει αυτόματα ότι η Ελλάδα θα βιώσει ψυχρή εισβολή ή χιονοπτώσεις. Η επίδραση στην επιφάνεια εξαρτάται από το πώς θα αναδιαμορφωθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο μετά τη διαταραχή.

Ωστόσο, μια ισχυρή Αιφνίδια Στρατοσφαιρική Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, οι οποίες σταδιακά μπορούν να επηρεάσουν και τα χαμηλότερα στρώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει τη θέση του αεροχειμάρρου και την πορεία των συστημάτων κακοκαιρίας πάνω από την Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο μοτίβο θα μπορούσε να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών από τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και στη συνέχεια προς τη χώρα μας. Εφόσον παράλληλα δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες στη Μεσόγειο, θα μπορούσαν να εκδηλωθούν ισχυρές κακοκαιρίες, με βροχές και καταιγίδες στα χαμηλότερα επίπεδα και χιονοπτώσεις στα ορεινά ή ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ανάλογα με την ένταση και την ακριβή θέση της ψυχρής εισβολής.

Παράλληλα, η διαταραχή του Πολικού Στροβίλου μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα των βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στη θερμοκρασία, αλλά και στην πιθανή αλλαγή της συχνότητας και της έντασης των συστημάτων κακοκαιρίας που επηρεάζουν τη χώρα.

Το Super El Niño προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα στην εξίσωση. Η συγκεκριμένη κατάσταση στον Ειρηνικό μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε ολόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο και να συμβάλει σε διαταραχές του Πολικού Στροβίλου. Ωστόσο, η επίδραση του El Niño στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν είναι άμεση ούτε ίδια σε κάθε χειμώνα.

Έτσι, το κρίσιμο στοιχείο για την Ελλάδα δεν θα είναι απλώς αν ο Πολικός Στρόβιλος θα εξασθενήσει ή θα διαταραχθεί, αλλά πού θα μετακινηθούν οι ψυχρές αέριες μάζες και πώς θα διαμορφωθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Εάν οι παράγοντες αυτοί συνδυαστούν με τον κατάλληλο τρόπο, η Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα ψυχρής περιόδου ή μιας ισχυρής χειμερινής κακοκαιρίας. Αν όμως η κυκλοφορία διαμορφωθεί διαφορετικά, η επίδραση στη χώρα μας μπορεί να είναι περιορισμένη.

Με άλλα λόγια, η πιθανή κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου δεν αποτελεί από μόνη της πρόγνωση χιονιά για την Ελλάδα. Αποτελεί όμως έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να παρακολουθούνται καθώς εξελίσσεται ο χειμώνας 2026-2027.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

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