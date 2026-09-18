Ενοίκια: Από πότε θα είναι υποχρεωτική η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό

Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Ενοίκια: Από πότε θα είναι υποχρεωτική η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό
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  • Η καταβολή ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα γίνει υποχρεωτική μετά την εννεάμηνη παράταση που δόθηκε έως την 1η Ιουλίου 2027.
  • Η παράταση δόθηκε για να δοθεί χρόνος να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) και να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τις εξαιρέσεις.
  • Η μη τήρηση του μέτρου επιφέρει σοβαρές φορολογικές κυρώσεις τόσο στους εκμισθωτές όσο και στους μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 39 ΚΦΕ.
  • Προτείνονται εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για μισθώματα έως 500€, για μισθωτές ή εκμισθωτές άνω των 70 ετών, για καταβληθέντα ή κατασχεθέντα μισθώματα και για καταβολές μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
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Εννεάμηνη παράταση δόθηκε για την καταβολή μισθωμάτων κατοικιών αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η παράταση δόθηκε με την με αριθμό Α. 1187/2026 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργου Πιτσιλή.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συγκεκριμένα ενημέρωσε ότι μετατίθεται για μεταγενέστερη ημερομηνία η υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Όπως εξηγεί, πρόκειται για αναγκαία παράταση προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Την αναβολή αυτή είχε ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ με την από 9.9.2026 επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Όπως είναι γνωστό, η έναρξη ισχύος του μέτρου της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων των ακινήτων, είχε παραταθεί για την 1.10.2026. Η παράταση αυτή προφανώς δόθηκε με την ελπίδα αφενός ότι μέχρι 30.9.2026 θα είχαν δηλωθεί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης του ενοικίου κάθε μίσθωσης, και ότι θα είχε δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση με την οποία, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του άρθρου 210 του ν. 5222/2025, θα καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ανωτέρω κυρώσεων.

Η μη εφαρμογή επισύρει σε βάρος των φυσικών προσώπων των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών, τις σοβαρότατες φορολογικές συνέπειες της παρ. 5 του άρθρου 39 ΚΦΕ.

Η ΠΟΜΙΔΑ επεσήμανε την αδυναμία εφαρμογής του μέτρου εφόσον δεν είχαν εκπληρωθεί εγκαίρως οι παραπάνω προυποθέσεις. Επίσης με την από 18-3-2026 επιστολή της, είχε ρητά εκφράσει τις επιφυλάξεις της επί του θέματος αυτού και τον κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι μισθωτές των οποίων επειδή δεν είναι οι ίδιοι δικαιούχοι του επιδόματος του Νοεμβρίου θα αρνούνται για οποιονδήποτε λόγο να καταβάλουν το μίσθωμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών.

Αναγκαίες εξαιρέσεις: Ειδικά σε ότι αφορά τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει και πάλι να εξαιρεθούν ρητά από τις κυρώσεις αυτές, τα εξής μισθώματα κατοικιών:

Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500€) μηνιαίως

Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών

Τα μισθώματα που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ ότι έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή

Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής.

Τα μισθώματα που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθενται δημόσια στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, εκτός αν ρητά οριστεί ότι και αυτό αποτελεί αποδεκτή καταβολή.

Λεπτομέρειες της ρύθμισης: Παράλληλα έχει προτείνει σχετικά να οριστεί ρητά ότι:

Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους ή και σε λογαριασμό ενός και μόνον εξ αυτών ή και εξουσιοδοτημένου τρίτου, που θα δηλωθεί στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

Τα μισθώματα που έχει συμφωνηθεί να εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού κλπ., θα μπορούν να καταβάλλονται νόμιμα στους λογαριασμούς αυτών, εφόσον δηλωθούν στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

Τα μηνιαία μισθώματα ύψους έως 1.600€ να οριστούν ρητά ως ακατάσχετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτου, ιδίως αν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της σύνταξης και τυχόν αμελητέου ποσού τραπεζικών τόκων.

Να καθοριστεί διαδικασία υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όταν οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή της κύρωσης αυτής.

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