ΑΑΔΕ: Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τράπεζας

Snapshot Η υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027.

Η παράταση δόθηκε για να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης δεδομένων με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να προσαρμοστούν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής ήταν η 1η Οκτωβρίου 2026 και είχε ήδη παραταθεί από τον Απρίλιο του 2026.

Ο στόχος του μέτρου είναι η μείωση της φοροδιαφυγής, η διαφάνεια στις μισθώσεις και η προστασία ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Από την 1η Ιουλίου 2027, οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ΑΑΔΕ. Snapshot powered by AI

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει ότι μετατίθεται για μεταγενέστερη ημερομηνία η υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε σήμερα ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων μέσω τράπεζας μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για αναγκαία παράταση προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η προγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής ήταν η 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ είχε ήδη παραταθεί από τον Απρίλιο του 2026.

Ο στόχος του μέτρου αυτού είναι η μείωση της φοροδιαφυγής και η πλήρης διαφάνεια στις μισθώσεις. Επομένως, η ΑΑΔΕ στοχεύει στη διασταύρωση των εισοδημάτων μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών, στον περιορισμό των «αδήλωτων» ενοικιαστών, στον εκσυγχρονισμό της αγοράς ακινήτων αλλά και στη μεγαλύτερη προστασία ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Από την 1η Ιουλίου 2027, οι πληρωμές ενοικίων για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους θα μπορούν να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω τραπεζικής μεταφοράς, πάγιας εντολής ή και e-banking. Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό τους λογαριιασμό (ΙΒΑΝ) και να εμφανίζουν τις πληρωμές στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Διαβάστε επίσης