Βουλή: Ήρθη η ασυλία Αβραμόπουλου, Κωνσταντοπούλου - Επεισόδιο Ζωής με Καιρίδη

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Καιρίδη

Μιχάλης Παπαδάκος

Βουλή: Ήρθη η ασυλία Αβραμόπουλου, Κωνσταντοπούλου - Επεισόδιο Ζωής με Καιρίδη
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  • Η Ολομέλεια της Βλής ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας των Δημήτρη Αβραμόπουλου και Ζωής Κωνσταντοπούλου.
  • Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν 175 υπέρ και 90 κατά, ενώ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο 264 υπέρ, 0 κατά και 2 «παρών».
  • Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Καιρίδη.
  • Ο διάλογος περιλάμβανε κατηγορίες για φασισμό και αναφορές σε δικαστικές υποχρεώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
  • Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε από έντονη αντιπαράθεση και αναφορές σε θέματα δεοντολογίας και κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
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Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε μια συνεδρίαση, στην οποία ανέβηκαν οι τόνοι.

Για την υπόθεση της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν συνολικά 265 βουλευτές, υπέρ 175 και κατά 90, ενώ για τον κ. Αβραμόπουλο ψήφισαν συνολικά 266, υπέρ 264 και δήλωσαν «παρών» 2 βουλευτές.

Καυγάς Ζωής-Καιρίδη

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανέβηκαν οι τόνοι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διασταυρώνει τα ξίφη της για μία ακόμα φορά με τον Δημήτρη Καιρίδη. Ο διάλογος ανάμεσα στους δύο, ήταν ο εξής:

Καιρίδης: Αυτού του τύπου τα άσφαιρα πυρά, οι κραυγές μην νομίζετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. Μην ζείτε με αυτή την ψευδαίσθηση, προσπαθώ να σας βγάλω, αλλά υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να θεραπεύσουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες...

Κωνσταντοπούλου: Φασίστα!

Καιρίδης: Πάντως σίγουρα οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης που προσπαθείτε να τους πάρετε όλο το οξυγόνο είναι αυτοί που βλάπτονται. Αντί να έρθετε με ίχνος μεταμέλειας σε σεβασμό προς το κοινοβούλιο που μας έχετε ταλαιπωρήσει ώρες ατελείωτες κάθε εβδομάδα είμαστε στην επιτροπή δεοντολογία και ασχολούμαστε πέντε ώρες και επιχειρείτε να μας φιμώσετε. Αντί να έρθετε με το βλέμμα κάτω.

Κωνσταντοπούλου: Χαμηλοβλεπούσα.

Καιρίδης: Μας κάνετε παράπονα διότι θα έπρεπε η Βουλή να θεωρήσει ότι το κύριο έργο σας είναι η δουλειά σας στα δικαστήρια. Εμείς η βουλή θα έπρεπε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σε εσάς. Και επειδή έχετε δικαστήριο να μην συνεδριάσουμε. Μας είπατε ότι έχετε άλλα. Και συνεχώς προσπαθούμε να σας διευκολύνουμε.

Κωνσταντοπούλου: Έμφυλη βία!

«Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα»

Νωρίτερα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε επιτεθεί στην κυβέρνηση, με αφορμή και τα όσα είπε χθες στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση ο κ. Βορίδης.«Όπως μου είπε χτες ο χουντικός Βορίδης, έχετε 13 δικογραφίες. Δεν θα ασχοληθώ», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αποδίδοντας τη συγκεκριμένη φράση στον Μάκη Βορίδη.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι δικογραφίες δεν είναι 13 αλλά «πρέπει να φτάνουν τις 20», υποστηρίζοντας ότι έχουν κοινό παρονομαστή τη Νέα Δημοκρατία και κάνοντας ειδική αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Έχουν όλες κοινό παρονομαστή ότι προέρχονται από ΝΔ και με ειδική συμμετοχή Γεωργιάδη, με εντολή του ίδιου του ΠΘ Μητσοτάκη», είπε.

Αναφερόμενη στην άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Η σιγή λέει πάρα πολλά», είπε και πρόσθεσε ότι η υπόθεση αφορά τη θητεία του κ. Αβραμόπουλου στην Ευρώπη και «μεγάλα σκάνδαλα», για τα οποία, όπως είπε, δεν έγιναν οι απαραίτητες διερευνήσεις. Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος, έκανε αναφορά στο Qatargate, υποστηρίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας είχε μιλήσει επανειλημμένα για την υπόθεση και μίλησε για μια σειρά άλλων υποθέσεων, όπως τα Τέμπη, η Novartis και οι υποκλοπές. «Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα ούτε για Τέμπη ούτε για υποκλοπές ούτε για Βιολάντα», τόνισε χαρακτηριστικά.

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