Κωνσταντοπούλου: «Στις εκλογές θα καταβαραθρωθείτε και θα είναι μέρα-μεσημέρι»

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία στην αλλαγή της διαδικασίας δευτερολογιών στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Επισήμανε την άδεια εικόνα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης και κατηγόρησε την πλειοψηφία για σκηνοθετημένη τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της Βουλής.

Ασκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αμφισβητώντας τον ρόλο του ως ελπίδα για το μέλλον.

Προέβλεψε ότι η κυβέρνηση θα ηττηθεί καταβαραθρωτικά στις επόμενες εκλογές και ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα παραμείνει παρούσα για να προσφέρει ελπίδα και προοπτική.

Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του προεδρείου για την έναρξη της ψηφοφορίας σε πέντε λεπτά. Snapshot powered by AI

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε με νέα σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση κατά τη δευτερολογία της στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά της και προς το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για «συμπαιγνία», υποστηρίζοντας ότι άλλαξε η αρχική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία των δευτερολογιών.

«Με συμπαιγνία με το ΠΑΣΟΚ αλλάξατε την απόφασή σας και προχωρήσατε σε δευτερολογίες», ανέφερε.Ιδιαίτερα επικριτική ήταν και για την εικόνα της Ολομέλειας, σημειώνοντας ότι τα έδρανα ήταν άδεια κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Άδεια η Βουλή. Είναι δυνατόν να είναι αυτή η εικόνα της Βουλής σε συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση;», διερωτήθηκε.Μάλιστα, κατηγόρησε την πλειοψηφία ακόμη και για τον τρόπο τηλεοπτικής κάλυψης της συνεδρίασης από το κανάλι της Βουλής. «Κάνετε και σκηνοθεσία με το κανάλι της Βουλής όταν είναι άδεια τα έδρανά σας, ώστε να μη φαίνεται στα πλάνα και να πέφτει η φάσα πάνω στα έδρανά σας», είπε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε και τη σκληρή κριτική της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης, που βασίζεται στα σταγονίδια της Χούντας, ήρθε να μας πει ότι είναι η ελπίδα; Να εμφανιστεί ως φέρελπις νέος;».Κλείνοντας τη δευτερολογία της, προχώρησε σε πολιτική πρόβλεψη για τις επόμενες εκλογές, απευθυνόμενη προς τα κυβερνητικά έδρανα. «Στις εκλογές θα καταβαραθρωθείτε, θα είναι μέρα μεσημέρι και εμείς θα είμαστε εδώ για να δώσουμε την ελπίδα και την προοπτική», ανέφερε.

Αμέσως μετά την παρέμβαση της κ. Κωνσταντοπούλου ολοκληρώθηκε η συζήτηση και το προεδρείο διέκοψε ανακοινώνοντας ότι σε πέντε λεπτά θα ξεκινήσει η ψηφοφορία.

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