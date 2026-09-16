Θεσπρωτία: Αλεξίπτωτο πλαγιάς έπεσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης – Προκλήθηκε πυρκαγιά

Snapshot Γερμανός αλεξιπτωτιστής πλαγιάς προσέκρουσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης στην Ποταμιά Θεσπρωτίας.

Η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική.

Ο αλεξιπτωτιστής είναι καλά στην υγεία του και δεν φαίνεται να έχει σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στην περιοχή της Ποταμιάς, στη Γλυκή Θεσπρωτίας, όταν Γερμανός υπήκοος που πραγματοποιούσε πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς (παρά πέντε) κατέληξε πάνω σε καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, από το περιστατικό προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα και να καταφέρνουν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιε πληροφορίες, ο Γερμανός είναι καλά στην υγεία του και δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αλεξίπτωτο πλαγιάς κατέληξε στα καλώδια διερευνώνται.

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