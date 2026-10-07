Γιατί βουλώνει μόνο ένα ρουθούνι τη φορά; Επεξήγηση του ρινικού κύκλου

Η αίσθηση ότι μόνο το ένα ρουθούνι είναι βουλωμένο και στη συνέχεια ξεβουλώνει καθώς το άλλο παρουσιάζει συμφόρηση, συχνά οφείλεται στο φαινόμενο του ρινικού κύκλου: μια φυσιολογική μεταβολή στη ροή του αέρα μέσα από την μύτη.

Η σημαντική διάκριση έγκειται στη διαφορά μεταξύ μιας ήπιας, εναλλασσόμενης αντίστασης στη ροή του αέρα και ενός βουλώματος που παραμένει στην ίδια πλευρά, επιδεινώνεται ή διαταράσσει τον ύπνο.

Γιατί το ένα ρουθούνι φαίνεται πάντα πιο βουλωμένο από το άλλο;

Ο βλεννογόνος στο εσωτερικό της μύτης διογκώνεται και συρρικνώνεται φυσιολογικά, μεταβάλλοντας την ευκολία με την οποία διέρχεται ο αέρας από κάθε πλευρά.

Η διαδικασία αυτή αφορά ιστό πλούσιο σε αγγεία που περιβάλλει τις ρινικές κόγχες (ανατομικά στοιχεία στο εσωτερικό των ρινικών διόδων). Καθώς ο ιστός στην μία πλευρά γεμίζει με περισσότερο αίμα, η αντίστοιχη δίοδος στενεύει, ενώ η άλλη πλευρά μπορεί να ανοίξει περισσότερο. Αργότερα, η ισορροπία αντιστρέφεται.

Και τα δύο ρουθούνια συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διέλευση αέρα. Ο κύκλος αυτός δεν σημαίνει ότι το ένα ρουθούνι κλείνει εντελώς ή ότι μόνο το ένα «λειτουργεί». Οι περισσότεροι μόλις που το αντιλαμβάνονται. Οι μεταβολές συνήθως εξελίσσονται σε διάστημα ωρών, χωρίς να υπάρχει κάποιο σταθερό χρονοδιάγραμμα.

Γιατί το φαινόμενο γίνεται πιο αισθητό όταν ξαπλώνετε;

Η στάση ύπνου μπορεί να μεταβάλει τη ρινική ροή του αέρα, με το κάτω ρουθούνι να παρουσιάζει συχνά μεγαλύτερη συμφόρηση όταν ξαπλώνετε στο πλάι.

Για παράδειγμα, αν ξαπλώσετε στην αριστερή πλευρά, η αριστερή δίοδος μπορεί να δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο βουλωμένη, ενώ η ροή του αέρα αυξάνεται στη δεξιά πλευρά. Η αλλαγή στάσης ή το σήκωμα από το κρεβάτι μπορεί να ανακουφίσει από αυτή την αίσθηση.

Μια μελέτη του 2016, η οποία κατέγραψε τη ρινική ροή αέρα επί 24 ώρες σε 33 υγιείς ενήλικες, διαπίστωσε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των μεταβολών κατά τη διάρκεια του ύπνου, καθώς και αυξημένη ροή αέρα από το εκάστοτε επάνω ρουθούνι κατά την κατάκλιση στο πλάι. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με παλαιότερες παρατηρήσεις ότι η στάση ύπνου επηρεάζει τον ρινικό κύκλο.

Τα κρυολογήματα και οι αλλεργίες μπορούν να κάνουν τον φυσιολογικό αυτό κύκλο πιο αισθητό, προκαλώντας επιπλέον οίδημα (πρήξιμο). Επίσης, μια στενωμένη δίοδος λόγω σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος (όταν δηλαδή το τοίχωμα ανάμεσα στις ρινικές διόδους δεν βρίσκεται στο κέντρο) μπορεί να καταστήσει αυτές τις εναλλαγές δυσάρεστες.

Πότε πρέπει να εξεταστεί το βούλωμα που εντοπίζεται στην μία πλευρά;

Το βούλωμα που παραμένει σταθερά στην ίδια πλευρά, επιδεινώνεται προοδευτικά ή επιμένει αφού υποχωρήσει ένα κρυολόγημα, θα πρέπει να αξιολογείται από γιατρό. Η απλή παρατήρηση του μοτίβου δεν μπορεί να προσδιορίσει την αιτία.

Προγραμματίστε αξιολόγηση εάν η συμφόρηση επηρεάζει επανειλημμένα τον ύπνο ή την καθημερινή αναπνοή, ακόμα και όταν εναλλάσσεται, ή εάν η αίσθηση της όσφρησης παραμένει μειωμένη. Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή αν παράλληλα έχετε:

επαναλαμβανόμενες ρινορραγίες ή αιματηρές εκκρίσεις

αυξανόμενο πόνο ή πρήξιμο στη μία πλευρά του προσώπου

νέο πρήξιμο των ματιών, διπλωπία ή άλλες οπτικές αλλαγές με ρινικά συμπτώματα απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση

Αυτά τα σημάδια δεν πρέπει να αποδίδονται στον ρινικό κύκλο.

Τι μπορείτε να κάνετε για μια περιστασιακά βουλωμένη μύτη;

Ένας φυσιολογικός, διακριτικός ρινικός κύκλος δεν χρειάζεται θεραπεία. Τα μέτρα για την ξηρότητα ή την επιπλέον συμφόρηση μπορεί να βοηθήσουν όταν αυτή γίνει ενοχλητική.

Δοκιμάστε να αλλάξετε θέση ύπνου, ανυψώνοντας ελαφρώς το κεφάλι σας ή χρησιμοποιώντας ένα έτοιμο αλατούχο ρινικό σπρέι. Μειώστε την έκθεση στον καπνό και σε άλλους ερεθιστικούς παράγοντες που επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Εάν χρησιμοποιείτε ρινικό διάλυμα, ετοιμάστε αλατούχο διάλυμα με αποσταγμένο, αποστειρωμένο ή προηγουμένως βρασμένο και δροσερό νερό και καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην χρησιμοποιείτε ακατέργαστο νερό βρύσης. Αποφύγετε την επανειλημμένη χρήση αποσυμφορητικών σπρέι για να ανοίξετε και τα δύο ρουθούνια. Η παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη χρήση μπορεί από μόνη της να επιδεινώσει τη συμφόρηση.

Συμπέρασμα

Η περιστασιακή συμφόρηση που αλλάζει ρουθούνι κάθε φορά μπορεί να είναι φυσιολογική. Η επίμονη, σοβαρή ή επιδεινούμενη απόφραξη αξίζει αξιολόγησης αν δεν μειώνεται με τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες.

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