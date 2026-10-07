Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποθεώνει τον Μάρκο Ρούμπιο

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα ως ιστορικής διαστάσεων και την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχει ακούσει στη ζωή του.

Ο Ρούμπιο μίλησε ως εκπρόσωπος του δυτικού κόσμου, τόσο του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος, και ο Γεωργιάδης συμφώνησε πλήρως με το περιεχόμενο της ομιλίας του.

Ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε υπερηφάνεια για τον θαυμασμό του Αμερικανού αξιωματούχου προς τους προγόνους των Ελλήνων και για την αναγνώριση της αξιοπιστίας και επιτυχίας της σύγχρονης Ελλάδας.

Ο Γεωργιάδης τόνισε ότι η παρακμή της Δύσης πρέπει να σταματήσει, επισημαίνοντας ως θεμελιώδεις πυλώνες του δυτικού πολιτισμού την Ελλάδα, τη Ρώμη και τον Χριστιανισμό. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για την παρουσία και την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Πνύκα, μπροστά από την Ακρόπολη. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε την εμπειρία ως «συγκλονιστική χαρά, τιμή και απόλαυση», κάνοντας λόγο για την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του.

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, δεν μίλησε απλώς ως εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας, αλλά ως πολιτικός εκπρόσωπος των ανθρώπων του δυτικού κόσμου, τόσο του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος. «Έκανε μια αληθινά ιστορικών διαστάσεων ομιλία. Περιττό να πω ότι συμφωνώ σε όσα είπε στο 100%», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αισθάνεται διπλή υπερηφάνεια: αφενός ως Έλληνας για τον βαθύ θαυμασμό που έδειξε ο Αμερικανός αξιωματούχος για τους προγόνους μας, και αφετέρου ως μέλος της κυβέρνησης για τη δημόσια αναγνώριση της αξιοπιστίας και της επιτυχίας της Ελλάδας σήμερα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε τους θεμελιώδεις πυλώνες του πολιτισμού μας: «Η Ελλάδα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός συνθέτουν τον Δυτικό Πολιτισμό και η παρακμή του πρέπει να τελειώσει και να ξαναβρεί η Δύση τις ρίζες, τις αξίες και το πνεύμα της που την έκαναν για αιώνες κυρίαρχη», απευθύνοντας «πολλά εύγε αλλά και ευχαριστώ» στον κ. Ρούμπιο.

Διαβάστε επίσης