Ρούμπιο από Πνύκα: «Η Ελλάδα υπήρξε σύμμαχος – πρότυπο»

Για τον ρόλο της αρχαίας Ελλάδας στην διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού μίλησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 

Εύη Απολλωνάτου

Ρούμπιο από Πνύκα: «Η Ελλάδα υπήρξε σύμμαχος – πρότυπο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως αναντικατάστατο σύμμαχο και πρότυπο για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τομείς όπως η ενέργεια, το μεταναστευτικό και η άμυνα.
  • Συνέδεσε τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας με την αμερικανική πολιτική ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» και κάλεσε την Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα.
  • Τόνισε τη σημασία της ιστορικής κληρονομιάς της Ελλάδας στη διαμόρφωση της δυτικής ηθικής και πολιτισμικής παράδοσης, που επηρέασε την Αμερικανική Δημοκρατία και τον πολιτισμό της Δύσης.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συμμαχίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών και την διατήρηση της ηγετικής θέσης της Δύσης.
  • Επισήμανε ότι η επόμενη δεκαετία θα καθορίσει την πορεία της Δύσης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο παρακμής αν δεν ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις.
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Στην ομιλία του από την Πνύκα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας με την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ και έστειλε μήνυμα στην Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της χώρας μας.

«Ο λαός αυτής της χώρας (σ.σ. της Ελλάδας) απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί αναντικατάστατο φίλο τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε τομέα —από την ενέργεια και το μεταναστευτικό έως την άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε σύμμαχος-πρότυπο. Είναι ειλικρινής μας ελπίδα ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Εδώ και είκοσι πέντε αιώνες, ο Παρθενώνας στέκεται όρθιος. Αυτοκρατορίες έχουν αναδυθεί και έχουν καταρρεύσει κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έχτισαν – οι γιοι της Αθήνας και της Ρώμης – μετέφεραν τον πολιτισμό τους μαζί τους στα άκρα της Γης. Δύομισι αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο όπου στέκομαι τώρα, στέκομαι εδώ σήμερα – ως υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος των αποίκων που έφτασαν στον Νέο Κόσμο από την Ισπανία – στέκομαι εδώ για να μαρτυρήσω ένα χρέος που κανένα πέρασμα του χρόνου, καμία απόσταση στο χώρο, δεν μπορεί ποτέ να εξαλείψει», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι γεμάτη από τα ίχνη της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας: στις πανύψηλες κολόνες, τους θόλους και τα μνημεία σε όλη την πρωτεύουσά μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας – η Φιλαδέλφεια – είναι η ίδια ένα ελληνικό όνομα», σημείωσε.

«Ο «εθνικισμός» έγινε βρώμικη λέξη. Έτσι, γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε τη δική μας ιστορία και, σε πάρα πολλά μέρη, διδάξαμε στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομούσαν. Στο πλαίσιο αυτό, ανοίξαμε τα σύνορά μας, μεταφέραμε τη βιομηχανία μας στο εξωτερικό και αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να μαραζώσουν και να παρακμάσουν», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Και συνέχισε: «Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, διότι η επόμενη δεκαετία και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα υποκύψει σε ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε την ίδια τη δυνατότητα να δράσουμε. Υπό την προεδρία του Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την επιλογή τους».

«Αν και τα έντονα συναισθήματα μπορεί, κατά καιρούς, να έχουν καταπονήσει τους δεσμούς αγάπης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, δεν πρέπει να επιτραπεί να σπάσουν. Μαζί, πρέπει να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Στην Αθήνα, εντοπίσαμε την πρώτη πλήρη εκδήλωση όλων των βασικών χαρακτηριστικών που θα καθόριζαν στη συνέχεια τη Δύση. Αντιμετωπίζουμε την αντίληψη της Δύσης για αυτά τα πράγματα – τον ηρωισμό, την τιμή, το καθήκον – τα θεωρούμε δεδομένα. Υποθέτουμε ότι, κατά κάποιον τρόπο, είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές και σε όλα τα μέρη. Δεν είναι όμως έτσι», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Είναι το προϊόν ενός ξεχωριστού χαρακτήρα, ενός ξεχωριστού χαρακτήρα που αναδύθηκε εδώ – και διαμόρφωσε ολόκληρη την ιστορία του πολιτισμού που ακολούθησε. Αυτές είναι οι αξίες που θα διαμόρφωναν τη δυτική ηθική φαντασία. Από τον χριστιανό μάρτυρα που αρνήθηκε να προδώσει την πίστη του έως τον πατριώτη που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα του· από τον Άγιο Θωμά Μορ έως τη Μάχη του Αλάμο, περνώντας από τα αθάνατα καταληκτικά λόγια της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας: «Δεσμευόμαστε αμοιβαία ο ένας στον άλλον με τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και την ιερή μας τιμή». Η αναζήτηση των Ελλήνων φιλοσόφων για τη δομή του σύμπαντος κληρονομήθηκε από τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Κέπλερ και τον Νεύτωνα».

«Η δίψα για νέα γνώση οδήγησε στην πρώτη αποστολή του Μαγγελάνου γύρω από τον κόσμο, στην ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο και, τελικά, στο ταξίδι του «Απόλλων 11» στη Σελήνη. Τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν τον Αλέξανδρο να κατακτήσει ολόκληρο τον γνωστό κόσμο επανεμφανίστηκαν στον Καίσαρα, τον Καρλομάγνο και τον Κορτές», τόνισε.

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