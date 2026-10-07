Η Κοινή Δήλωση Ελλάδας - ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο

Τι αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση για τον ρόλο της Ελλάδας

Εύη Απολλωνάτου

Η Κοινή Δήλωση Ελλάδας - ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε η δέσμευση για εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων, ενίσχυση του εμπορίου και προώθηση πολιτιστικών δεσμών.
  • Η Ελλάδα θα αποκτήσει στρατιωτικό υλικό αξίας 4 δισ. δολαρίων μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας και διαλειτουργικότητας με τις ΗΠΑ.
  • Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας με την Πολιτεία της Φλόριντα και παραχωρήθηκαν τεθωρακισμένα οχήματα Stryker.
  • Επιβεβαιώθηκε η συνεργασία σε τομείς όπως η καταπολέμηση τρομοκρατίας, η αντιμετώπιση παράνομης μετανάστευσης, η κυβερνοασφάλεια και οι προηγμένες τεχνολογίες.
  • Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά και ανακοινώθηκε έργο για την προώθηση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ.
Snapshot powered by AI

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Κοινή Δήλωση Ελλάδας - ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο, στην οποία τονίζεται ότι οι προτεραιότητες είναι η εμβάθυνση στις αμυντικές σχέσεις, η ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων και η προώθηση των πολιτιστικών δεσμών.

Σήμερα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου υπογράφηκε επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, η ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού και η διακρατική συμφωνία αναγνώρισης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.

Αναλυτικά η Κοινή δήλωση Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον έκτο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ:

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέος φάσματος διεθνών ζητημάτων.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Με γνώμονα τις κοινές τους προτεραιότητες, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

Με δεδομένη τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης (Super Intelligence), της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Υπογράμμισαν την περαιτέρω εμβάθυνση των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων. Τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα και υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Επιπλέον, ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΠΟΥ για τη μυστηριώδη λοίμωξη στη Ρωσία: Τι κρύβει η Μόσχα για τον θάνατο της 28χρονης

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πλατείας Συντάγματος

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Κατέρρευσε πολυώροφο κτήριο - Τρεις νεκροί - Φόβοι για παγιδευμένους

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοινή Δήλωση Ελλάδας - ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο

20:31WHAT THE FACT

Οι πάγοι από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων μπορεί ακόμα να μην έχουν λιώσει

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος αντηχεί το μήνυμα Ρούμπιο από την Ακρόπολη: Αμερικανικός εθνικισμός και δυτικός πολιτισμός

20:21LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σάο Πάολο: Πτώματα μέσα σε σακούλες, περίεργα δεμένες - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο

20:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΚ: Ορισμός νέου διοικητικού συμβουλίου με ορίζοντα πενταετίας

20:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος τραγούδησε το «Στο ’πα και στο ξαναλέω» στο Άγιο Όρος - Βίντεο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Τεχνικός διάλογος» με τους Ταλιμπάν για την απέλαση Αφγανών

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί βουλώνει μόνο ένα ρουθούνι τη φορά; Επεξήγηση του ρινικού κύκλου

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Βαρβαρότητα: Έσφαξε το κουνέλι της συντρόφου του και προσπάθησε να την αναγκάσει να το φάει για «τιμωρία»

19:42LIFESTYLE

«Βάλ’ τη Χρυσή Σφαίρα εκεί που δεν λάμπει ο ήλιος»: Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας ξέσπασε στη Τζούλια Ρόμπερτς

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την επανενεργοποίηση μιας πυρηνικής τοποθεσίας κοντά στην Τεχεράνη

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Χειροπέδες σε δύο αδέλφια που διαχειρίζονταν ιστότοπο με γυμνές φωτογραφίες 17.000 γυναικών και κοριτσιών

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή - Ρούμπιο: Πολύ ισχυρή η συνεργασία μας

19:15LIFESTYLE

Ο Marc Summers για τη διπλή μάχη με τον θάνατο: Από τον καρκίνο στο τροχαίο που του άλλαξαν τη ζωή

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: 58χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις κοντά στο νεκροταφείο

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 761 αστυνομικοί, 215 μαθητές και 89 εκπαιδευτικοί τραυματίες από τις ταραχές των τελευταίων ημερών - 6629 προσαγωγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

18:17LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προσπάθεια να βρει τον ιδιοκτήτη του

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε τι διαφέρει το ρόφημα κακάο από τη ζεστή σοκολάτα – Οφέλη υγείας και τι προσέχουμε στις ετικέτες

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί βουλώνει μόνο ένα ρουθούνι τη φορά; Επεξήγηση του ρινικού κύκλου

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

16:51LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν είδε ότι υπήρχαν ζημιές και όχι κέρδη»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

18:47LIFESTYLE

«Έχουμε πληρώσει €250.000 για πνευματικά δικαιώματα, καμία οφειλή στον Καρβέλα» λέει η εταιρεία παραγωγής της Βίσση

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα ευρήματα στις τοξικολογικές - Το κρίσιμο ερώτημα για μιδαζολάμη και προποφόλη - Η κατάθεση «κλειδί» της αναισθησιολόγου

20:21LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

18:28LIFESTYLE

Τότε και Τώρα: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά στον ΣΚΑΪ;

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος αντηχεί το μήνυμα Ρούμπιο από την Ακρόπολη: Αμερικανικός εθνικισμός και δυτικός πολιτισμός

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σάο Πάολο: Πτώματα μέσα σε σακούλες, περίεργα δεμένες - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: 58χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις κοντά στο νεκροταφείο

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ