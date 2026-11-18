Snapshot Η ολλανδική εταιρία Destinus επιβεβαίωσε ότι οι πύραυλοί της χρησιμοποιήθηκαν στην ουκρανική επίθεση κατά της γέφυρας της Κριμαίας.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ολλανδία αμφισβήτησε την ουδετερότητα της Χάγης, ερωτώντας αν συμμετέχει ανοιχτά στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η γέφυρα της Κριμαίας, ζωτικής σημασίας για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων, υπέστη σοβαρές ζημιές από ουκρανικό πλήγμα.

Η κατασκευή της γέφυρας, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, κόστισε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί τη μεγαλύτερη γέφυρα στην Ευρώπη.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα στοχεύσει τη γέφυρα του Κερτς από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Snapshot powered by AI

Η ρωσική πρεσβεία στην Ολλανδία δημοσίευσε σήμερα μια δήλωση στα social media, με την οποία διερωτήθηκε εάν η Χάγη συμμετέχει ανοιχτά στη σύγκρουση στην Ουκρανία, αφότου μια ολλανδική εταιρία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοί της από το Κίεβο στην επίθεση που σημειώθηκε κατά της γέφυρας της Κριμαίας.

Η Destinus, μια νεοφυής εταιρία η οποία έχει την έδρα της στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι πύραυλοί της ήταν τα μόνα ξένης κατασκευής όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας.

Πρόκειται για μια από τις σπάνιες φορές που μια δυτική εταιρία έχει επιχειρησιακό ρόλο σε ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς που έχει εξαπολύσει το Κίεβο στον πόλεμο της με την Μόσχα.

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Destinus, η ρωσική πρεσβεία στην Ολλανδία, έγραψε: «Η Μόσχα έχει ενημερωθεί δεόντως για την ανάμιξη της Ολλανδίας. Η ομολογία ελήφθη υπόψιν. Συμμετέχει ανοιχτά η Χάγη στη σύγκρουση;».

Υπενθυμίζεται ότι τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας, γνωστής και ως γέφυρα του Κερτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας και η κατασκευή της οποίας κόστισε δισεκατομμύρια δολάρια, κατέρρευσε την Τρίτη έπειτα από ουκρανικό πλήγμα.

Η γέφυρα αποτελεί ζωτικής σημασίας οδό ανεφοδιασμού για τα στρατεύματα της Μόσχας και έχει τεράστια συμβολική αξία για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έθεσε την κατασκευή της ως βασική προτεραιότητα μετά την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014.

Η γέφυρα, η κατασκευή της οποίας κόστισε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει μήκος σχεδόν 12 μίλια (19 χιλιόμετρα) και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος γέφυρα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, η γέφυρα κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί 40.000 αυτοκίνητα την ημέρα και να μεταφέρει 14 εκατομμύρια επιβάτες και 13 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων ετησίως.

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει επανειλημμένα τη Γέφυρα του Κερτς από την έναρξη της της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.

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