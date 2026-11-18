Snapshot Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο γιόρτασε τα 52α γενέθλιά του με ένα πολυτελές πάρτι σε ιδιωτική κατοικία στο Λος Άντζελες.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν πολλοί γνωστοί σταρ, όπως ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του, ο Ορλάντο Μπλουμ, ο Τόμπι Μαγκουάιρ, ο Τζόνα Χιλ και η Ελίζαμπεθ Μπανκς.

Η σύντροφός του, το 28χρονο μοντέλο Βιτόρια Σετέρι, ήταν στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Ένα λευκό βαν γεμάτο με νέες γυναίκες ντυμένες με μίνι φορέματα και ψηλοτάκουνα προσέλκυσε την προσοχή, ενώ υπήρξαν υποθέσεις ότι ήταν μοντέλα προσληφθέντα από τον ντι Κάπριο για το πάρτι.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο αναφέρθηκαν στην προτίμηση του ηθοποιού να συνδυάζεται με νεότερες γυναίκες. Snapshot powered by AI

Με ένα εντυπωσιακό πάρτι σε ιδιωτική κατοικία του Λος Άντζελες επέλεξε να γιορτάσει τα 52α γενέθλιά του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο ντι Κάπριο, με πολλούς σταρ καλεσμένους.

Ο Χολιγουντιανός σταρ έκλεισε τα 52 την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όμως το Σάββατο διοργάνωσε ένα πολυτελές πάρτι με πλήθος καλεσμένους, μεταξύ άλλων ο Τζεφ Μπέζος με την σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, ο Ορλάντο Μπλουμ και ο Τόμπι Μαγκουάιρ.

Η λίστα όμως δεν σταμάτησε εκεί, ο Τζόνα Χιλ, ο Αλ Πατσίνο, , η Ελίζαμπεθ Μπανκς, η Κάρα Ντελεβίν, ο 50 Cent και η Ice Spice εντοπίστηκαν να μπαίνουν στο πάρτι. Φυσικά και δεν έλειπε η σύντροφός του, το 28χρονο μοντέλο Βιτόρια Σετέρι, η οποία ήταν δίπλα του όλο το βράδυ.

Όμως την προσοχή έκλεψε ένα λευκό βαν που πάρκαρε έξω από το σπίτι γεμάτο νέες και λαμπερές γυναίκες. Από το βαν βγήκαν πολλές κοπέλες ντυμένες με μίνι φορέματα και ψηλοτάκουνα παπούτσια, οι οποίες είχαν πολύ καλή διάθεση.

Δεν είναι γνωστό ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες, ωστόσο πολλοί ήταν οι χρήστες του διαδικτύου που σχολίασαν ότι ήταν μοντέλα που προσλήφθηκαν από τον ντι Κάπριο για να παρευρεθούν στο πάρτι.

Τα σχόλια ήταν πολλά και καυστικά, καθώς ο ηθοποιός είναι γνωστός στις επιλογές του να βγαίνει με νεότερες γυναίκες.

Διαβάστε επίσης