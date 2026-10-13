Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Απόδραση στη Χαβάη με μαγιό, κοιλίτσα και την αγαπημένη του

Snapshot Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του Βιτόρια Τσερέτι πέρασαν στιγμές χαλάρωσης στη Χαβάη μαζί με διάσημους φίλους, πριν από τον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ.

Ο Τόμπι Μαγκουάιρ, πρώην σύζυγος της Μέγιερ, τελέσε τον γάμο της με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι, παρουσία οικογένειας και διασήμων καλεσμένων.

Η σχέση του Ντι Κάπριο με τη Βιτόρια Τσερέτι διαρκεί πάνω από τρία χρόνια και διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική, με κοινές εμφανίσεις από το 2023.

Η Τσερέτι έχει αναφερθεί στις δυσκολίες που προκαλεί η δημοσιότητα σε προσωπικές σχέσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη αναγνώρισης της προσωπικότητας πέρα από τη σύνδεση με διάσημο σύντροφο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Μιλάνο και η Τσερέτι έχει εκφράσει θαυμασμό για την ταινία Τιτανικός. Snapshot powered by AI

Στιγμές χαλάρωσης στη Χαβάη πέρασαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του, το μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι, μαζί με μια παρέα διάσημων φίλων τους, λίγες ώρες πριν από τον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ, πρώην συζύγου του στενού φίλου του ηθοποιού, Τόμπι Μαγκουάιρ.

Ο 51χρονος σταρ του Χόλιγουντ απόλαυσε μια βουτιά στον Ειρηνικό Ωκεανό χωρίς μπλούζα, έχοντας στο πλευρό του την 28χρονη Ιταλίδα σύντροφό του. Στην παρέα τους βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο Τόμπι Μαγκουάιρ, η Κόρτνεϊ Κοξ, και η Κέιτ Χάντσον, 47 ετών. Οι δύο ηθοποιοί επέλεξαν μονόχρωμα μπικίνι, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η συνάντηση των διάσημων φίλων πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τον γάμο της 48χρονης Τζένιφερ Μέγιερ με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Τζεφ Ογκουνλέσι, ο οποίος τελέστηκε το Σάββατο στο Four Seasons Resort Lanai.

Στην τελετή παρευρέθηκαν τα δύο παιδιά της Μέγιερ και του Μαγκουάιρ, η 19χρονη Ρούμπι και ο 17χρονος Ότις, καθώς και η νεογέννητη κόρη της Μέγιερ και του Ογκουνλέσι. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν επίσης ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, και η σχεδιάστρια μόδας Ρέιτσελ Ζόι.

Leonardo DiCaprio went shirtless while taking a splash in the Pacific Ocean alongside girlfriend Vittoria Ceretti, Tobey Maguire, Courteney Cox, and Kate Hudson https://t.co/vCngKTSjNR 🔗 https://t.co/JzsSvMZBCR — Daily Mail (@DailyMail) October 12, 2026

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της τελετής ήταν το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τόμπι Μαγκουάιρ ανέλαβε να τελέσει τον γάμο της πρώην συζύγου του. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2007 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2016, ενώ το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 2026.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η παρουσία του Ντι Κάπριο στον γάμο ήταν αναμενόμενη, καθώς ο ηθοποιός και η Μέγιερ αποτελούν σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του Μαγκουάιρ. «Ο Λεονάρντο και η Τζένιφερ είναι πραγματικά οικογένεια για τον Τόμπι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Leonardo DiCaprio enjoyed a beach day with younger model girlfriend Vittoria Ceretti and some of their A-list pals in Hawaii ahead of the wedding of Tobey Maguire's ex-wife Jennifer Meyer https://t.co/IS6A63dtC0 🔗 https://t.co/o7CMmK42Ld — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026

Η σχέση του Ντι Κάπριο με τη Βιτόρια Τσερέτι

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Τσερέτι συνδέονται ερωτικά για περισσότερα από τρία χρόνια, διατηρώντας τη σχέση τους σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους που τροφοδότησαν τις φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2023, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν να απολαμβάνουν παγωτό στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας. Τον επόμενο μήνα, ο ηθοποιός ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου παρακολούθησε την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, την περίοδο που η Τσερέτι συμμετείχε σε επιδείξεις μόδας.

Αργότερα, την ίδια χρονιά, πηγή δήλωσε στο Us Weekly ότι ο Ντι Κάπριο ήταν «εντελώς γοητευμένος» από το μοντέλο, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους έχουν πολλά κοινά. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η διαφορά ηλικίας τους δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τον ηθοποιό, περιγράφοντας την Τσερέτι ως μια γυναίκα με ωριμότητα και βαθύτερη αντίληψη της ζωής.

Τον Φεβρουάριο του 2026, το ζευγάρι εθεάθη σε μια διακριτική έξοδο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο Λος Άντζελες, όπου δείπνησε στο εστιατόριο Anajak Thai. Τον Μάρτιο, η Τσερέτι βρέθηκε στο πλευρό του ηθοποιού στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 2026 στο Χόλιγουντ.

Τον Ιούνιο, οι δυο τους διασκέδασαν σε πάρτι μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ επί της Παραγουάης, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ζευγάρι επισκέφθηκε το πολυτελές ιταλικό εστιατόριο Alba, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ενώ στην παρέα τους βρισκόταν και ο πατριός του ηθοποιού, Ντέιβιντ Γουόρντ.

Οι δηλώσεις της Τσερέτι για τη δημοσιότητα και τη σχέση τους

Σε συνέντευξή της στη Vogue France τον Απρίλιο του 2025, η Βιτόρια Τσερέτι μίλησε για τις δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσει η δημοσιότητα σε μια προσωπική σχέση, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντι Κάπριο.

«Μόλις βρεθείς σε σχέση με κάποιον που έχει μεγαλύτερη δημοσιότητα από εσένα, γίνεσαι “η σύντροφος του τάδε” — ή “ο σύντροφος της τάδε”, αντίστοιχα», ανέφερε το μοντέλο, εξηγώντας ότι αυτή η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητική.

«Ξαφνικά, οι άνθρωποι μιλούν για εσένα ως τη σύντροφο κάποιου που στο παρελθόν ήταν σύντροφος κάποιου άλλου», πρόσθεσε.

Η Τσερέτι υπογράμμισε, επίσης, ότι θεωρεί άδικο να περιορίζεται ένας άνθρωπος στις σχέσεις του, αντί να αναγνωρίζεται η προσωπικότητά του και η δική του πορεία.

«Δεν είναι ωραίο να σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις όποιον θέλεις, εξαιτίας των χαρακτηρισμών που οι άλλοι αισθάνονται την ανάγκη να σου αποδώσουν», σημείωσε.

Αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον ηθοποιό, ανέφερε ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Μιλάνο. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είναι θαυμάστρια της ταινίας Τιτανικός, χαρακτηρίζοντάς την εμβληματική.

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