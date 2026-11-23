Snapshot Οι Γερμανοί αγοράζουν όλο και περισσότερα ακίνητα στην Ελλάδα με στόχο τη μόνιμη εγκατάσταση μετά τη σύνταξη, προτιμώντας περιοχές όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος και τα Ιόνια Νησιά.

Η Ελλάδα προσφέρει χαμηλότερο κόστος διαβίωσης κατά περίπου 20% σε σχέση με τη Γερμανία, καθώς και φορολογικά πλεονεκτήματα για συνταξιούχους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα.

Οι συνταξιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις φορολογούνται με 7% επί της σύνταξης και άλλων εξωτερικών εισοδημάτων για 15 χρόνια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις φορολογικής κατοικίας και συμφωνιών.

Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2020, με την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα δημοφιλή νησιά να παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές, ενώ η ηπειρωτική Ελλάδα προσφέρει πιο οικονομικές επιλογές.

Το Πήλιο αποτελεί μια οικονομική εναλλακτική για παραδοσιακά ακίνητα με τιμές κάτω των 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αν και οι τιμές στα νεόδμητα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, ήπιοι χειμώνες και περισσότερος χρόνος κάτω από τον ήλιο του Νότου: Για πολλούς Γερμανούς, η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από ένας προορισμός διακοπών. Ένα ακίνητο μπορεί αρχικά να χρησιμοποιηθεί ως εξοχική κατοικία και αργότερα να αποτελέσει το επίκεντρο μιας νέας περιόδου της ζωής τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Reisereporter.

Περίπου το 30% των ενδιαφερόμενων αγοραστών από το εξωτερικό επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των Γερμανών πελατών, περίπου ένας στους πέντε σχεδιάζει να κάνει αυτό το βήμα, όπως αναφέρει το γερμανικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης που ειδικεύεται στα ταξίδια, τον τουρισμό και τους προορισμούς διακοπών.

Πέρα από το κλίμα, σημαντικά κίνητρα αποτελούν το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στις βάσεις δεδομένων τιμών καταναλωτή Numbeo και Living Cost, η ζωή στην Ελλάδα είναι περίπου 20% φθηνότερη από ό,τι στη Γερμανία, όπως αναφέρεται στο γερμανικό δημοσίευμα.

Καθοριστική σημασία έχουν οι λειτουργικές υποδομές και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ακόμη και εκτός της τουριστικής περιόδου.

Οι περιοχές που προτιμούν οι Γερμανοί αγοραστές

Σύμφωνα με την Elxis, που επικαλείται ο γερμανικός ιστότοπος, η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Γερμανών ενδιαφερόμενων αγοραστών, συγκεντρώνοντας το 42,9% της ζήτησης.

Ακολουθούν η Πελοπόννησος με 22,9% και τα Ιόνια Νησιά με 21,5%.

Ιδιαίτερα η Πελοπόννησος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τους Γερμανούς αγοραστές.

Πώς εξοικονομούν φόρους οι συνταξιούχοι που μετακομίζουν στην Ελλάδα

Ο Ντιρκ Ράινχαρντ, εταίρος της ελληνογερμανικής δικηγορικής εταιρείας MStR Law στην Αθήνα, διαπιστώνει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον.

«Πολλοί αποφασίζουν να αγοράσουν μια εξοχική κατοικία με την προοπτική να εγκατασταθούν αργότερα μόνιμα στην Ελλάδα», αναφέρει.

Ένα σημαντικό κίνητρο είναι η φορολογία.

Οι συνταξιούχοι που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις καταβάλλουν, για διάστημα 15 ετών, φόρο εισοδήματος μόλις 7% επί της σύνταξής τους και άλλων εισοδημάτων που αποκτούν στο εξωτερικό.

Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κατά τα πέντε από τα έξι χρόνια που προηγήθηκαν της μετακόμισής τους και η χώρα προέλευσής τους να διαθέτει σχετική φορολογική συμφωνία με την Ελλάδα.

Από 2.000 έως 20.000 ευρώ το τετραγωνικό οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα

Από τότε που η Ελλάδα άφησε πίσω της την κρίση δημόσιου χρέους και εισήλθε σε περίοδο οικονομικής ανάκαμψης, οι τιμές των ακινήτων καταγράφουν άνοδο.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ονομαστικές τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 60% από το 2020.

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, οι πολυτελείς νεόδμητες κατοικίες στα παραθαλάσσια προάστια της Γλυφάδας, της Βούλας και της Βουλιαγμένης κοστίζουν από 6.000 έως 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη Μύκονο, οι τιμές φτάνουν έως τα 12.000 ευρώ, ενώ για εξαιρετικά ιδιαίτερα ακίνητα μπορούν να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη Σαντορίνη, η μέση τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 7.500 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Οικονομικότερες εναλλακτικές προσφέρουν η Νάξος, η Σύρος, η Άνδρος και η Τήνος, όπου οι τιμές ξεκινούν από περίπου 2.300 ευρώ.

Φθηνότερες επιλογές στην ηπειρωτική Ελλάδα

Αισθητά πιο προσιτές παραμένουν ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ferimmo, που επικαλείται η Reisereporter, απλές εξοχικές κατοικίες στην Κρήτη κοστίζουν από περίπου 1.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην Πελοπόννησο, οι τιμές των υφιστάμενων ακινήτων κυμαίνονται μεταξύ 2.000 και 2.600 ευρώ.

Στη δυτική ακτή της ηπειρωτικής Ελλάδας, μεταξύ Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται περίπου από 1.750 έως 2.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Όπως εξηγεί, τα υφιστάμενα ακίνητα είναι φθηνότερα από αντίστοιχα σε συγκρίσιμες μεσογειακές περιοχές της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 70% μέσα σε δύο χρόνια, ενώ οι πωλήσεις ακινήτων σε Γερμανούς πελάτες τριπλασιάστηκαν.

Πήλιο: Ο «κρυφός παράδεισος» για τους συνταξιούχους

Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι περιοχές που προσφέρονται για μόνιμη κατοίκηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλονίκη και η γειτονική Χαλκιδική.

Ωστόσο, ευκαιρίες εξακολουθούν να υπάρχουν και σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς.

Στην αρχαιότητα, το Πήλιο θεωρούνταν θερινή κατοικία των θεών του Ολύμπου.

Σήμερα, αυθεντικά παραδοσιακά σπίτια εξακολουθούν συχνά να διατίθενται προς πώληση σε τιμές κάτω από 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ωστόσο, ακόμη και εδώ οι τιμές παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με τη Ferimmo, οι νεόδμητες εξοχικές κατοικίες με πισίνα και κήπο κόστιζαν το 2025 κατά μέσο όρο 4.675 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σχεδόν 35% περισσότερο από το 2022.

Το Πήλιο, επομένως, μπορεί ακόμη να προσφέρει οικονομικότερες επιλογές για όσους αναζητούν παραδοσιακά ακίνητα, αλλά οι νεόδμητες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών ακολουθούν ήδη την ανοδική τάση της ελληνικής αγοράς.

Πηγή: Reisereporter