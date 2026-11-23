Snapshot Ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτήρισε την Αθήνα «εξαιρετικά βρώμικη» και ασκεί σκληρή κριτική στη σημερινή δημοτική αρχή για την κατάσταση της καθαριότητας.

Καταλόγισε στον δήμαρχο Χάρη Δούκα ότι επικεντρώνεται μόνο στο ΠΑΣΟΚ και την Κεντροαριστερά, παραμελώντας τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.- Τόνισε ότι η καθαριότητα δεν πρέπει να θεωρείται δευτερεύον ζήτημα και ότι ο δήμαρχος πρέπει να ασχολείται άμεσα με αυτό.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά τον δήμο Αθηναίων το 2028, χωρίς όμως να ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα.

Υπογράμμισε ότι παραμένει «συνειδητά αφοσιωμένος» στην Αθήνα και θεωρεί πως η πόλη χρειάζεται δήμαρχο που να σκέφτεται την πόλη όλο το 24ωρο. Snapshot powered by AI

Σκληρή κριτική κατά του σημερινού δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αιχμή την εικόνα της πρωτεύουσας στην καθιορότητα και τις πολιτικές του προτεραιότητες, άσκησε ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Είναι πάρα πολύ βρώμικη πόλη η Αθήνα. Εξαιρετικά βρώμικη πόλη η Αθήνα. Κολλάνε τα παπούτσια πάνω στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην δήμαρχος άφησε σαφείς αιχμές για τις προτεραιότητες της σημερινής δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι η καθημερινότητα των πολιτών δεν μπορεί να περνά σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας των πολιτικών συζητήσεων.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Χάρη Δούκα, είπε ότι το μόνο που τον νοιάζει είναι το ΠΑΣΟΚ και η Κεντροαριστερά και διερωτήθηκε:

«Με την καθαριότητα θα ασχοληθεί ο δήμαρχος;»

«Δεν μπορεί πάντα να ρίχνουμε την μπάλα στην κερκίδα», πρόσθεσε και χαρακτήρισε τον Χάρη Δούκα «δήμαρχο part time».

Ο Κώστας Μπακογιάννης τοποθετήθηκε και για το πολιτικό του μέλλον, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει επισήμως νέα υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων.

Ερωτηθείς εάν προτίθεται να διεκδικήσει εκ νέου τον δημαρχιακό θώκο στις δημοτικές εκλογές του 2028, υπογράμμισε ότι παραμένει «συνειδητά αφοσιωμένος» στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι έχει επιλέξει να συνδέσει τη ζωή του με την πόλη.

«Θεωρώ ότι της Αθήνας της αξίζει και της πρέπει ένας δήμαρχος που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη στο μυαλό του και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη στο μυαλό του», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης