«Πυρά» Μπακογιάννη σε Δούκα για την Ακαδημία Πλάτωνος: «Οι κάτοικοί της αξίζουν απαντήσεις»

«Η δημοτική αρχή Δούκα απορρίπτει τη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος», τονίζει ο Κώστας Μπακογιάννης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

«Πυρά» Μπακογιάννη σε Δούκα για την Ακαδημία Πλάτωνος: «Οι κάτοικοί της αξίζουν απαντήσεις»
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  • Η δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων υπό τον Χάρη Δούκα απορρίπτει τη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ακαδημία Πλάτωνος χωρίς να προτείνει εναλλακτική λύση.
  • Ο Κώστας Μπακογιάννης επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός για το μουσείο ξεκίνησε το 2002 και η βραβευμένη πρόταση του 2023 κινδυνεύει να μην υλοποιηθεί.
  • Το ιστορικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη.
  • Οι κάτοικοι της Ακαδημίας Πλάτωνος αξίζουν απαντήσεις και έργα που να ανταποκρίνονται στην ιστορία της περιοχής.
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«Πυρά» προς τη δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων και τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, εξαπέλυσε ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή τη διαχείριση και τις εργασίες στην Ακαδημία Πλάτωνος.

«Η δημοτική αρχή Δούκα απορρίπτει τη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος, χωρίς να προτείνει εναλλακτική λύση», τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Μπακογιάννης, κάνοντας λόγο για έναν «σχεδιασμό που ξεκίνησε το 2002 και έφτασε μέχρι τη βραβευμένη πρόταση του 2023, κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά».

«Την ίδια ώρα, το ιστορικό πάρκο βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη», καταγγέλλει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου και καταλήγει: «Η Ακαδημία Πλάτωνος αξίζει το μουσείο της και ένα πάρκο αντάξιο της ιστορίας της. Οι κάτοικοί της αξίζουν απαντήσεις και έργο».

https://www.instagram.com/reel/DfhCbF6uMS4/

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