Σφοδρά πυρά Μπακογιάννη σε Δούκα για τη Γκράβα: «Σταματήστε να κρύβεστε, δώστε λύσεις»

Σφοδρή αντιπαράθεση στον Δήμο Αθηναίων μετά τη δημοσιοποίηση της πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ – Ο πρώην δήμαρχος καταγγέλλει ότι δεν αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια 15 εκατ. ευρώ για τα σχολεία

Ανθή Κουρεντζή

Σφοδρά πυρά Μπακογιάννη σε Δούκα για τη Γκράβα: «Σταματήστε να κρύβεστε, δώστε λύσεις»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το πόρισμα του ΤΕΕ καταγράφει σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, θέτοντας σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  • Ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί τη δημοτική Αρχή Δούκα για μη αξιοποίηση 15 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.
  • Η δημοτική Αρχή Δούκα υποστηρίζει ότι προχώρησε σε τεχνικούς ελέγχους και ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων με φυσική παρουσία μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια.
  • Η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στην ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων.
  • Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εξυπηρετεί περίπου 4.000 μαθητές, καθιστώντας κρίσιμη την άμεση επίλυση των ζητημάτων ασφάλειας.
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Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο Αθηναίων για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων της Γκράβας, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο καταγράφει σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον νυν δήμαρχο, Χάρη Δούκα, κατηγορώντας τη δημοτική Αρχή ότι δεν αξιοποίησε διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τα σχολεία της Αθήνας.

Παράλληλα, του καταλογίζει ότι, αντί να επικεντρώνεται στην ουσία των προβλημάτων και στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, επιλέγει να διαχειρίζεται την υπόθεση με επικοινωνιακούς όρους.

«Κύριε Δούκα, είχατε τους πόρους. Έχετε την ευθύνη. Τελείωσαν οι δικαιολογίες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Το πόρισμα-κόλαφος του ΤΕΕ θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας»

Αφορμή για τη νέα πολιτική σύγκρουση αποτέλεσε η δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του ΤΕΕ για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πραγματογνωμοσύνη εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας, μεταξύ των οποίων και σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου που βρέθηκε εκτός λειτουργίας σε ένα από τα δύο λεβητοστάσια του συγκροτήματος.

Τα ευρήματα εντείνουν την ανησυχία της σχολικής κοινότητας, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί αναφορές για οσμή αερίου, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα διά ζώσης μαθήματα και χιλιάδες μαθητές να παρακολουθούν τη διδασκαλία εξ αποστάσεως.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτηρίζει το πόρισμα «κόλαφο», υποστηρίζοντας ότι εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

«Το πόρισμα - κόλαφος του ΤΕΕ για τη Γκράβα θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για μαθητές και καθηγητές. Η διοίκηση Δούκα αντί να μείνει στην ουσία, για άλλη μια φορά ασχολείται με την επικοινωνία», σημειώνει.

«Δεν αξιοποιήσατε ούτε ένα ευρώ από τα 15 εκατομμύρια»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων στο ζήτημα της χρηματοδότησης για τις σχολικές υποδομές.

Όπως υποστηρίζει, όταν η διοίκηση Δούκα ανέλαβε τη δημοτική Αρχή, υπήρχαν διαθέσιμα 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τις ανάγκες των σχολείων.

Ο Κώστας Μπακογιάννης καταγγέλλει ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν αξιοποιήθηκαν, συνδέοντας την καταγγελλόμενη αδράνεια με τα σημερινά προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Όταν ανέλαβε, είχε στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τα σχολεία. Δεν αξιοποίησε ούτε ένα ευρώ. Και ιδού τα αποτελέσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Όταν χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν, είναι ανεπίτρεπτο να προέχει η εικόνα σας»

Ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση της δημοτικής Αρχής και σε ό,τι αφορά τη δημόσια διαχείριση της υπόθεσης.

Επικαλούμενος την ανησυχία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, υποστηρίζει ότι προτεραιότητα θα έπρεπε να αποτελεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για τη λειτουργία των σχολείων.

«Όταν χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν, είναι ανεπίτρεπτο προτεραιότητα να αποτελεί η εικόνα σας», τονίζει, απευθυνόμενος στον Χάρη Δούκα.

Και ολοκληρώνει τη δήλωσή του με ευθεία απαίτηση να αναλάβει η δημοτική Αρχή τις ευθύνες που της αναλογούν. «Σταματήστε να κρύβεστε από τις ευθύνες σας. Δώστε απαντήσεις. Δώστε λύσεις».

Η αντίδραση του Χάρη Δούκα για το πόρισμα του ΤΕΕ

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων έχει εκφράσει την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο δημοσιοποίησης του πορίσματος του ΤΕΕ.

Σύμφωνα με δημόσια τοποθέτησή του, ο Δήμος Αθηναίων πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της έκθεσης από δημοσιεύματα, χωρίς προηγουμένως να έχει παραλάβει το επίσημο έγγραφο.

Η δημοτική Αρχή έχει υποστηρίξει ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι προχώρησε σε τεχνικούς ελέγχους και στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία έως ότου υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις.

Παράλληλα, έχει ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων κρατικών φορέων για την πλήρη διερεύνηση του ζητήματος.

Η αντιπαράθεση πλέον δεν περιορίζεται στα τεχνικά ευρήματα, αλλά επεκτείνεται στο πεδίο των πολιτικών ευθυνών, της συντήρησης των σχολικών υποδομών και της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των μαθητών

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, εξυπηρετεί περίπου 4.000 μαθητές, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις.

Τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης αναδεικνύουν την ανάγκη να αποσαφηνιστούν πλήρως τα ζητήματα ασφάλειας, να προσδιοριστούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της σημερινής και της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης κλιμακώνεται, με τον Κώστα Μπακογιάννη να ζητά άμεσες απαντήσεις για τα κονδύλια των σχολείων και τον Χάρη Δούκα να επιμένει στην ανάγκη θεσμικής ενημέρωσης και συνεργασίας των αρμόδιων φορέων.

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