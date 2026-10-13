Δήμος Αθηναίων για Γκράβα: «Αναληθείς» οι δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ - «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

Snapshot Ο Δήμος Αθηναίων χαρακτηρίζει «αναληθείς» τις δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε επανειλημμένα από τις 6/10 τη συνδρομή του ΤΕΕ για έλεγχο των δικτύων φυσικού αερίου, αλλά οι τεχνικοί εμφανίστηκαν στον χώρο μόλις την Τρίτη.

Το ΤΕΕ δηλώνει ότι η πραγματογνωμοσύνη ζήτηθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στις 9/10 και όχι από τον Δήμο Αθηναίων και έχει ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τονίζει ότι η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος έχει ευθύνη για τη λειτουργία τους.

Ο δήμαρχος Αθηναίων εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην πιστοποίηση των ελέγχων και ζητά άμεση απάντηση για την προέλευση της οσμής αερίου στο σχολείο. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργου Στασινού, σχετικά με τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και την κατάσταση των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Μάλιστα χαρακτηρίζει τις δηλώσεις «αναληθείς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Απαντώντας στις σημερινές αναληθείς δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ, ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι: Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Από τις 6 /10 με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας, μετά τις αναφορές για ύπαρξη οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μηχανισμών αποτελεί το ΤΕΕ, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

Επίσης, ο ίδιος ο δήμαρχος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τόσο στις 8/10 κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αλλά και την Παρασκευή 9/10 καθώς και την Κυριακή 11/10. Και στις τρεις επικοινωνίες ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρόλα αυτά, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα Τρίτη στον χώρο της Γκράβας.

Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής της σχολικής μονάδας».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό την απάντηση του ΤΕΕ στο ερώτημα: Από πού προήλθε η οσμή; Προκειμένου να ξαναβρεθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια, στον φυσικό τους χώρο.

Γιατί για τον Δήμο Αθηναίων, η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη».

ΤΕΕ σε Δούκα για Γκράβα: Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο

Διευκρινίσεις σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησε το ΤΕΕ στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την οσμή αερίου, εξέδωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, με αφορμή και την οργισμένη ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Ο κ. Στασινός, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του υποστηρίζει πως «ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ», ενώ αναφέρει δηκτικά πως «καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί».

Η δήλωση του προέδρου του ΤΕΕ

«Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε τα εξής:

Σχετικά με τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το ΤΕΕ διευκρινίζει τα εξής:

Μας ζητήθηκε, μόλις την Παρασκευή 9/10, από το Υπουργείο Παιδείας (Γενική Γραμματεία) να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα. Το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο 10/10 ειδικό, εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα προκειμένου να ελεγχθούν όσα μας ζητήθηκαν: πλήρη έλεγχο της κατάστασης κλπ των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης και εκτίμησης επικινδυνότητας, υπόδειξη τεχνικών διορθωτικών ενεργειών. Οι εργασίες της πραγματογνωμοσύνης έχουν ξεκινήσει και ήδη έχουν γίνει αυτοψίες. Οι εργασίες θα συνεχισθούν, από εξειδικευμένο προσωπικό και με τον κατάλληλο πιστοποιημένο εξοπλισμό, έως ότου είναι δυνατή η ασφαλής εξαγωγή των ζητούμενων επιστημονικών συμπερασμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ.

Ζητούμενο για το ΤΕΕ είναι η ασφάλεια και η επιστημονικά ορθή προσέγγιση. Το ΤΕΕ θα κάνει τη δουλειά του, με τη συμβολή των μηχανικών μελών του, καθώς μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε σε ένα σημαντικό θέμα που αγγίζει την ασφάλεια των πολιτών και των παιδιών στο μεγαλύτερο, ίσως, σχολικό συγκρότημα της χώρας, το οποίο έχει και σοβαρά θέματα σχεδιασμού, συντήρησης και παλαιότητας.

Όπως όλοι γνωρίζουν, η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων είναι συγκεκριμένη, όπως και το ποιος και πως λαμβάνει αποφάσεις λειτουργίας τους – ή παύσης. Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει. Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, το ΤΕΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί.

Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτόν τον δρόμο, δεν θα μπούμε σε διαδικασία δηλώσεων, διαλόγου ή αντιπαράθεσης με κανέναν».

Η ανάρτηση Δούκα

Σφοδρή επίθεση κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξαπέλυσε νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή την καθυστέρηση της πιστοποίησης των ελέγχων που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, έπειτα από τις αναφορές για οσμή αερίου.

«Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Δούκας.

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