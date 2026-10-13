Γκράβα: «Δεν βρέθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση»

Snapshot Οι έλεγχοι στην εγκασταση φυσικού αερίου του σχολ συγκροτήματοςκράβας δεν εντόπισαν διαρροή, αλλά αποκάλυαν διαφορές μεταξύ των αρχικών μελετών και της πραγματικής κατάστα της εγκατάστα.

Θααιροποιη οι μελέτες ώστε να αντανακλούν την υφιστάμενη εγκατάσταση, χωρίς να προβλέπεται αλλαγή στον εξοπλισμό.

Η προέλευση της οσμής που οδήγησε στο κλείσιμο των σχολείων παραμένει άγνωστη, και η τηλεκπαίδευση συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί λύση.

Οι αρμοδιότητες για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων έχουν μεταφερθεί στους δήμους, που πλέον έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση και καταγραφή των εγκαταστάσεων.

Έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και συνεχίζονται οι έλεγχοι σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση. Snapshot powered by AI

Από το 2003, όταν τοποθετήθηκε, δεν είχε γίνει έλεγχος στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, όπως δηλώνει στο Newsbomb ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης. Οι πρόσφατοι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή, ανέδειξαν όμως διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις αρχικές μελέτες και τη σημερινή κατάσταση της εγκατάστασης. Την ίδια ώρα, η προέλευση της οσμής παραμένει άγνωστη, τα σχολεία εξακολουθούν να είναι κλειστά και οι μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ο κ. Χαρλαύτης διευκρινίζει ότι η διαδικασία που δρομολογείται αφορά την επικαιροποίηση των μελετών, ώστε να αποτυπώνουν την υφιστάμενη εγκατάσταση, και όχι κάποια προγραμματισμένη αλλαγή στον εξοπλισμό. Πρόκειται, όπως εξηγεί, για διαφορετικό ζήτημα από την αναζήτηση της αιτίας της οσμής, η οποία εξακολουθεί να εμποδίζει την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες.

«Όσο μένει αναπάντητο το ερώτημα τι μυρίζει, δεν μπορεί να γίνει κάτι με τη λειτουργία του σχολείου», τονίζει στο Newsbomb.

Δεν βρέθηκε διαρροή, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η εγκατάσταση φυσικού αερίου έγινε το 2003 και έκτοτε δεν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος. Κατά την πρόσφατη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στις αρχικές μελέτες, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως το περιεχόμενό τους.

Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή. Ωστόσο, η απουσία αυτού του ευρήματος δεν αναιρεί την ανάγκη να αντιστοιχηθούν οι μελέτες με την πραγματική εικόνα της εγκατάστασης.

«Θα γίνει ενημέρωση της μελέτης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση», αναφέρει, εξηγώντας ότι το ζητούμενο είναι η ανανέωση της μελέτης και όχι να αλλάξει κάτι στον εξοπλισμό.

Κατά την εκτίμησή του, οι έλεγχοι και η σχετική διαδικασία θα διαρκέσουν περίπου έναν μήνα. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι έχει προσδιοριστεί ο χρόνος επαναλειτουργίας των σχολείων, καθώς παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα για την προέλευση της οσμής.

«Αναζητούμε τι μυρίζει, μέχρι να βρούμε μια απάντηση»

Ο Πάρης Χαρλαύτης διαχωρίζει τις ενέργειες για την επικαιροποίηση των μελετών φυσικού αερίου από την έρευνα για το πρόβλημα που οδήγησε στο κλείσιμο του συγκροτήματος.

Όπως επισημαίνει, η διαδικασία για τις μελέτες αφορά ένα ζήτημα που εντοπίστηκε κατά τους ελέγχους, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με την οσμή, αφού δεν βρέθηκε διαρροή αερίου.

«Αναζητούμε τι μυρίζει, μέχρι να βρούμε μια απάντηση», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Μέχρι να δοθεί αυτή η απάντηση και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας, δεν μπορεί να προχωρήσει η επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες. Έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται εξ αποστάσεως, χωρίς ακόμη σαφή ημερομηνία επιστροφής στη διά ζώσης διδασκαλία.

Στον δήμο οι αρμοδιότητες συντήρησης

Ο αντιδήμαρχος αναφέρεται και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων στους δήμους, μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Όπως εξηγεί, οι σχολικές επιτροπές είχαν προηγουμένως την ευθύνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και τα λεβητοστάσια. Πλέον, με τις αρμοδιότητες να περνούν στον δήμο, προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες και συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών, ώστε να υπάρχει ενιαία εικόνα για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες τους.

Στην περίπτωση της Γκράβας, η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί μέρος της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με την αναζήτηση της αιτίας της οσμής.

Ζαχαράκη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι – Αυτοψία από το ΤΕΕ

Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και των εκατοντάδων εκπαιδευτικών του σχολικού συγκροτήματος εστίασε στις σημερινές δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός ανέφερε ότι, μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, δεν διαπιστώνεται πλέον διαρροή φυσικού αερίου. Για σήμερα, όπως είπε, έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών της ΚΤΥΠ και στελεχών του υπουργείου Παιδείας.

Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων. Όπως διευκρίνισε, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον δήμο, ενώ το υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες, τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καθημερινή παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στην τάξη, αποτελεί όμως την αναγκαία εναλλακτική για τη συνέχιση των μαθημάτων.

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για να υποδεχθεί στο υπουργείο Παιδείας τα προεδρεία των 15μελών μαθητικών συμβουλίων, προκειμένου να ακούσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους και να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικού ύψους περίπου 8,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2028.

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