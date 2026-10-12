Σχολεία Γκράβα: Καμία διαρροή φυσικού αερίου - Άγνωστη η προέλευση της οσμής

Snapshot Οι έλεγχοι του Δήμου Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν εντόπισαν διαρροή αερίου παρά την οσμή που παραμένει ανεξήγητη.

Το σχολείο παραμένει κλειστό και η διδασκαλία συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Ο Δήμος καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναθέσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) τους επιπλέον τεχνικούς ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να διερευνήσει την αιτία της οσμής.

Οι έλεγχοι στεγανότητας των εσωτερικών δικτύων από την εταιρεία Icon Group ολοκληρώθηκαν χωρίς διαρροές, αλλά εντοπίστηκαν αποκλίσεις σε σχέση με τις εγκεκριμένες μελέτες που εμποδίζουν την έκδοση πιστοποιητικών.

Για την πλήρη πιστοποίηση απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων και επιβεβαίωση της στεγανότητας πριν την επανασύνδεση με το φυσικό αέριο. Snapshot powered by AI

Το μυστήριο με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συνεχίζεται, καθώς οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι από τον Δήμο Αθηναίων δεν εντόπισαν διαρροή.

Παρά την ολοκλήρωση του δευτερογενούς ελέγχου, η προέλευση της οσμής παραμένει άγνωστη, οδηγώντας σε προσωρινό κλείσιμο του σχολείου και τη συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ο Δήμος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνεται πως θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος, όμως η ακριβής πηγή της οσμής δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

Η δημοτική αρχή καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, ενώ το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλείται να αναλάβει δράση για την εξακρίβωση της αιτίας της οσμής.

Μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας φυσικού αερίου στο σχολείο, η εταιρεία Icon Group κλήθηκε να πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους αντοχής και στεγανότητας των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, από τα σημεία παροχής έως τα λεβητοστάσια. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς χωρίς να ανιχνευθούν διαρροές.

Ωστόσο, κατά τη σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης με τις θεωρημένες μελέτες, εντοπίστηκαν αποκλίσεις και στις δύο εγκαταστάσεις. Αυτό εμποδίζει την έκδοση των προβλεπόμενων Πιστοποιητικών Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας, καθώς απαιτείται επιβεβαίωση συμφωνίας των εγκαταστάσεων με τις εγκεκριμένες μελέτες, η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα.

Επιπλέον, για την εγκατάσταση με κωδικό ΗΚΑΣΠ 10050100122798, η έκδοση πιστοποιητικού προϋποθέτει την αντικατάσταση του εύκαμπτου αντικραδασμικού συνδέσμου και τη θετική πιστοποίηση της στεγανότητας της διάταξης πριν την επανασύνδεση με το φυσικό αέριο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

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