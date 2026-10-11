Δούκας για Γκράβα: Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι αδιαπραγμάτευτη και τα σχολεία στη Γκράβα παραμένουν κλειστά λόγω οσμής αερίου.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναθέσει εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου, με πόρισμα που αναμένεται το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα τα υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας δεν έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στην επίλυση του προβλήματος και δεν έχουν συνεργαστεί με τον Δήμο και το ΤΕΕ.

Ζητείται άμεση εντολή από το Υπουργείο Παιδείας για να διενεργήσει το ΤΕΕ ελέγχους στις σχολικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την έκδοση ασφαλούς πορίσματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και την εξασφάλιση της ασφάλειας, τα μαθήματα στη Γκράβα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Snapshot powered by AI

Η οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και αναστολή των μαθημάτων και στο θέμα αναφέρθηκε με νέα δηλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά ανέφερε:

Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο.

Εδώ και τρεις μέρες στην Γκράβα, μετά από εντολή και άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου, με σκοπό να μας παραδώσει πόρισμα την Κυριακή. Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε.

Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες.

Το Υπουργείο Παιδείας, νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλει συναντήσεις με φορείς.

Η ΚΤΥΠ και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ.

Μάλιστα, παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από το υπουργείο.

Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα. Ζητάμε την άμεση εντολή του Υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος. Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι' αυτό, και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούνε στο φυσικό τους χώρο.

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