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Προθεσμία για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου έλαβαν οι συνολικά επτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση μαστροπείας 15χρονης στο Αγρίνιο.

Στους κατηγορούμενους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο γονείς της κοπέλας, οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να την εξέδιδαν από τότε που εκείνη ήταν 9 ετών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου.

Στο σκέλος των κατηγοριών, οι δύο γονείς φέρονται να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μαστροπείας, ενώ οι άλλοι πέντε συλληφθέντες κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι γονείς του κοριτσιού είχαν συλληφθεί για κατοχή ποσοτήτων ναρκωτικών την περασμένη Δευτέρα

Η εμπλοκή τρίτου προσώπου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στο Αγρίνιο μετέφερε την ανήλικη σε σπίτια ηλικιωμένων με τη συγκατάθεση της μητέρας της, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κακοποίησή της.

Το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε τον εφιάλτη που βίωνε σε κοντινό της πρόσωπο και ακολούθησε η καταγγελία στην Αστυνομία. O άνδρας την έπεισε να μιλήσει στη Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Μάλιστα, η 15χρονη φέρεται να έχει υποδείξει συγκεκριμένες κατοικίες όπου βρέθηκε παρά τη θέλησή της κι εκεί άνδρες προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις, ενώ κατονόμασε τουλάχιστον 10 άτομα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης που διενεργήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, δεν διαπιστώθηκαν σημάδια βιασμού.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν και μελανιές στην πλάτη της, γεγονός που δείχνει πως το παιδί ήταν και θύμα ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η ανήλικη είχε κάνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» σε σχέση με όσα βίωνε, ήδη από το 2020, όταν ήταν μόλις 9 ετών. Ερωτήματα προκαλεί το γιατί δεν προχώρησε η συγκεκριμένη καταγγελία.

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