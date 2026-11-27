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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Πέρα όμως από τους εμβληματικούς του ρόλους και τη λαμπρή πορεία του, ο αγαπημένος ηθοποιός είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με μια βαθιά ανθρώπινη, σχεδόν κινηματογραφική ιστορία αφοσίωσης: την αστείρευτη αγάπη του για τη σύζυγό του, Ιωάννα, στο πλευρό της οποίας στάθηκε βράχος ακόμη και στις πιο σκληρές δοκιμασίες.

Πάνω από μισός αιώνας κοινής πορείας και η δοκιμασία της όρασης

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς και η σύζυγός του πορεύτηκαν μαζί για περισσότερα από 55 χρόνια, χτίζοντας μια σχέση ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η καθημερινότητά τους, ωστόσο, άλλαξε δραματικά όταν η Ιωάννα έχασε πλήρως την όρασή της.

Με την κατάσταση στο σπίτι να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη -καθώς και ο ίδιος ο ηθοποιός αντιμετώπιζε τα δικά του προβλήματα υγείας-, το ζευγάρι πήρε από κοινού τη δύσκολη απόφαση να φιλοξενηθεί εκείνη αρχικά σε ιδιωτική μονάδα φροντίδας στα βόρεια προάστια, ώστε να έχει την εξειδικευμένη φροντίδα που χρειαζόταν.

«Δυστυχώς έχασε εντελώς το φως της και αναγκάστηκα να τη μεταφέρω σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας για να έχει τη φροντίδα που της αξίζει. Η Ιωάννα είναι ο άνθρωπός μου όλη μου τη ζωή. Δεν σκέφτηκα ποτέ να είμαι με άλλη γυναίκα. Είναι το “έτερον ήμισυ” μου», είχε εξομολογηθεί ο σπουδαίος καλλιτέχνης, συγκλονίζοντας με την ειλικρίνεια και την τρυφερότητά του.

«Την κρατώ αγκαλιά, τη φιλάω πιο πολύ από όταν ήμασταν νέοι»

Παρά την απόσταση και την ταλαιπωρία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς δεν άφησε ποτέ τη γυναίκα της ζωής του να νιώσει μόνη. Όσο μπορούσε ακόμη να οδηγεί, την επισκεπτόταν καθημερινά, περιγράφοντας αυτές τις συναντήσεις με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

«Σχεδόν κάθε μέρα παίρνω το μπαστούνι μου, μπαίνω στο αυτοκίνητο και πηγαίνω να τη δω. Την κρατώ αγκαλιά, τη φιλάω πιο πολύ από όταν ήμασταν νέοι, της χαϊδεύω τα μαλλιά και μιλάμε ώρες. Είναι δύσκολο να μην έχεις το φως σου και να στηρίζεσαι σε άλλους. Όμως κι εγώ, με τα δικά μου προβλήματα, δεν μπορούσα να της δώσω όσα χρειαζόταν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μεταφορά στην Τήνο για να μην αποχωριστούν ποτέ

Ακόμη και μετά την απώλεια της όρασης της Ιωάννας, το ζευγάρι δεν εγκατέλειψε την αγαπημένη του συνήθεια να περνά το Πάσχα στην Τήνο, το νησί που λάτρευαν και όπου ο ηθοποιός περνούσε τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

Μη αντέχοντας να βρίσκεται ο ίδιος στο νησί της Μεγαλόχαρης και η σύζυγός του στην Αθήνα, ο Καλλιβωκάς επικοινώνησε με ίδρυμα της εκκλησίας της Παναγίας Τήνου και φρόντισε να μεταφερθεί η Ιωάννα εκεί, ώστε να βρίσκονται ξανά κοντά.

«Δεν μπορούσα να είμαι στην Τήνο κι εκείνη στην Αθήνα. Νομίζω είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου;» είχε πει.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο ίδιος βίωσε τον πόνο της απώλειας της αυτονομίας του, καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, όμως η αγάπη του για την Ιωάννα έμεινε μέχρι τέλους το πιο φωτεινό κεφάλαιο της ζωής του.

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