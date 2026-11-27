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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία το βράδυ της Πέμπτης στη δυτική Ελλάδα, με τις κυριότερες δυσκολίες να εντοπίζονται σε Θεσπρωτία, Παξούς και Κέρκυρα.

Στα Σύβοτα και την Πλαταριά του δήμου Ηγουμενίτσας οι δρόμοι πλημμύρισαν από νερά και φερτά υλικά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέχρι και πρωί η Πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας και άντληση υδάτων.

Από αυτές, οι 145 αφορούσαν αιτήματα για αντλήσεις υδάτων, με την Πυροσβεστική να έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό αντλήσεων. Παράλληλα, καταγράφηκαν πέντε κλήσεις για μεταφορά ατόμων, ενώ πραγματοποιήθηκαν τρεις μεταφορές ηλικιωμένων από τις κατοικίες τους σε ασφαλή σημεία.

Για την αντιμετώπιση των περιστατικών έχουν συγκροτηθεί οκτώ συνεργεία με συνολικά 22 πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η ΕΜΟΔΕ.

Στα σημεία βρίσκονται και οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ έχουν ενημερωθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.Ειδήσεις Ηπείρου

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών συνεχίζεται, καθώς η Πυροσβεστική διερευνά το σύνολο των αναφορών που έχουν γίνει από πολίτες.

Κατολισθήσεις στους Φιλιάτες

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις στον Δήμο Φιλιατών, τόσο στην πόλη όσο και σε κοινότητες του δήμου, με πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές.

Μεγάλοι όγκοι νερού, πέτρες και φερτά υλικά έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, με διακοπές στη λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού σε χωριά της Μουργκάνας.

Η συνολική έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς.

Κέρκυρα: Φούσκωσε το ποτάμι

Στην Κέρκυρα, φούσκωσε το ποτάμι της Λευκίμμης λόγω της έντονης και μεγάλης διάρκειας βροχόπτωσης. Η στάθμη του νερού έφτασε στο ύψος του δρόμου, δίπλα στα δεμένα σκάφη και τα σπίτια της περιοχής.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Κακοκαιρία μέχρι και την Κυριακή

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν ανά ημέρα

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία θα επεκταθεί στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται να επηρεαστούν επίσης:

Η Πιερία και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανατολική Θεσσαλία.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η επιδείνωση θα συνεχιστεί, με ισχυρές βροχές αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ανέμους, καθώς την Κυριακή στα ανατολικά θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της ΕΜΥ και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

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