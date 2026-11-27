Θα μπορούσε κάποιος που είναι σήμερα 40 ετών να ζήσει αρκετά ώστε να δει την ιατρική να αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γερνούν οι άνθρωποι;

Στο περιοδικό BBC Science Focus, ο επιστήμονας Andrew Steele υποστηρίζει ότι διαδοχικές ιατρικές ανακαλύψεις θα μπορούσαν να προσφέρουν στις νεότερες γενιές περισσότερα χρόνια ζωής, κατά τη διάρκεια των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από περαιτέρω επιστημονικά επιτεύγματα.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα προοπτική μεν, αλλά όχι για κάποιου τύπου πρόβλεψη που τεκμηριώνεται από κλινικά δεδομένα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποια θεραπεία μπορεί να σταματήσει την ανθρώπινη γήρανση, ενώ το όριο των 50 ετών δεν αποτελεί επιστημονικά καθιερωμένο ηλικιακό όριο.

Τι είναι η «ταχύτητα διαφυγής για μακροζωία» (longevity escape velocity);

Φανταστείτε ότι σας απομένουν, θεωρητικά, 30 χρόνια ζωής. Περνάει ένας χρόνος, αλλά χάρη στις ιατρικές εξελίξεις, το προσδόκιμο της ζωής σας αυξάνεται κατά 2 έτη. Έτσι, αντί για 29 χρόνια, σας απομένουν πλέον 31.

Αν η ιατρική μπορούσε να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό προόδου, το προσδόκιμο της ζωής σας θα αυξανόταν ταχύτερα απ’ ό,τι εσείς γερνάτε. Οι επιστήμονες και οι υποστηρικτές της μακροζωίας αποκαλούν αυτό το θεωρητικό σενάριο «ταχύτητα διαφυγής για μακροζωία».

Η κεντρική ιδέα είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε όλες τις λύσεις για τη γήρανση ταυτόχρονα: μία σημαντική ανακάλυψη θα μπορούσε να κερδίσει αρκετό χρόνο για την επόμενη. Το αν η ιατρική μπορεί όντως να επιτύχει αυτόν τον ρυθμό προόδου παραμένει άγνωστο.

Ποιες ιατρικές ανακαλύψεις θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο που γερνάμε;

Τέσσερις εξελίξεις καταδεικνύουν πώς η ιατρική αρχίζει να αντιμετωπίζει βιολογικά προβλήματα, που παλαιότερα θεωρούνταν δύσκολο ή αδύνατο να θεραπευτούν:

Γονιδιακή τροποποίηση (Gene editing): Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια θεραπεία που βασίζεται στην τεχνολογία CRISPR για συγκεκριμένους ασθενείς με β-θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) ή δρεπανοκυτταρική νόσο. Η μέθοδος τροποποιεί τα κύτταρα που παράγουν αίμα, αποκαθιστώντας την παραγωγή μιας μορφής αιμοσφαιρίνης.

(Gene editing): Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια θεραπεία που βασίζεται στην τεχνολογία CRISPR για συγκεκριμένους ασθενείς με β-θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) ή δρεπανοκυτταρική νόσο. Η μέθοδος τροποποιεί τα κύτταρα που παράγουν αίμα, αποκαθιστώντας την παραγωγή μιας μορφής αιμοσφαιρίνης. Θεραπείες με βλαστοκύτταρα : Σε μια κλινική δοκιμή του 2025 για τον διαβήτη τύπου 1, 10 από τους 12 ασθενείς, που έλαβαν την πλήρη δόση της θεραπείας, δεν χρειάζονταν πλέον ενέσεις ινσουλίνης μετά από ένα έτος. Οι ασθενείς έλαβαν ανοσοκατασταλτική αγωγή, ενώ τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παραμένουν αβέβαια.

: Σε μια κλινική δοκιμή του 2025 για τον διαβήτη τύπου 1, 10 από τους 12 ασθενείς, που έλαβαν την πλήρη δόση της θεραπείας, δεν χρειάζονταν πλέον ενέσεις ινσουλίνης μετά από ένα έτος. Οι ασθενείς έλαβαν ανοσοκατασταλτική αγωγή, ενώ τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παραμένουν αβέβαια. Κυτταρικός επαναπρογραμματισμός : Μια κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, η οποία ξεκίνησε το 2026, εξετάζει κατά πόσον η τροποποίηση του τρόπου ρύθμισης των γονιδίων μπορεί να αποκαταστήσει την λειτουργία κατεστραμμένων κυττάρων του οπτικού νεύρου. Είναι πρωτίστως μια μελέτη ασφάλειας, όχι δοκιμή «αναζωογόνησης ολόκληρου του σώματος».

: Μια κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, η οποία ξεκίνησε το 2026, εξετάζει κατά πόσον η τροποποίηση του τρόπου ρύθμισης των γονιδίων μπορεί να αποκαταστήσει την λειτουργία κατεστραμμένων κυττάρων του οπτικού νεύρου. Είναι πρωτίστως μια μελέτη ασφάλειας, όχι δοκιμή «αναζωογόνησης ολόκληρου του σώματος». Φάρμακα που στοχεύουν στη γήρανση: Η μετφορμίνη και η ραπαμυκίνη εξετάζονται για τις πιθανές επιδράσεις τους σε φυσικές σωματικές διαδικασίες, που σχετίζονται με τη γήρανση, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποια από αυτές παρατείνει τη διάρκεια ζωής σε υγιείς ανθρώπους.

Τα δύο πρώτα παραδείγματα καταδεικνύουν τι μπορεί να επιτύχει η σύγχρονη ιατρική έναντι συγκεκριμένων ασθενειών. Δεν αποδεικνύουν, όμως, ότι η καθαυτή γήρανση μπορεί να αντιστραφεί.

Έχουν καταφέρει ήδη οι επιστήμονες να επιβραδύνουν την ανθρώπινη γήρανση;

Σε μια ανάλυση του 2023, που αφορούσε την τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη CALERIE, διαπιστώθηκε ότι η μείωση της θερμιδικής πρόσληψης για διάστημα 2 ετών επιβράδυνε κατά περίπου 2–3% έναν δείκτη βιολογικής γήρανσης που βασίζεται στο DNA. Δύο άλλοι δείκτες βιολογικής ηλικίας δεν παρουσίασαν σημαντική βελτίωση.

Στην πράξη, ένας δείκτης που βασίζεται σε αναλύσεις αίματος υπέδειξε, ότι οι βιολογικές αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση εξελίσσονταν ελαφρώς πιο αργά. Οι ερευνητές δεν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες θα ζήσουν περισσότερο ή ότι θα εμφανίσουν λιγότερες ασθένειες. Δηλαδή, αυτό δεν αποτελεί λόγο για να υιοθετήσει κανείς έναν περιορισμό θερμίδων σε ακραίο βαθμό.

Πόσο ρεαλιστική είναι η προοπτική να ζήσει κανείς πέραν των 100 ετών;

Μια δημογραφική μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι, από το 1990 και μετά, ο ρυθμός αύξησης του προσδόκιμου ζωής έχει επιβραδυνθεί σε αρκετούς από τους πληθυσμούς με την μεγαλύτερη μακροζωία παγκοσμίως. Οι συντάκτες της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια ριζική παράταση της διάρκειας ζωής εντός του τρέχοντος αιώνα είναι απίθανη, εκτός εάν επιτευχθεί σημαντική επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης.

Υπάρχει, επίσης, ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα: πόσα επιπλέον χρόνια περνάμε σε κατάσταση καλής υγείας; Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ελλάδα το 2023:

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ανέρχεται στα 81,9 έτη.

κατά τη γέννηση ανέρχεται στα έτη. Το προσδόκιμο υγιούς ζωής ανέρχεται στα 69,8 έτη.

Ο δεύτερος δείκτης λαμβάνει υπόψη τα έτη που βιώνονται με περιορισμούς στην υγεία. Δεν προβλέπει, προφανώς, το χρονικό σημείο κατά το οποίο ένα άτομο θα ασθενήσει σοβαρά.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα μπορούσαν τα άτομα που είναι σήμερα κάτω των 50 ετών να φτάσουν τα 150 έτη ζωής;

Δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική βάση για την πρόβλεψη μιας τέτοιας διάρκειας ζωής για τη συγκεκριμένη γενιά.

Είναι πολύ αργά για όσους έχουν ήδη ξεπεράσει τα 50 έτη;

Όχι. Οι μελλοντικές θεραπείες ενδέχεται να ωφελήσουν και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάποιο καθορισμένο ηλικιακό όριο.

Θα πρέπει οι υγιείς άνθρωποι να λαμβάνουν φάρμακα κατά της γήρανσης σήμερα;

Κανένα φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί ότι παρατείνει τη συνολική διάρκεια ζωής σε υγιείς ανθρώπους. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν πρέπει να λαμβάνονται με την προσδοκία οφελών για την μακροζωία.

Συμπέρασμα

Η προοπτική μιας σημαντικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής είναι επιστημονικά συναρπαστική. Η πραγματική τομή θα ήταν η επιμήκυνση της υγιούς ζωής, όχι απλώς η αναβολή του θανάτου.

Πηγές: