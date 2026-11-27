Διακοπές νερού την Παρασκευή (20/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)
Ερμού και Αγίου Φιλίππου
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Δήμητρας και Αγίου Γεωργίου
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