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Οι συγγενείς μιας έφηβης που εξαφανίστηκε στην Ισπανία πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες ζητούν να ξεκινήσει νέα αστυνομική έρευνα και να μην ξεχαστεί η υπόθεσή της.

Η Έιμι Φιτζπάτρικ, 15 ετών, με καταγωγή από το Δουβλίνο, πέρασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2007 στο σπίτι μιας φίλης της στην Ισπανία. Ωστόσο, στη συνέχεια εξαφανίστηκε και δεν έχει βρεθεί ποτέ.

Όσοι ζητούν περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερο έλεγχο της υπόθεσης υποστηρίζουν ότι επισκιάστηκε από τις έρευνες για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, του τρίχρονου κοριτσιού που χάθηκε στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας τον Μάιο του 2007.

Τώρα, μια νέα σειρά τριών επεισοδίων με τίτλο «The Disappearance Of Amy Fitzpatrick» παρουσιάζει νέα στοιχεία για μια οικογένεια που διαλύθηκε μετά την εξαφάνισή της, καθώς και μαρτυρίες από τους τελευταίους ανθρώπους που είδαν την Έιμι ζωντανή.

«Υπάρχει ένα κορίτσι που αγνοείται, αλλά δύο αντικρουόμενες ιστορίες», αναφέρουν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ.

Η σκηνοθέτιδα της σειράς, Βίκι Κούπερ, θυμήθηκε την πρώτη φορά που έμαθε για την εξαφάνιση της Έιμι και δήλωσε ότι σοκαρίστηκε επειδή δεν είχε ακούσει ποτέ ξανά για την υπόθεση.

Όπως είπε: «Η υπόθεση εξελίχθηκε στη σκιά της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία κυριάρχησε πλήρως στον βρετανικό Τύπο εκείνη την περίοδο.

»Η Έιμι ήταν από εργατική οικογένεια, Ιρλανδή και έφηβη – και, για λόγους που αποκαλύπτουμε, η υπόθεσή της ίσως δεν αντιμετωπίστηκε με τη σοβαρότητα που θα έπρεπε».

Η θεία της Έιμι, Κριστίν Κένι, έχει ζητήσει πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη.

Σε παλαιότερη δήλωσή της είχε πει: «Η Έιμι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν της Ιρλανδίας. Ήταν μόλις ένα παιδί όταν εξαφανίστηκε, αλλά παρ' όλα αυτά την αγνόησαν και την ξέχασαν.

»Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από την ισπανική αστυνομία εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει συνεργασία μαζί μας.

»Το μόνο που ζητάμε είναι να επανεξεταστεί η υπόθεση της Έιμι και να αναβαθμιστεί από υπόθεση εξαφάνισης σε έρευνα για ανθρωποκτονία.

»Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η Έιμι πιθανότατα είναι νεκρή, αλλά το μόνο που θέλει ο πατέρας της, ο Κρίστοφερ, είναι να τη βρει, να τη φέρει πίσω στο σπίτι και να την κηδέψει».

Καθώς η έρευνα για την εξαφάνισή της βρίσκεται πλέον κοντά στο να κλείσει, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που συμπληρώνει 20 χρόνια, οι αγαπημένοι της απευθύνουν νέα έκκληση για πληροφορίες, παρά τις διαφωνίες και τις ρήξεις που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια.

Την εποχή της εξαφάνισής της, η Έιμι ζούσε στη Μίχας της Ισπανίας μαζί με τη μητέρα της, Όντρεϊ, τον πατριό της, Ντέιβ Μάχον, και τον αδελφό της, Ντιν.

Τα μεσάνυχτα τηλεφώνησε στη μητέρα της για να της ευχηθεί καλή χρονιά. Ήταν η τελευταία φορά που η Όντρεϊ μίλησε με την κόρη της.

Αφού πέρασε τη νύχτα στο σπίτι της Άσλεϊ, όπου είχε αναλάβει να προσέχει τον μικρότερο αδελφό της φίλης της, η Έιμι ξεκίνησε την επόμενη ημέρα για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Θεωρείται ότι ξεκίνησε τη διαδρομή των περίπου 20 λεπτών στις 10 το βράδυ, ακολουθώντας έναν χωματόδρομο στην καρδιά της Κόστα ντελ Σολ. Ωστόσο, η Έιμι δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι της.

Η έρευνα που ακολούθησε περιλάμβανε περισσότερους από 200 αστυνομικούς, αλλά 18 χρόνια αργότερα η Έιμι εξακολουθεί να αγνοείται, με τους γονείς της να αναζητούν ακόμη απαντήσεις.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η έρευνα παρεμποδίστηκε από την έλλειψη πόρων ή τον ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ των αρχών της Ισπανίας και της Ιρλανδίας.

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει συλληφθεί ούτε έχει ανακριθεί επίσημα σε σχέση με την εξαφάνιση της Έιμι.

Πέρα από την αρχική έρευνα και τις αναζητήσεις, που διήρκεσαν μερικές εβδομάδες, η υπόθεση έμεινε στάσιμη και οι ισπανικές αρχές την καταχώρισαν ως εξαφάνιση.

Οι γονείς της Έιμι προσέλαβαν τους ίδιους ιδιωτικούς ερευνητές που είχε προσλάβει η οικογένεια της Μαντλίν ΜακΚαν, ελπίζοντας να βρουν την κόρη τους.

Η οικογένειά της πιστεύει πλέον ότι είναι νεκρή και υποστηρίζει ότι η εξαφάνισή της θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί ως υπόθεση ανθρωποκτονίας και όχι ως υπόθεση αγνοούμενου προσώπου.

Η Έιμι είχε φύγει από το Δουβλίνο για την Ισπανία μαζί με την οικογένειά της το 2004, μετά τον χωρισμό των γονιών της.

Σχεδίαζε να επιστρέψει στο Δουβλίνο και να ζήσει με τον πατέρα της, Κρίστοφερ, πριν εξαφανιστεί.

Τη νύχτα της εξαφάνισής της, η Έιμι είχε μαζί της μια τσάντα Bershka, μέσα στην οποία βρισκόταν μια φόρμα που της είχε δανείσει η Άσλεϊ, καθώς και ένα ροζ ιρλανδικό κινητό τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο βρέθηκε αργότερα στο σπίτι της οικογένειας Φιτζπάτρικ, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας.

Αρχικά, η ισπανική αστυνομία εκτίμησε ότι η Έιμι είχε απλώς φύγει από το σπίτι της, καθώς στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί οικειοθελώς, αν και μόνο για λίγες ώρες.

Κάποια στιγμή, οι αστυνομικοί εξέδωσαν ειδοποίηση για ένα λευκό Ford Fiesta με βρετανικές πινακίδες, το οποίο ανήκε σε έναν φίλο της Έιμι, έναν 34χρονο Ιρλανδό που επισκεύαζε τον υπολογιστή της.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί περίπου την ίδια περίοδο που εξαφανίστηκε η Έιμι, αλλά αυτή η γραμμή έρευνας, σύμφωνα με την οποία η κοπέλα είχε φύγει από το σπίτι της, δεν οδήγησε πουθενά.

Ο πατριός της, Ντέιβ Μάχον, ήταν εκείνος που αρχικά οδήγησε τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό της Έιμι μετά την εξαφάνισή της.

Η καλύτερή της φίλη, Άσλεϊ, και η μητέρα της, Ντέμπι, δήλωσαν ότι η Έιμι απεχθανόταν τον πατριό της, τον άνθρωπο που αργότερα θα σκότωνε τον μοναδικό αδελφό της, τον Ντιν, 23 ετών, τον Μάιο του 2013.

Ο Μάχον καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αφού εξέτισε πέντε χρόνια, αποφυλακίστηκε το 2021.

Ο Ντέιβ ισχυρίστηκε ότι μαχαίρωσε κατά λάθος τον αδελφό της Έιμι, λέγοντας ότι ο νεαρός έπεσε πάνω σε ένα μαχαίρι που κρατούσε στην τσέπη του, μετά από διαφωνία για ένα μπουκάλι νερό.

Επανενώθηκε με τη σύζυγό του, Όντρεϊ, μητέρα του Ντιν και της Έιμι, η οποία τον στήριξε μετά τη δολοφονία του γιου της.

Το ζευγάρι ξεκίνησε μια νέα ζωή στη δυτική Ιρλανδία και σήμερα ζει μαζί στο Κάριγκ-ον-Σάνον, στην κομητεία Λέιτριμ.

Η μητέρα της Έιμι και ο σύντροφός της, Ντέιβ Μάχον, λένε ότι είχαν φύγει από ένα ιδιωτικό πάρτι τη νύχτα της εξαφάνισης της κοπέλας και δεν γνώριζαν ότι είχε φύγει από το σπίτι της Άσλεϊ.

Η Όντρεϊ έλεγξε το άδειο δωμάτιο της κόρης της το επόμενο πρωί, συνειδητοποιώντας ότι δεν είχε επιστρέψει, αλλά υπέθεσε ότι είχε μείνει άλλη μία νύχτα στο σπίτι της φίλης της.

Στις 8 Ιανουαρίου 2008, η θεία της Έιμι, Κριστίν Κένι, απηύθυνε δημόσια έκκληση για πληροφορίες εκ μέρους του πατέρα της, Κρίστοφερ.

Την επόμενη ημέρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαύρο κολάν μέσα σε μια πλαστική σακούλα, το οποίο θεωρήθηκε ότι ανήκε στην Έιμι. Βρέθηκε περίπου 100 μέτρα από το μονοπάτι που πιστεύεται ότι είχε ακολουθήσει. Ωστόσο, αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν δικό της.

Η μητέρα της Έιμι παρέδωσε στην αστυνομία ένα κινητό τηλέφωνο Nokia, μοντέλο 7360, σε λευκό και ροζ χρώμα, το οποίο χρησιμοποιούσε συνήθως η κόρη της.

Η Όντρεϊ εμφανίστηκε αργότερα στην εκπομπή «Late Late Show» του ιρλανδικού τηλεοπτικού σταθμού RTÉ, τον Μάιο εκείνης της χρονιάς, κρατώντας το ροζ κινητό Nokia της Έιμι.

Το τηλέφωνο κλάπηκε τον Αύγουστο του 2008, μαζί με άλλα αντικείμενα, κατά τη διάρκεια διάρρηξης στο σπίτι της Όντρεϊ και του Ντέιβ.

Μιλώντας στους δημιουργούς του νέου ντοκιμαντέρ του Sky Documentaries, η μητέρα της Έιμι, Όντρεϊ, δήλωσε: «Θυμάμαι πάντα το χαμόγελό της. Της άρεσε να τραγουδάει και ήθελε να γίνει ηθοποιός.

»Είχε μια καρδιά τόσο μεγάλη όσο ο κόσμος. Έφερνε μόνο φως».

Θυμούμενη τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Έιμι και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της, η Όντρεϊ είπε: «Είχα κόμπο στο στομάχι, αλλά ξέρω την Έιμι και ότι θα μπορούσε να μείνει στο σπίτι μιας φίλης της χωρίς να μου πει τίποτα. Και το έμαθα μόνο την επόμενη ημέρα.

»Ο Ντέιβ μου έλεγε συνεχώς ότι πρέπει να τηλεφωνήσουμε. Ότι πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία.

»Ήταν το πιο ανατριχιαστικό τηλεφώνημα που χρειάστηκε να κάνω ποτέ στη ζωή μου.

»Θυμάμαι να λέω ότι τηλεφωνώ για να δηλώσω την εξαφάνιση της κόρης μου. Είπα: "Τώρα αρχίστε να την ψάχνετε". Μου απάντησαν: "Όχι, πρέπει να έρθετε αύριο στο αστυνομικό τμήμα για να δώσετε επίσημη κατάθεση".

»Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, παραλίγο να κάνω εμετό και δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Καθόμουν όλη τη νύχτα στον καναπέ, περιμένοντας να ξημερώσει για να πάω στο τμήμα».

Η ίδια κατηγόρησε την τοπική αστυνομία ότι αντιμετώπισε την υπόθεση με «κάπως αδιάφορο τρόπο, σαν να επρόκειτο για κάτι συνηθισμένο που συμβαίνει με τους τουρίστες».

Πρόσθεσε: «Όλα περνούν από το μυαλό σου. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να φανταστείς στον κόσμο περνά από το μυαλό σου».

Η Όντρεϊ μίλησε επίσης για τους έντονους καβγάδες που είχαν η κόρη της, Έιμι, και ο γιος της, Ντιν, ο οποίος αργότερα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε ηλικία 23 ετών.

Όπως είπε: «Συνήθως οι καβγάδες είχαν να κάνουν με τον Ντιν που έπαιρνε πράγματα. Έκλεβε. Κυρίως χρήματα. Έκανε πολλά ναρκωτικά.

»Είχα μόλις χάσει την Έιμι και τώρα έχασα και τον Ντιν. Τότε άρχισα να πίνω ανεξέλεγκτα και να μην τρώω. Το μόνο που ήθελα ήταν να λιποθυμήσω.

»Πήγα στο γραφείο τελετών για να τον δω και να τον φιλήσω. Δεν πήγα καν στην κηδεία του.

»Δεν το μετανιώνω ακόμη. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να τον δω να κατεβαίνει στον τάφο».

Θυμήθηκε επίσης ότι συνόδευσε τον Ντιν όταν κλήθηκε να δώσει κατάθεση στην ισπανική αστυνομία μετά την εξαφάνιση της Έιμι.

Η Όντρεϊ είπε στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ: «Έπρεπε να πάω μαζί με τον Ντιν στην ανάκρισή του, επειδή ήταν ακόμη κάτω των 18 ετών.

»Ακριβώς τα ίδια πράγματα που μου είχε πει, είπε και στη Guardia.

»Του είπα ακόμη και πριν μπούμε: "Πες απλώς την αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνεις.

»Μια μέρα θα φτάσουμε στην άκρη του νήματος. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς. Κάθε μέρα της εβδομάδας.

»Μιλάμε γι' αυτό κάθε μέρα. Και δεν θα σταματήσω.

»Έχουν περάσει πλέον περισσότερα από 18 χρόνια. Δεν την είχα κοντά μου ούτε για τόσο μεγάλο διάστημα.

»Η καρδιά μου εξακολουθεί να λέει ότι θα επιστρέψει, αλλά το μυαλό μου ξέρει ότι δεν θα γυρίσει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κρατηθώ από αυτή τη μικρή ελπίδα».

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της Έιμι, Κρίστοφερ, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει αποξενωθεί από τη μητέρα της, Όντρεϊ, μίλησε επίσης για την υπόθεση.

Όπως είπε: «Νομίζω ότι έφτασε στο σπίτι. Τι συνέβη μετά από αυτό, κανείς δεν γνωρίζει».

Η φίλη της Έιμι, Άσλεϊ Ρόουζ, αναφέρθηκε επίσης στην τελευταία νύχτα που πέρασαν μαζί.

Όπως είπε: «Η Έιμι συνήθως επέστρεφε στο σπίτι με τα πόδια.

»Η τελευταία μου ανάμνηση είναι να της λέω: "Τα λέμε αύριο". Βγήκα στον δρόμο, της έδωσα μια αγκαλιά και μετά εκείνη έστριψε αριστερά. Αυτό ήταν. Εγώ επέστρεψα μέσα και έκλεισα την πόρτα.

»Αυτή η στιγμή έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό μου. Ήταν σαν κάθε άλλη φορά που αποχαιρετούσαμε η μία την άλλη.

»Πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα αν, ίσως, είχε μείνει εκείνο το βράδυ; Ναι, έχω σκεφτεί τα πάντα.

»Νομίζω ότι προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι θα βρίσκεται κάπου. Ξέρετε, η Έιμι μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της. Ήταν έξυπνη και ήξερε πώς να προστατεύεται».

Η Άσλεϊ μίλησε επίσης για τις εντάσεις ανάμεσα στην Έιμι, τη μητέρα της και τον νέο σύντροφο της μητέρας της.

Όπως είπε: «Η Έιμι έλεγε ότι μισούσε την Ισπανία.

»Μισούσε τον Ντέιβ. Και ήθελε να επιστρέψει στην Ιρλανδία για να είναι με τον πατέρα της. Αυτό ήταν όλο. Το σχέδιο της Έιμι ήταν να πάει στην Ιρλανδία και να μην ξαναφύγει ποτέ.

»Ήταν απλώς θέμα χρόνου για την Έιμι».

Η ίδια κατηγόρησε την ισπανική αστυνομία ότι δεν έδωσε στην υπόθεση «τη σημασία που της άξιζε».

Η μητέρα της Άσλεϊ, Ντέμπι Ρόουζ, εμφανίζεται επίσης στη σειρά και δηλώνει: «Η κόρη μου και εγώ ήμασταν οι τελευταίοι γνωστοί άνθρωποι που είδαμε την Έιμι Φιτζπάτρικ ζωντανή.

»Η θεία της Έιμι, Κριστίν, και ο πατέρας της ήρθαν στο σπίτι μας, ώστε να καθίσουμε και να μιλήσουμε πραγματικά.

»Πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωσης πήραν τον λάθος δρόμο. Αμέσως σκέφτηκαν ότι, ξέρετε, ήταν 15 ετών, ένα κάπως άτακτο κορίτσι.

»Ένιωσα ότι όλα αυτά ήταν ανοησίες. Απλώς αηδίες, απόλυτες ανοησίες.

»Θέλαμε ο Κρις και η Κριστίν να γνωρίζουν ότι η Έιμι ήταν ένα δυστυχισμένο κορίτσι που ήθελε να επιστρέψει στην Ιρλανδία.

»Εγώ έδωσα τη δική μου εκδοχή και η Άσλεϊ τη δική της, για όσα πιστεύαμε σχετικά με τα δύο παιδιά, τα οποία, ουσιαστικά, ήταν παραμελημένα».

Ο Ντέιβ Μάχον απάντησε στα σχόλια της οικογένειας Ρόουζ στο ντοκιμαντέρ, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι διαγωνισμός δημοφιλίας. Το θέμα είναι να βρούμε την Έιμι».

Αναφέρθηκε επίσης στους επικριτές του στο διαδίκτυο, λέγοντας: «Οι διαδικτυακοί τρολ μπορεί να μας θεωρούν ύποπτους, εμένα περισσότερο από την Όντρεϊ, αλλά είναι απλώς τρολ. Δεν ήμασταν ποτέ ύποπτοι».

Πρόσθεσε: «Η Έιμι δεν επέστρεψε στο σπίτι εκείνο το βράδυ».

Η Όντρεϊ δήλωσε: «Δεν ήμασταν ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ ύποπτοι, δόξα τω Θεώ, και χαίρομαι που μπορώ να το πω».

Η σκηνοθέτιδα της σειράς, Βίκι Κούπερ, πρόσθεσε: «Έχουμε και τις δύο πλευρές της ιρλανδικής οικογένειας της Έιμι, η οποία βρίσκεται σε διαμάχη, τους τελευταίους ανθρώπους που την είδαν ζωντανή, τους στενότερους φίλους της, την ιρλανδική αστυνομία και τους δημοσιογράφους που κάλυψαν στενά την υπόθεση στην Ισπανία και την Ιρλανδία.

»Οι φίλοι της μίλησαν με αγάπη για ένα υπέροχο κορίτσι 15 ετών, γεμάτο διασκέδαση και ζωή, ή αρκετά ντροπαλό, ανάλογα με το ποιον είχε απέναντί της. Ένα κορίτσι που, όπως φαίνεται, ένιωθε μερικές φορές μοναξιά και δεχόταν bullying.

»Στην καρδιά όλης αυτής της ιστορίας βρίσκεται ένα νεαρό κορίτσι, ένα παιδί, που εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Αν δεν βρεθούν νέα στοιχεία, η υπόθεση της Έιμι θα αρχειοθετηθεί σε λιγότερο από δύο χρόνια.

»Όλοι όσοι συμμετέχουν στη σειρά το κάνουν για να μην ξεχαστεί ακόμη περισσότερο η Έιμι.

»Ελπίζουμε ότι, μέσα από τη νέα δημοσιογραφική έρευνα της σειράς και τον εντοπισμό μιας εξαιρετικής μαρτυρίας που δεν είχε αξιοποιηθεί τότε, θα καταφέρουμε να ανακινήσουμε κάποιες αναμνήσεις.

»Πιθανότατα δεν γνωρίζετε την ιστορία της Έιμι. Δεν πιστεύω, όμως, ότι θα την ξεχάσετε».

Η ισπανική αστυνομία έχει δηλώσει ότι ο φάκελος της υπόθεσης της Έιμι παραμένει ανοιχτός, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την εξαφάνισή της ως υπόθεση αγνοούμενου προσώπου.