Σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου.
- 1520 - Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος, περνώντας από τον πορθμό που σήμερα φέρει το όνομά του, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος εξερευνητής που φτάνει στον Ειρηνικό Ωκεανό μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού. Βρίσκεται μπροστά σε μία απέραντη θάλασσα με νηνεμία. Θα την ονομάσει Ειρηνικό Ωκεανό, από τη γαλήνη που αντικρύζει να έχει.
- 1852 - Πεθαίνει ο αγωνιστής και επαναστάτης, Εμμανουήλ Ξάνθος. Υπήρξε ο εμπνευστής και ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας μαζί με τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ.
- 1910 - Το Κόμμα Φιλελευθέρων με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο κερδίζει τις δεύτερες ελληνικές βουλευτικές εκλογές εκείνης της χρονιάς, καταλαμβάνοντας 307 από τις 362 έδρες της Βουλής.
- 1912 - Πεθαίνει ο Ελληνοϊσπανός λυρικός ποιητής, Λορέντζος Μαβίλης. Θεωρείται ο μεγαλύτερος σονετογράφος της Ελλάδας.
- 1912 - Η Αλβανία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
- 1930 - Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνος ΣΤ΄.
- 1937 - Πεθαίνει ο Έλληνας συγγραφέας, Παύλος Νιρβάνας.
- 1939 - Πεθαίνει ο Καναδός εμπνευστής της καλαθοσφαίρισης, Τζέιμς Νάισμιθ.
- 1942 - Πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βοστώνη σκοτώνει 492 άτομα.
- 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Διάσκεψη της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλίνος Ρούζβελτ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν συναντώνται στην Τεχεράνη για να συζητήσουν την στρατηγική του πολέμου.
- 2010 - Πεθαίνει ο σπουδαίος ηθοποιός, Γιώργος Φούντας.
