Σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Νοεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
finosfilm.com
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου.

  • 1520 - Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος, περνώντας από τον πορθμό που σήμερα φέρει το όνομά του, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος εξερευνητής που φτάνει στον Ειρηνικό Ωκεανό μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού. Βρίσκεται μπροστά σε μία απέραντη θάλασσα με νηνεμία. Θα την ονομάσει Ειρηνικό Ωκεανό, από τη γαλήνη που αντικρύζει να έχει.
  • 1852 - Πεθαίνει ο αγωνιστής και επαναστάτης, Εμμανουήλ Ξάνθος. Υπήρξε ο εμπνευστής και ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας μαζί με τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ.
  • 1910 - Το Κόμμα Φιλελευθέρων με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο κερδίζει τις δεύτερες ελληνικές βουλευτικές εκλογές εκείνης της χρονιάς, καταλαμβάνοντας 307 από τις 362 έδρες της Βουλής.
  • 1912 - Πεθαίνει ο Ελληνοϊσπανός λυρικός ποιητής, Λορέντζος Μαβίλης. Θεωρείται ο μεγαλύτερος σονετογράφος της Ελλάδας.
  • 1912 - Η Αλβανία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  • 1930 - Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνος ΣΤ΄.
  • 1937 - Πεθαίνει ο Έλληνας συγγραφέας, Παύλος Νιρβάνας.
  • 1939 - Πεθαίνει ο Καναδός εμπνευστής της καλαθοσφαίρισης, Τζέιμς Νάισμιθ.
  • 1942 - Πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βοστώνη σκοτώνει 492 άτομα.
  • 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Διάσκεψη της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλίνος Ρούζβελτ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν συναντώνται στην Τεχεράνη για να συζητήσουν την στρατηγική του πολέμου.
  • 2010 - Πεθαίνει ο σπουδαίος ηθοποιός, Γιώργος Φούντας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΚΟΣΜΟΣ

Με ειδικό πρόγραμμα επί Μπάιντεν είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ ο Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ που πυροβόλησε κατά της Εθνοφρουράς

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνει η συμφωνία της κυβέρνησης για τις συλλογικές συμβάσεις; Τα 8 σημεία - κλειδιά

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων στην Τουρκία: Το διπλωματικό ντεμπούτο, η αμερικανική ομπρέλα, το διακύβευμα και οι στόχοι σε γεωπολιτικό και θεολογικό επίπεδο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης υδρολογικής ανάγκης Αττική, Πάρος, Λέρος - Κρίσιμη συνεδρίαση της ΡΑΑΕΥ - Τι σημαίνει

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Όνειρό του Ραφαήλ να υπηρετήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις - Πώς έγινε η τραγωδία στο πεδίο βολής

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε σχεδόν 1,7 εκατ. συνταξιούχους

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απαραίτητο το ΙΒΑΝ στο myAADE για την άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ σε πάνω από 70.000 δικαιούχους

03:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μαζικές διακοπές ρεύματος από πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς – Αφγανός ο δράστης της επίθεσης – «Ενήργησε ως τρομοκράτης», είπε ο Τραμπ

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 10 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΥΕ)

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τους 44 έφτασαν οι νεκροί – Εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται – Δείτε live εικόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Όνειρό του Ραφαήλ να υπηρετήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις - Πώς έγινε η τραγωδία στο πεδίο βολής

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει τον απίθανο Εμπαπέ - Βίντεο

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης υδρολογικής ανάγκης Αττική, Πάρος, Λέρος - Κρίσιμη συνεδρίαση της ΡΑΑΕΥ - Τι σημαίνει

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Με ειδικό πρόγραμμα επί Μπάιντεν είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ ο Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ που πυροβόλησε κατά της Εθνοφρουράς

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή, την  επανέφεραν οι γιατροί 

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Αλβανού τραγουδιστή Shpat Kasapi - Έπαθε καρδιακή προσβολή στη σκηνή

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Σύννεφο ύψους 11 χιλιομέτρων στην Αιτωλοακαρνανία» – Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ