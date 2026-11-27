Snapshot Snapshot powered by AI

Την προοπτική επανεκκίνησης της διπλωματίας μετά το τέλος του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εκτιμώντας ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για την οικονομική ανάκαμψη και τη διεθνή συνεργασία.

Σε μήνυμά του με αφορμή την Ημέρα του Ισφαχάν, το οποίο μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει τη διπλωματία για να αποκαταστήσει τις διεθνείς σχέσεις της και να ενισχύσει την οικονομική της δραστηριότητα.

«Με την εδραίωση των νικών του ιρανικού λαού απέναντι στους εχθρούς αυτής της χώρας και το τέλος του πρόσφατου επιβεβλημένου πολέμου, η διπλωματία της ειρήνης μπορεί αναμφίβολα να ανοίξει νέους ορίζοντες και σημαντικές ευκαιρίες», ανέφερε.

Ο Ιρανός υπουργός κατηγόρησε παράλληλα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι, κατά τη διάρκεια των δύο πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων, έπληξαν βιομηχανικές και αμυντικές εγκαταστάσεις του Ιράν, προκαλώντας επίσης ζημιές σε ιστορικά μνημεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ισφαχάν, μία από τις σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η αποκατάσταση των υποδομών και η αξιοποίηση του πολιτιστικού της πλούτου μπορούν να συμβάλουν στην επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η ανάπτυξη του τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών θα μπορούσε να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να διευρύνει τη συνεργασία με άλλες χώρες και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες διεθνούς προσέγγισης.

Παρά τις αναφορές του στις προοπτικές ειρήνης, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δεν παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ούτε αναφέρθηκε σε χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την επαναβεβαίωση της πρόθεσης της Τεχεράνης να επιδιώξει διπλωματική λύση, με τον ίδιο να έχει δηλώσει ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, υπό προϋποθέσεις.

Διαβάστε επίσης