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Ένα απίστευτο περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης Λέγκνιτσα, στην Πολωνία, όταν ομάδα νεαρών έσπρωξε μια τεράστια σφαίρα από γρανίτη, βάρους 200 κιλών, στα σκαλοπάτια μιας πρόσφατα ανακαινισμένης υπόγειας διάβασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τη βαριά πέτρινη σφαίρα να κατρακυλά στις σκάλες, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

🤯 Polish teens rolled a 200 kg granite ball down the stairs — just for fun In the center of Legnica, a group of young people shoved a massive stone sphere down the steps of a freshly renovated underground passage. The whole thing was caught on CCTV. The ball smashed the stairs. City authorities put the damage at 31,000 złoty (about $7,700). Police later stopped a group of 15–16-year-olds nearby. They all denied doing it. A witness also couldn’t confirm it was them. Cops are still hunting the culprits and reviewing the footage. — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026

Οι δημοτικές Αρχές υπολόγισαν το κόστος των ζημιών σε 31.000 πολωνικά ζλότι, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 7.700 δολάρια.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στο σημείο μια ομάδα εφήβων ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσει τους υπευθύνους.

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