Πολωνία: Νεαροί κύλησαν «για πλάκα» σφαίρα 200 κιλών σε σκάλες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό - Οι έφηβοι που εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή
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Ένα απίστευτο περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης Λέγκνιτσα, στην Πολωνία, όταν ομάδα νεαρών έσπρωξε μια τεράστια σφαίρα από γρανίτη, βάρους 200 κιλών, στα σκαλοπάτια μιας πρόσφατα ανακαινισμένης υπόγειας διάβασης.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τη βαριά πέτρινη σφαίρα να κατρακυλά στις σκάλες, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.
Οι δημοτικές Αρχές υπολόγισαν το κόστος των ζημιών σε 31.000 πολωνικά ζλότι, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 7.700 δολάρια.
Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στο σημείο μια ομάδα εφήβων ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσει τους υπευθύνους.