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Συχνά περιγράφεται ως το τελευταίο σύνορο της Γης – μια απέραντη, σκοτεινή περιοχή, φαινομενικά ανέγγιχτη από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ωστόσο, μια αποστολή στα βάθη του Κόλπου του Μεξικού αποκάλυψε πόσο μακριά φτάνει τελικά η ανθρώπινη επίδραση, εντοπίζοντας ένα παράξενο πεδίο απορριμμάτων με πλυντήρια, ψυγεία και καταψύκτες μπαούλα, σε βάθος 1.500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μια ομάδα ερευνητών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) εξερευνούσε την περιοχή το 2017, αναζητώντας αυτό που πίστευε ότι ήταν ένα ναυάγιο.

Ωστόσο, το βίντεο από το τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημά τους (ROV), το οποίο μόλις τώρα δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει ένα νεκροταφείο ηλεκτρικών συσκευών.

«Αυτό είναι κάπως σουρεαλιστικό», ακούγεται να λέει ένα μέλος του πληρώματος.

«Βρισκόμαστε σε βάθος 1,5 χιλιομέτρου στον βαθύ ωκεανό και εδώ κινούμαστε μέσα σε ένα πεδίο γεμάτο καταψύκτες μπαούλα, ψυγεία και πλυντήρια. Σκέφτεσαι τον βαθύ ωκεανό ως ένα μέρος σχετικά ανέγγιχτο, αλλά αυτό μας υπενθυμίζει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Εξακολουθούμε να ασκούμε την επιρροή μας σε αυτή την εξωγήινη περιοχή και το οικοσύστημά της».

Καθώς το ROV εξερευνούσε τον βυθό, ένας από τους ερευνητές ακούστηκε να λέει: «Η σημερινή ημέρα είναι πραγματικά μια ημέρα εξερεύνησης, καθώς στέλνουμε το ROV πάνω από αυτόν τον άγνωστο στόχο που εντοπίστηκε με το σόναρ. Εργαζόμαστε με βάση μια εικόνα πλευρικού ηχοβολιστή από αυτόνομο υποβρύχιο όχημα (AUV). Φαινόταν να δείχνει ένα πεδίο συντριμμιών, καθώς και ένα μεγαλύτερο αντικείμενο που ενδεχομένως να είναι το κύτος ενός πλοίου».

Ωστόσο, τα αμυδρά περιγράμματα σύντομα έγιναν ευδιάκριτα, αποκαλύπτοντας σειρές από λευκές ηλεκτρικές συσκευές διάσπαρτες στον πυθμένα.

Ορισμένες συσκευές ήταν εν μέρει θαμμένες στα ιζήματα, ενώ άλλες είχαν γίνει κατοικία για οργανισμούς του βαθύ ωκεανού.

Όταν συνειδητοποίησαν τι ακριβώς έβλεπαν, ένα μέλος της ομάδας αστειεύτηκε: «Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει ο κύκλος στυψίματος. Θα ήθελα να το επιστρέψω στον κατασκευαστή και να ρωτήσω τι γίνεται με την εγγύηση».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι συσκευές βρίσκονταν αρχικά μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο χάθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας, προτού καταλήξει στον βυθό.

Έως και το 90% των εμπορευμάτων παγκοσμίως μεταφέρεται με εμπορευματοκιβώτια, προτού εκφορτωθεί και καταλήξει στα καταστήματα που τα πωλούν.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας, σχεδόν 1.500 εμπορευματοκιβώτια χάθηκαν στη θάλασσα το 2025, εξαιτίας καταιγίδων, ισχυρού κυματισμού και ατυχημάτων.

Η επίσημη καταγραφή της κατάδυσης αναφέρει:

«Η συγκεκριμένη κατάδυση διερεύνησε έναν στόχο που είχε εντοπιστεί με πλευρικό ηχοβολιστή και θεωρούνταν ότι αντιστοιχούσε σε αρχαιολογικό χώρο και σχετικά συντρίμμια.

»Αντί για ναυάγιο, ανακαλύψαμε ένα εμπορευματοκιβώτιο μήκους 12 μέτρων, με μία γωνία του σκισμένη, αποκαλύπτοντας ένα φορτίο από "λευκές συσκευές" – πλυντήρια, στεγνωτήρια, καταψύκτες μπαούλα, πλυντήρια πιάτων και ψυγεία.

»Άλλες συσκευές ήταν διάσπαρτες σε κοντινή απόσταση, αλλά και πιο μακριά, σχηματίζοντας αυτό που αρχικά θεωρήσαμε "πεδίο συντριμμιών"».

Οι συσκευές ανήκαν σε εταιρείες όπως η RCA και η GE, ωστόσο η απουσία συσκευασιών υποδηλώνει ότι το φορτίο προοριζόταν για ανακύκλωση.

Θαλάσσιοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων μικροσκοπικά πλάσματα που σχηματίζουν αποικίες, είχαν αναπτυχθεί πάνω στο εμπορευματοκιβώτιο, ενώ ψάρια το χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα είδος κοραλλιού του βαθύ ωκεανού να αναπτύσσεται πάνω σε ένα από τα πλυντήρια.

Το πλήρωμα εξήγησε ότι, παρόλο που οι συσκευές μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να αποσυντεθούν πλήρως στον βαθύ ωκεανό, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ανακάλυψη θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα.

«Για τη βιολογία, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία σε ναυάγια όπως αυτό, τα οποία μπορούμε να χρονολογήσουμε, είναι ότι μας δίνουν μια εικόνα για την ηλικία της πανίδας που ζει πάνω τους και για το πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί», ανέφεραν.

Η ανάλυση του σειριακού αριθμού μιας από τις συσκευές υποδεικνύει ότι κατασκευάστηκε πριν από το 2002 και πιθανότατα όχι νωρίτερα από το 1993, γεγονός που σημαίνει ότι το ναυάγιο μπορεί να είναι έως και 30 ετών.

Παρόλο που η ανακάλυψη μπορεί να φαίνεται διασκεδαστική, οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι αναδεικνύει το εύρος της ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία φτάνει ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα περιβάλλοντα του πλανήτη.

Ο βαθύς ωκεανός θεωρείται συχνά μία από τις τελευταίες μεγάλες άγριες περιοχές της Γης. Ωστόσο, απορριμμένα αντικείμενα, αλιευτικά εργαλεία και χαμένα φορτία έχουν εντοπιστεί σε μερικά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία των παγκόσμιων ωκεανών.

Πέρυσι, επιστήμονες ανακάλυψαν πλαστικές σακούλες και κουτιά αναψυκτικών διάσπαρτα στο Καλυψώ Ντιπ, μια τάφρο που βρίσκεται σε βάθος 5.112 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 167 αντικείμενα στον πυθμένα, κατασκευασμένα από πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και χαρτί.

Μεταξύ αυτών ήταν πλαστικές σακούλες, ένας πλαστικός σάκος, πλαστικά δοχεία τροφίμων, πλαστικά ποτήρια και καπάκια, πλαστικό σχοινί, χάρτινες συσκευασίες, μεταλλικά κουτιά αναψυκτικών και γυάλινα μπουκάλια.