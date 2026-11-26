Όταν μια εξέταση αίματος δείχνει χαμηλά επίπεδα πρωτεϊνών, μπορεί να φαίνεται αυτονόητο ότι χρειάζεστε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σας.

Ωστόσο, η εξέταση αίματος μετρά τις πρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο αίμα, όχι την ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώσατε, και ένα χαμηλό αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε αίτια, που δεν αντιμετωπίζονται απλώς με την κατανάλωση περισσότερου κρέατος, αυγών ή πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων.

Τι σημαίνει, στην πραγματικότητα, ένα χαμηλό επίπεδο λευκωμάτων στο αίμα;

Σε ένα εργαστηριακό αποτέλεσμα, η μέτρηση αυτή αναφέρεται συχνά ως «ολικές πρωτεΐνες» ή «ολικά λευκώματα». Η εξέταση για τις ολικές πρωτεΐνες ορού αφορά δύο κύριες ομάδες:

την αλβουμίνη, η οποία βοηθά στη διατήρηση των υγρών εντός των αιμοφόρων αγγείων και στην μεταφορά ουσιών τις σφαιρίνες, οι οποίες περιλαμβάνουν πρωτεΐνες, που συμμετέχουν στην ανοσολογική άμυνα του οργανισμού

Ένα ενδεικτικό εύρος τιμών αναφοράς για τους ενήλικες είναι τα 65–81 g/L, αν και τα εργαστήρια ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικά όρια. Ένα αποτέλεσμα χαμηλότερο από το εύρος αναφοράς του εργαστηρίου πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με τα επίπεδα της αλβουμίνης, των σφαιρινών και το ιατρικό ιστορικό σας και όχι μέσω μιας διατροφής που επιλέγετε μόνοι σας.

Γιατί η αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης μπορεί να μην διορθώνει το πρόβλημα;

Η ανεπαρκής πρόσληψη τροφής μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα πρωτεϊνών στο αίμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποσιτισμού. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που μπορούν να εξηγήσουν αυτό το εύρημα:

Νεφρικά προβλήματα : Ορισμένες παθήσεις επιτρέπουν στην λευκωματίνη (αλβουμίνη) να διαφεύγει στα ούρα.

: Ορισμένες παθήσεις επιτρέπουν στην λευκωματίνη (αλβουμίνη) να διαφεύγει στα ούρα. Ηπατική νόσος : Το ήπαρ ενδέχεται να παράγει λιγότερη αλβουμίνη.

: Το ήπαρ ενδέχεται να παράγει λιγότερη αλβουμίνη. Φλεγμονή ή σοβαρή ασθένεια : Τα επίπεδα της αλβουμίνης μπορεί να μειωθούν λόγω αλλαγών στην παραγωγή και την κατανομή της, ακόμη και όταν η διατροφική πρόσληψη πρωτεΐνης είναι επαρκής.

: Τα επίπεδα της αλβουμίνης μπορεί να μειωθούν λόγω αλλαγών στην παραγωγή και την κατανομή της, ακόμη και όταν η διατροφική πρόσληψη πρωτεΐνης είναι επαρκής. Διαταραχές του πεπτικού συστήματος: Η δυσαπορρόφηση και η απώλεια πρωτεϊνών μέσω του εντέρου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των πρωτεϊνών, που κυκλοφορούν στο αίμα.

Μια σχετική μελέτη για την κλινική διατροφή επισημαίνει, ότι η αλβουμίνη, από μόνη της, δεν αποτελεί επαρκή δείκτη για την αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης ενός ατόμου. Η βελτίωση της διατροφής είναι σημαντική, όταν η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ανεπαρκής, αλλά η αντιμετώπιση νεφρικών ή ηπατικών παθήσεων, καθώς και φλεγμονωδών νοσημάτων, απαιτεί διαφορετική προσέγγιση.

Είναι δυνατόν τα λευκώματα να βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων, παρόλο που υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας;

Ναι. Ένα σύνολο που εκ πρώτης όψεως είναι καθησυχαστικό, ενδέχεται να κρύβει μια μη φυσιολογική ισορροπία μεταξύ των συστατικών του. Για παράδειγμα, δύο υποθετικά δείγματα αίματος μπορεί να περιέχουν και τα δύο 72 g/L ολικής πρωτεΐνης:

Δείγμα Α: Αλβουμίνη 42 g/L και σφαιρίνες 30 g/L. Δείγμα Β: Αλβουμίνη 30 g/L και σφαιρίνες 42 g/L.

Τα συνολικά ποσά συμπίπτουν, αλλά οι αναλογίες αλβουμίνης προς σφαιρίνες (A/G) διαφέρουν σημαντικά. Η δεύτερη εικόνα χρήζει ερμηνείας, αν και δεν αποτελεί διάγνωση κάποιας συγκεκριμένης πάθησης. Γι' αυτόν τον λόγο, οι γιατροί ενδέχεται να εξετάσουν τα επιμέρους συστατικά ή να ζητήσουν ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στη συνολική τιμή.

Τι σημαίνει αν το αποτέλεσμα για τα λευκώματα στο αίμα είναι υψηλό;

Η υψηλή συνολική πρωτεΐνη συνήθως δεν σημαίνει ότι έχετε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης. Η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει την μετρούμενη συγκέντρωση, καθώς υπάρχει λιγότερο νερό στο πλάσμα του αίματος. Λοιμώξεις, φλεγμονές και ορισμένες διαταραχές, που επηρεάζουν την παραγωγή αντισωμάτων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αύξηση συγκεκριμένων πρωτεϊνών.

Αυτό διορθώνει μια συχνή παρερμηνεία: η αφυδάτωση, κατά κανόνα, προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών του ορού, αντί να οδηγεί σε τεχνητά χαμηλή μέτρηση.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση μη φυσιολογικού αποτελέσματος

Συζητήστε την τιμή με τον γιατρό σας προτού αλλάξετε τη διατροφή σας ή ξεκινήσετε αυθαίρετα την λήψη συμπληρωμάτων. Ανάλογα με τα συμπτώματά σας και τα προηγούμενα αποτελέσματά σας, ο γιατρός μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα αλβουμίνης και σφαιρινών, τη νεφρική ή ηπατική λειτουργία και την απώλεια πρωτεϊνών στα ούρα, ή να ζητήσει επανάληψη της εξέτασης.

Αναφέρετε τυχόν πρήξιμο στα πόδια, ανεξήγητη απώλεια βάρους, επίμονη κόπωση ή αλλαγές στην ούρηση. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε διάφορα αίτια, καθιστώντας, ωστόσο, απαραίτητο έναν περαιτέρω έλεγχο. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση ξαφνικής δύσπνοιας ή ραγδαία επιδεινούμενου οιδήματος (πρηξίματος).

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το ίδιο η παρουσία «πρωτεϊνών στα ούρα» με τα χαμηλά επίπεδα πρωτεϊνών στο αίμα;

Όχι. Η εξέταση αλβουμίνης στα ούρα μετρά την πρωτεΐνη που διαρρέει στα ούρα συχνά μέσω του υπολογισμού του λόγου αλβουμίνης-προς-κρεατινίνη. Οι εξετάσεις για τις πρωτεΐνες στο αίμα και στα ούρα είναι διαφορετικές. Ωστόσο, μια νεφρική νόσος μπορεί ενίοτε να επηρεάσει και τις δύο παραμέτρους.

Χρειάζεται νηστεία πριν από την εξέταση συνολικών λευκωμάτων στο αίμα;

Συνήθως όχι, αν πρόκειται μόνο για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Ωστόσο, άλλες εξετάσεις, που διενεργούνται κατά την ίδια επίσκεψη, ενδέχεται να απαιτούν νηστεία. Επομένως, ακολουθήστε τις οδηγίες του εργαστηρίου σας.

Συμπέρασμα

Τα χαμηλά επίπεδα λευκωμάτων στο αίμα αποτελούν ένδειξη, όχι απόδειξη, ότι η διατροφή σας στερείται πρωτεϊνών. Η κατανόηση του ρόλου της αλβουμίνης και των σφαιρινών, καθώς και ο εντοπισμός της υποκείμενης αιτίας, είναι πιο ουσιαστικά από την προσπάθεια αύξησης των επιπέδων αυτών αποκλειστικά μέσω της διατροφής.

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