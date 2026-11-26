Σημαντικές αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες σε Europa League και Conference League. Δύσκολα ματς για τους τρεις εκπροσώπους μας, στα οποία αν κατορθώσουν να πάρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα έχουν κάνει τεράστιο βήμα για την επίτευξη του στόχου τους.

Ο Ολυμπιακός στο Europa League κάνει την αρχή στις 19:45. Στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Μίλαν. Αντίπαλο με τεράστιο όνομα, που όμως δεν τα πηγαίνει καλά στη League Phase. Μετρώντας 3 βαθμούς μόλις και γι’ αυτό βρίσκεται στην 28η θέση! Οπότε θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα στο Φάληρο. Η ελληνική ομάδα, όμως, είναι αήττητη ως τώρα. Φιγουράροντας στην 6η θέση με 10 βαθμούς. Και πιθανή νίκη θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στο στόχο της 8άδας.

Στις 22:00 για την ίδια διοργάνωση, ο ΟΦΗ υποδέχεται την Άντερλεχτ. Με τους 6 βαθμούς που έχουν οι Κρητικοί είναι ισόβαθμοι με τους Βέλγους. Η ομάδα των Βρυξελλών στη 15η θέση και η ελληνική στη 16η. Οπότε το αποψινό ματς είναι το λιγότερο κρίσιμο για το αν η ομάδα του Χρήστου Κόντη να διατηρήσει ζωντανές της ελπίδες για το… θαύμα της συνέχειας στη διοργάνωση.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός για το Conference League, φιλοξενείται από τη Νόρτζελαντ. Οι «πράσινοι» θα παίξουν με πολλά προβλήματα (εκτός Ουναΐ, Αντίνο, συν τους Ντε Φράι, Κυριακόπουλο) στο συνθετικό χλοοτάπητα των Δανών. Έχοντας την ασφάλεια των 9 βαθμών (2η θέση), με την αντίπαλο του «τριφυλλιού» να είναι 25η με 2.

Το πρόγραμμα και η τηλεοπτική μετάδοση των ελληνικών ομάδων:

EUROPA LEAGUE

19:45 Ολυμπιακός – Μίλαν Magenta Sport 3 & ANT1

22:00 ΟΦΗ – Άντερλεχτ Magenta Sport 5

CONFERENCE LEAGUE

22:00 Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός Magenta Sport 4