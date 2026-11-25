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Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών αναφορικά με τον τελευταίο μήνα του χρόνου, ενώ καταγράφονται και οι πρώτες ενδείξεις για τις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τις γιορτές.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών και των γιορτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο τελευταίος μήνας του χρόνου δεν θα χαρακτηρίζεται απαραίτητα από παρατεταμένο ψύχος, αλλά περισσότερο από εναλλαγές αερίων μαζών και θερμοκρασιακές αντιθέσεις. Σε γενικές γραμμές ο Δεκέμβριος παρουσιάζει ενδείξεις ενός σχετικά υγρού και δυναμικού χειμερινού μήνα, με διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές, αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων στα πεδινά και χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε στο youweather.com:

Δεκέμβριος 2026 – Έντονη ατμοσφαιρική δραστηριότητα και αυξημένες βροχοπτώσεις

Ο Δεκέμβριος φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αρκετά έντονη ατμοσφαιρική δραστηριότητα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη σημαντική αρνητική απόκλιση των θερμοκρασιών στα 500hPa σε σχέση με τις μέσες κλιματικές τιμές.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει συχνή παρουσία ψυχρότερων αερίων μαζών στην ανώτερη τροπόσφαιρα και ευνοεί τη διατήρηση μιας σχετικά ασταθούς ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Στα 850hPa, ωστόσο, η θερμοκρασιακή εικόνα είναι περισσότερο σύνθετη. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα, στα χαμηλότερα επίπεδα παρατηρούνται κατά περιόδους θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, ιδιαίτερα στη δυτική και νότια χώρα. Αυτό υποδηλώνει ότι ο μήνας δεν θα χαρακτηρίζεται απαραίτητα από παρατεταμένο ψύχος, αλλά περισσότερο από εναλλαγές αερίων μαζών και θερμοκρασιακές αντιθέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υετική εικόνα*, καθώς σε αρκετές περιοχές οι προβλεπόμενες τιμές εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερες από τις κλιματικές μέσες.

Η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος, η Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και η Πελοπόννησος εμφανίζουν ενδείξεις αυξημένης υετικής δραστηριότητας. Προς το τελευταίο δεκαήμερο διακρίνεται περαιτέρω ενίσχυση του υετού σε αρκετές περιοχές, με ιδιαίτερα αξιοσημείωτες τιμές στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.

Συνολικά, ο Δεκέμβριος παρουσιάζει ενδείξεις ενός σχετικά υγρού και δυναμικού χειμερινού μήνα, με διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές, αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων στα πεδινά και χιονοπτώσεων στα ορεινά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2026

1–10 Δεκεμβρίου

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης τροπόσφαιρας. Στα 500hPa παρατηρούνται σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τις κλιματικές μέσες στις περισσότερες περιοχές, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο πενθήμερο, με τις χαμηλότερες τιμές να επεκτείνονται από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα προς το Αιγαίο και την κεντρική χώρα. Αντίθετα, οι θερμοκρασίες στα 850hPa εμφανίζονται υψηλότερες από τις μέσες κλιματικές τιμές σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Η αντίθεση αυτή υποδηλώνει πιθανή παρουσία θερμότερων αερίων μαζών στα χαμηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με ψυχρότερη ατμόσφαιρα καθ' ύψος, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αυξημένη θερμοδυναμική αστάθεια.

Συνολικά, το πρώτο δεκαήμερο δείχνει μια ατμόσφαιρα με έντονη κατακόρυφη θερμοκρασιακή αντίθεση και κατά τόπους αυξημένη αστάθεια, με τις βροχοπτώσεις να εμφανίζουν περισσότερο επεισοδιακό αλλά έντονο και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρακτήρα.

11–20 Δεκεμβρίου

Κατά το δεύτερο δεκαήμερο παρατηρείται ενίσχυση της ψυχρής τάσης στα 500hPa. Οι προβλεπόμενες τιμές εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερες από τις μέσες κλιματικές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερα έντονες αρνητικές αποκλίσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Η εικόνα υποδηλώνει παρουσία ψυχρότερων αερίων μαζών στην ανώτερη τροπόσφαιρα και πιθανή διέλευση ή ανάπτυξη ανώτερων διαταραχών.

Ωστόσο, στα 850hPa οι θερμοκρασίες παραμένουν γενικά υψηλότερες από τις μέσες κλιματικές τιμές, κυρίως στο Αιγαίο, την Πελοπόννησο και τη νότια Ελλάδα. Στα δυτικά και βόρεια οι αποκλίσεις είναι μικρότερες, αλλά και εκεί δεν προκύπτει μια γενικευμένη ψυχρή κατάσταση στα χαμηλότερα επίπεδα. Ο συνδυασμός ψυχρότερης ανώτερης τροπόσφαιρας και σχετικά θερμότερης κατώτερης τροπόσφαιρας δημιουργεί ένα περιβάλλον που μπορεί να ευνοήσει έντονα φαινόμενα.

Η συνολική εικόνα υποδεικνύει ότι το δεύτερο δεκαήμερο μπορεί να αποτελέσει περίοδο με κακοκαιρίες τύπου Π. Δεν προκύπτει ακόμη σαφής γενικευμένη ψυχρή εισβολή στα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά η δυναμική της ανώτερης τροπόσφαιρας είναι αρκετά έντονη ώστε να υποστηρίξει οργανωμένα επεισόδια βροχών και καταιγίδων.

21–31 Δεκεμβρίου

Το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου παρουσιάζει σημαντικές εναλλαγές. Στα 500hPa οι θερμοκρασίες εμφανίζουν πρόσκαιρη άνοδο κατά το πρώτο πενθήμερο (περίοδος Χριστουγέννων). Στη συνέχεια διατηρούνται χαμηλές, με χαμηλότερες θερμοκρασίες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα (περίοδος Πρωτοχρονιάς). Στα 850hPa, αντίθετα, οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές, με σημαντικότερες θετικές αποκλίσεις στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Αυτή η κατακόρυφη θερμοκρασιακή διαφοροποίηση διατηρεί το ενδιαφέρον ως προς την ατμοσφαιρική αστάθεια.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του δεκαημέρου είναι η ιδιαίτερα αυξημένη υετική δραστηριότητα προς το τέλος του μήνα.Το τρίτο δεκαήμερο εμφανίζεται επομένως ως μια περίοδος αυξημένης προσοχής για έντονα υετικά επεισόδια, με τη δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες στα 850hPa δεν υποδεικνύουν γενικευμένη ψυχρή εισβολή (οι χιονοπτώσεις περιορίζονται στα ορεινα), παρά τις αρκετά χαμηλές τιμές στα 500hPa.

*υετική δραστηριότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη μετεωρολογία και σημαίνει τις βροχοπτώσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νερού πέφτει από την ατμόσφαιρα στο έδαφος (όπως βροχή, χιόνι, χαλάζι ή χιονόνερο).

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