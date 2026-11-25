Με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα €14,50 ανά μετοχή ξεκινά την κάλυψη του Ομίλου AKTOR η CrediaPantelakis Securities, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 61% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στην αποτίμησή της, η χρηματιστηριακή ενσωματώνει την πλήρη ανάπτυξη των νέων πυλώνων δραστηριότητας του Ομίλου: ΑΠΕ, κυκλική οικονομία, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και LNG. Συνολικά, εξετάζοντας κάθε τομέα δραστηριότητας ξεχωριστά (sum-of-the-parts), η CrediaPantelakis Securities αποτιμά τον Όμιλο AKTOR στα €3,8 δισ.

Το βασικό επιχείρημα της έκθεσης είναι ότι η αγορά αποτιμά σήμερα μόνο τις υφιστάμενες δραστηριότητες της AKTOR, «χαρίζοντας» ουσιαστικά τις ΑΠΕ (χαρτοφυλάκιο 500 MW στο τέλος του 2026, από 200 MW στο H1 2026), την κυκλική οικονομία (οι ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS θα προσθέσουν στον Όμιλο άμεσα ανεκτέλεστο περίπου €1 δισ. και EBITDA άνω των €40 εκατ.) και το LNG.

Και τα νούμερα στηρίζουν το σενάριο: το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα τετραπλασιαστεί, από €169 εκατ. το 2025 σε €717 εκατ. το 2031, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 27%. Περίπου το 70% της αύξησης προέρχεται από την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, τις ΑΠΕ και το LNG.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται ο μετασχηματισμός της AKTOR από κατασκευαστική εταιρεία σε ιδιοκτήτη υποδομών: ο Όμιλος κατασκευάζει αυτοκινητόδρομους, έργα ΣΔΙΤ, μονάδες ΑΠΕ και μπαταρίες και στη συνέχεια τα διατηρεί και τα εκμεταλλεύεται, με στόχο πιο διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και έμφαση στα επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Σύμφωνα με την CrediaPantelakis, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στις πρόσφατες επιδόσεις του Ομίλου, με τον τομέα παραχωρήσεων να συμβάλλει με 29% στο προσαρμοσμένο EBITDA του H1 2026. Το μερίδιο των παραχωρήσεων, των ΑΠΕ, της κυκλικής οικονομίας και των λοιπών μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στο συνολικό EBITDA εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί από 14% το 2025 σε πάνω από 50% από το 2028 και μετά.

Η ορατότητα των κερδών είναι υψηλή. Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι περίπου τα 2/3 του μεσοπρόθεσμου στόχου για EBITDA €375–425 εκατ. προέρχονται από assets που ήδη λειτουργούν, βρίσκονται υπό κατασκευή ή έχουν συμβασιοποιηθεί, με αιχμή έργα ΣΔΙΤ όπως η Πυλία Οδός, οι Φοιτητικές Εστίες Κρήτης και ο ΒΟΑΚ.

Ο επόμενος καταλύτης είναι το 2027, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS και την έναρξη λειτουργίας των έργων ΑΠΕ και μπαταριών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η CrediaPantelakis υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, εν όψει της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς και της συμφωνημένης απόκτησης του 50% της DIORIGA GAS, που θα δώσει στον Όμιλο δικό του σημείο υποδοχής LNG.

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