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Τις διαφορές τους στον αέρα του «10 Παντού» θέλησαν να λύσουν, το πρωί της Τετάρτης, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Οι δύο παρουσιαστές, χωρίς πλέον να κρύβονται για όσα έγιναν την περασμένη Παρασκευή καθώς έχει διαρρεύσει βίντεο από τον καβγά τους, θέλησαν να τοποθετηθούν για το ζήτημα.

«Επειδή χθες ένιωσες εσύ την ανάγκη αυθόρμητα να μου δώσεις μια αγκαλιά. Τι πιο ανθρώπινο; Είμαστε όλη μέρα μαζί, είμαστε συνεργάτες. Πιο πολύ βλεπόμαστε εμείς παρά οι οικογένειές μας. Και μου έδωσες μια αγκαλιά και ακόμα και αυτή η αγκαλιά Κατερίνα μου κανιβαλίστηκε», είπε αρχικά ο Νίκος Στραβελάκης.

«Δηλαδή είπαν ότι εμείς το στήσαμε, που εγώ το ένιωσα και ανταποκρίθηκα αυθόρμητα. Κανιβαλίστηκε μια αγκαλιά που ένιωσες να μου δώσεις, διότι λέει αυτό ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα τρομερό κλίμα που υπάρχει ανάμεσά μας μετά από ένα τρομερό επεισόδιο το οποίο έγινε και θέλω να πω για αυτό το επεισόδιο κάτι. Εδώ, εδώ είμαστε σε ένα στούντιο. Δεν έγινε τίποτα δημόσια, δεν έγινε τίποτα μπροστά από τις κάμερες. Θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο. Είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια. Ήταν έντονο, ναι, διήρκησε ενάμιση λεπτό. Ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει σε σαράντα χρόνια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα τέτοια και πολύ πιο έντονα έχω ζήσει;», τόνισε ο δημοσιογράφος.

«Και αυτοί που τώρα παριστάνουν τους έκπληκτους είναι αυτοί που έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύ πιο έντονα επεισόδια, με ύβρεις, με χαρακτηρισμούς προσωπικούς. Εδώ ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος εσύ κι εγώ περισσότερο από τον καθένα. Πάθος για τη δουλειά μας. Αυτό ήταν όλο. Δύο λεπτά. Πες μου γιατί θέλω να πω και για το βίντεο το οποίο είδα. Ότι φτάσαμε στο σημείο να δούμε ένα βίντεο το οποίο κάποιος κακόβουλος κατέγραψε από μέσα από το κανάλι και ο οποίος θα εντοπιστεί. Και έχουμε προσφύγει και έχουμε λάβει και νομικά μέτρα για το βίντεο αυτό. Διότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ άδικο κάποιος από εδώ που δε σέβεται τη δική του δουλειά και τη δική μας δουλειά να εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη στιγμή που είχαμε οι δυο μας, ανθρώπινη στιγμή, όπως έχει κάθε οικογένεια και να καταγράφει βίντεο και να το μοιράζεται», πρόσθεσε ο Νίκος Στραβελάκης.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ανέφερε από την πλευρά της: «Επειδή το ήθος μου και η αξιοπρέπειά μου με οδηγεί σήμερα στο να σας πω ότι με τον Νίκο Στραβελάκη είμαστε δύο συνεργάτες που ναι, είχαμε μια στιγμή κατά την οποία διαφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνήσει στο σπίτι μας, στο γραφείο, στην καφετέρια. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν καβγά και με τα συγγενικά μας πρόσωπα, με τους φίλους μας. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε, προχωρήσαμε. Και το δείξαμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Εάν σχολιάσατε την αγκαλιά, επειδή οι αγκαλιές είναι για να γίνονται και οι άνθρωποι είναι για να μαλώνουν, να συζητούν και να προχωρούν. Τώρα το να δεχόμαστε από τα άλλα κανάλια, από τους αγαπητούς συναδέλφους κριτική… Κάντε την κριτική σας, όμως δεν δεχόμαστε να μας παραδίδετε μαθήματα ηθικής, όταν κάποιοι συνάδελφοι έχετε στο παρελθόν δείξει και εσείς με τον δικό σας διαφορετικό τρόπο τη δική σας συμπεριφορά και έχετε κριθεί. Λοιπόν, προχωράμε. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει ακόμα πιο δυνατούς».

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο υλικό έφτασε μέχρι την οικογένειά της και την κόρη της. «Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί ο δράστης, η δράστιδα ή οι δράστες. Θεωρώ απαράδεκτο να καταγράφονται προσωπικές στιγμές δημοσιογράφων και όχι μόνο. Η στιγμή του break που δεν καταγράφεται από τις τηλεοπτικές κάμερες είναι μια ιδιωτική στιγμή στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε, να φωνάξουμε, να ξύσουμε το χέρι μας, να νιώσουμε αμηχανία, να ζαλιστούμε, να βήξουμε, να κάνουμε οτιδήποτε. Έχουμε ήδη στεναχωρήσει και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι τρομερό ότι στο TikTok το επίμαχο βίντεο το είδε το παιδί μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, ο προϊστάμενός μου, ο διευθυντής μου, οι συνάδελφοί μου και όλοι οι υπόλοιποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα εξώδικα για το βίντεο που διέρρευσε

Το βράδυ της Τρίτης, το OPEN και οι δύο παρουσιαστές απέστειλαν εξώδικα προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοσελίδες ώστε να μην κάνουν χρήση του υλικού από το έντονο φραστικό επεισόδιο της Παρασκευής. Στόχος όλων των πλευρών, τόσο των εμπλεκόμενων όσο και το Χρήστου Παναγιωτόπουλου, είναι διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια του ενημερωτικού μαγκαζίνο μέχρι το τέλος της σεζόν.

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