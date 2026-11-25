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Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το μέχρι τώρα σκηνικό στη βραδινή ζώνη, το MEGA προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές στο πρόγραμμά του, λίγο πριν από την εκπνοή του πρώτου μισού της σεζόν. Μιας χρονιάς που, ομολογουμένως, δεν εξελίσσεται όπως θα περίμεναν τα στελέχη του σταθμού, καθώς καμία από τις σειρές του δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen.

Έτσι, οι ανακατατάξεις κρίνονται πλέον απαραίτητες, με την άφιξη του Αντώνη Κανάκη και της παρέας του να αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια συνολική αναδιαμόρφωση της prime time, με στόχο να κερδίσει πίσω το χαμένο κοινό.

Έτσι, από τις 29 Νοεμβρίου, η δραματική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» μετακινείται στη βραδινή ζώνη της Κυριακής, ενώ θα προβάλλεται πλέον και τα βράδια της Παρασκευής. Η παραγωγή θα βγαίνει στον αέρα στις 21:00 και τις δύο ημέρες, αποχαιρετώντας την καθημερινή της παρουσία.

Το δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση», που μέχρι τώρα κρατούσε συντροφιά στους τηλεθεατές την Κυριακή, αλλάζει κι αυτό θέση και μετακομίζει στην Πέμπτη στις 22:00, δίνοντας στη συνέχεια πάσα για την εκπομπή «Βινύλιο».

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνεται στην prime time της Δευτέρας και της Τρίτης. Μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, τη σκυτάλη θα παίρνει η κωμική σειρά «Η Νταντά της γειτονιάς», η οποία θα δίνει το lead in στους «Ράδιο Αρβύλα». Η σατιρική εκπομπή θα προβάλλεται στις 22:00, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθεί το «Κάμπινγκ», που πλέον μεταφέρεται στις 23:20.

Το στοίχημα, πλέον, για το MEGA είναι μεγάλο. Οι ιθύνοντες του σταθμού περιμένουν να διαπιστώσουν αν η άφιξη του Αντώνη Κανάκη θα φέρει τα πολυπόθητα νούμερα τηλεθέασης και αν, μέσα από τις νέες θέσεις τους στο πρόγραμμα, οι παραγωγές μυθοπλασίας θα καταφέρουν να βρουν τον χώρο που χρειάζονται.