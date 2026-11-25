Με στάση εργασίας συμμετέχουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ ο προαστιακός θα λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 20:00. Το χρονικό διάστημα 09:00-18:00 θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια αναλυτικά έχουν ως εξής :

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ Γραμμή 6:

Σύνταγμα: ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08,Πικροδάφνη: ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

Τραμ Γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31,Ακτή Ποσειδώνος: ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12,ΣΕΦ: ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

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