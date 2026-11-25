Αποστολή στο Κόμο

Η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», ωστόσο δεν κατάφερε να φύγει με βαθμολογικό όφελος από την Ιταλία. Ένα εξαιρετικό τελείωμα του Λουίς Μίγια στο 57ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στην Κόμο τη νίκη με 1-0, παρά την αξιόλογη παρουσία της Ένωσης στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, μάλιστα, οι κιτρινόμαυροι είδαν ένα εντυπωσιακό γκολ να τους στερεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Μετά την εκτέλεση του Βαλβέρδε στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Ρεάλ, αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Μίγια να βρει δίχτυα με ένα πανέμορφο σουτ, σε ένα σημείο όπου η ΑΕΚ δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε σωστή αμυντική λειτουργία, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές των γηπεδούχων και δημιούργησε τις δικές της σημαντικές στιγμές, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έτσι, παρέμεινε στους τρεις βαθμούς που είχε συγκεντρώσει στην πρεμιέρα της League Phase.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των περίπου 1.000 φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών στην Ιταλία και δεν σταμάτησαν να στηρίζουν την ομάδα τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επιφύλαξε κάποια έκπληξη στο αρχικό σχήμα της Ένωσης, επιλέγοντας τον Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιόβιτς στην επιθετική γραμμή. Ο Στρακόσια υπερασπίστηκε την εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Μαρίν και Βιτάλις, ενώ οι Κουτέσα και Μάγερ κάλυψαν τις δύο πλευρές.

Από την άλλη πλευρά, ο Σεσκ Φάμπρεγας παρέταξε την Κόμο με τον Σάντσεθ κάτω από τα δοκάρια και τους Βάγε, Τσαλόμπα, Ραμόν και Κόουτο στην άμυνα. Οι Μίγια και Περόνε πήραν θέση στον άξονα, με τους Μπατούρινα και Ντα Κούνια στα άκρα. Ο Πας κινήθηκε πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Δουβίκα.

Η ΑΕΚ περιόρισε την Κόμο, αλλά ο Ντα Κούνια έχασε το πέναλτι

Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρη στόχευση να περιορίσει τους χώρους που αναζητούσε η Κόμο. Οι Ιταλοί προσπάθησαν μετά το πρώτο δεκάλεπτο να επιβάλουν τον ρυθμό τους, κυκλοφορώντας γρήγορα την μπάλα και επιχειρώντας να δημιουργήσουν μέσα από συνδυαστικό παιχνίδι.

H αμυντική συμπεριφορά της ΑΕΚ, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Οι Ρέλβας και Μουκουντί είχαν εξαιρετικές τοποθετήσεις στο κέντρο της άμυνας, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Ρότα και Πήλιου στα δύο άκρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους κιτρινόμαυρους εντοπιζόταν στην προσπάθεια να ξεκινήσουν τις επιθέσεις τους από την άμυνα, καθώς η Κόμο ασκούσε έντονη πίεση ψηλά.

Στο 29ο λεπτό, πάντως, οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία να απειλήσουν από την άσπρη βούλα. Ο Μάγερ δεν υπολόγισε σωστά την παρέμβασή του στον Βάγε, τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Ντα Κούνια ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας, με την ΑΕΚ να αποφεύγει το γκολ.

Η Κόμο συνέχισε να πιέζει και να αναζητά το προβάδισμα. Στο 33' η κεφαλιά του Ραμόν πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσια, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Βάγε.

Η σημαντικότερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο, ανήκε στην ΑΕΚ. Στο 43', ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Σάντσεθ απέκρουσε την προσπάθειά του. Ο τερματοφύλακας της Κόμο αντέδρασε αποτελεσματικά και στην επαναφορά, σταματώντας και το σουτ του Ρότα, με την Ένωση να χάνει μεγάλη ευκαιρία να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Ραμόν επιχείρησε ακόμη μία κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο.

Ο Μίγια βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακό σουτ και έκρινε το ματς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, δημιουργώντας μια πολύ καλή προϋπόθεση για γκολ στο 52'. Η γρήγορη μετάβαση στην επίθεση έδωσε τη δυνατότητα στον Μάγερ να περάσει κάθετη πάσα στην περιοχή, όμως ο Βιτάλις δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν να διατηρούν την αμυντική τους συνοχή, χωρίς να επιτρέπουν στην Κόμο να βρει εύκολα διαδρόμους προς την περιοχή του Στρακόσια. Παρ' όλα αυτά, μία στιγμή ήταν αρκετή για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Στο 57ο λεπτό, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και ο Μίγια βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν. Ο μέσος της Κόμο εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Το γκολ ανέβασε την ψυχολογία των γηπεδούχων, οι οποίοι παραλίγο να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 61'. Ένα λάθος του Μουκουντί έδωσε την ευκαιρία στον Πας να εκτελέσει, με την προσπάθειά του να βρίσκει την εξωτερική πλευρά του δοκαριού.

Ο Νίκολιτς αντέδρασε περνώντας τον Βάργκα αντί του Κουτέσα, με τον πρώτο να τοποθετείται δίπλα στον Γιόβιτς και τον Γκατσίνοβιτς να μετακινείται στην αριστερή πλευρά. Η Κόμο διατηρούσε πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ, με τον Ραμόν να μην καταφέρνει να σκοράρει με νέα κεφαλιά στο 68'.

Στη συνέχεια, ο τεχνικός της ΑΕΚ προχώρησε σε δύο ακόμη αλλαγές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στους Μάνταλο και Ζίνι αντί των Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς. Αργότερα, οι Κάιρινεν και Ζοάο Μάριο αντικατέστησαν τους Μάγερ και Βιτάλις.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ένωσης για να επιστρέψει στο παιχνίδι ήρθε στο 80ο λεπτό. Ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Σάντσεθ.

Η Κόμο απείλησε ξανά στο 89', όμως ο Στρακόσια κράτησε την ΑΕΚ στο παιχνίδι, αποκρούοντας την προσπάθεια του Περόνε σε τετ α τετ. Στις καθυστερήσεις, ο Πας είχε ακόμη μία καλή στιγμή με κεφαλιά, αλλά δεν βρήκε εστία. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Ένωση να γνωρίζει την ήττα στην Ιταλία.

Κόμο (Σεσκ Φάμπρεγκας): Σάντσεθ, Βάγε, Τσαλόμπα (80' Κεμπφ), Ραμόν, Κόουτο (65' Σμόλτσιτς), Μίγια, Περόνε, Μπατούρινα (80' Καΐκι), Ντα Κούνια (88' Ρίκι), Πας, Δουβίκας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις (79' Ζοάο Μάριο), Κουτέσα (62' Βάργκα), Μάγερ (79' Κάιρινεν), Γκατσίνοβιτς (74' Μάνταλος), Γιόβιτς (74' Ζίνι)