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Συγκλονίζει η ιστορία της 40χρονης Ελένης, που εντοπίστηκε νεκρή σήμερα, Τρίτη 24/11, σε καμπίνα πλοίου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η γυναίκα αφήνει πίσω της μία οικογένεια με τρία παιδιά και πολλά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό της.

Σύμφωνα με το cretalive, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην καμπίνα του πλοίου σήμερα το πρωί, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το πλοίο επέστρεφε από την Αθήνα όπου είχε μεταβεί για να κάνει ιατρικές εξετάσεις, καθώς μόλις πριν από περίπου έναν μήνα είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Ο σύζυγος και η αδελφή της την περίμεναν για να την παραλάβουν από το λιμάνι και ενώ έβλεπαν ότι εκείνη δεν αποβιβάζεται, την καλούσαν στο τηλέφωνο, χωρίς ανταπόκριση. Τότε, ο σύζυγός της αποφάσισε να ρωτήσει το πλήρωμα του πλοίου και με τη συνοδεία ενός εργαζομένου μεταφέρθηκαν στην καμπίνα, όπου και την εντόπισαν νεκρή.

Έξι χρόνια αιμοκάθαρσης

Η 40χρονη έδινε επί χρόνια μάχη με νεφρική ανεπάρκεια και από τότε που έμεινε έγκυος το 2020, ξεκίνησε απαραίτητες αιμοκαθάρσεις. Για περίπου έξι χρόνια πάλευε με αυτή τη διαδικασία, όταν στις 28 Οκτωβρίου βρέθηκε μόσχευμα νεφρού. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε επέμβαση στις 31 Οκτωβρίου στο Λαϊκό Νοσοκομείο στην Αθήνα, κάτι που δημοσίευσε σε συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γιατρέ, το πήραμε! Αυτή η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή είναι το πιο πολύτιμο δώρο και σας χρωστάμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας», έγραφε χαρακτηριστικά.

Ευχαριστούσε τον γιατρό της για την αφοσίωση, την καθημερινή φροντίδα και την επιστημονική του κατάρτιση, ενώ δεν παρέλειπε να αναφερθεί στους υπόλοιπους γιατρούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και στη γραμματεία της μονάδας.

«Εδώ και έξι χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει για μένα μια δεύτερη οικογένεια και η μονάδα το δεύτερο σπίτι μου», είχε γράψει σε άλλη ανάρτησή της.

Το τελευταίο της ταξίδι έγινε προκειμένου να υποβληθεί σε νεότερες εξετάσεις ώστε να δουν πώς εξελίσσεται η μεταμόσχευση. Ερωτήματα αφήνει το γεγονός ότι της δόθηκε άδεια να επιστρέψει στο σπίτι της και να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι αρκετών ωρών, μετά την εξέτασή της από τους γιατρούς.

Η σορός της αναμένεται να υποβληθεί σε εξέταση νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

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