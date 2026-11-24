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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε καφενείο στην οδό Σινώπης, στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στην επιχείρηση, σε γειτονικά καταστήματα και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το σενάριο της εντολής μέσα από τις φυλακές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα προσέγγισαν το κατάστημα και τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Οι αστυνομικοί αναζητούν τους δύο δράστες, επιχειρώντας να τους ταυτοποιήσουν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής τους.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνονται δύο άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας κράνη, να σταματούν με τη μοτοσυκλέτα μπροστά από το καφενείο. Ο ένας κατεβαίνει, σπάει την τζαμαρία με αντικείμενο και στη συνέχεια πετάει στο εσωτερικό τον εκρηκτικό μηχανισμό. Περίπου τρία λεπτά αργότερα σημειώνεται η έκρηξη.

Η ισχύς του μηχανισμού ήταν τέτοια που το ωστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές όχι μόνο στο καφενείο, αλλά και σε γειτονικά καταστήματα, ακόμη και σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, καθώς και σε σταθμευμένα Ι.Χ. Το κτίριο υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε διπλανά κτίσματα.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά, με κατοίκους να πετάγονται έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Πάνω από το καφενείο βρίσκεται διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν ένοικοι, οι οποίοι βίωσαν επίσης τη δύναμη της έκρηξης. Ευτυχώς, λόγω της ώρας, δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο.

Το ίδιο πρόσωπο είχε δεχθεί επίθεση και στις 13 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζει το γεγονός ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του καφενείου διαθέτει και πλυντήριο αυτοκινήτων σε άλλη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση είχε σημειωθεί ακόμη μία επίθεση στις 13 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα το ίδιο πρόσωπο να βρίσκεται στο επίκεντρο δύο περιστατικών μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τους αστυνομικούς, καθώς ενισχύει την εκτίμηση ότι πίσω από τις επιθέσεις ενδέχεται να υπάρχει κοινό υπόβαθρο και συγκεκριμένη διαφορά.

Στην υπόθεση αναμένεται να εμπλακεί και το Τμήμα Εκβιαστών, καθώς οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η βομβιστική επίθεση να συνδέεται με κυκλώματα της νύχτας και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι εντολές για την επίθεση δόθηκαν από πρόσωπο που βρίσκεται έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και οι μαρτυρίες

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που περισυλλέγει υπολείμματα του μηχανισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδεσμολογία και το είδος των εκρηκτικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο ατόμων.

Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο εσωτερικό του καταστήματος γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «ξεκαθάρισμα μεταξύ ομάδων που δραστηριοποιούνται στο έγκλημα».

«Δυστυχώς είναι μετά από τρεις μήνες το δεύτερο που γίνεται. Το άλλο είχε γίνει στην Αλσούπολη, στην οδό Κασταμονής, πάλι σε μαγαζί και όλη η πολυκατοικία περνάει ακόμα πολύ δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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