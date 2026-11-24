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Μία σοβαρή καταγγελία ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία 4 ανήλικα αδέλφια στις Σέρρες απομακρύνθηκαν από την οικογένειά τους, χωρίς, ωστόσο να έχει βρεθεί δομή για τη φιλοξενία τους.

Όπως δήλωσε στο MEGA News 104.6 η κοινωνική λειτουργός της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου Σερρών, Ζωή Ταουκτσή, τα παιδιά χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την οικογένειά τους, στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά ακόμη δεν έχει βρεθεί κατάλληλη δομή για τη φιλοξενία τους.

«Στα τέλη Οκτωβρίου, με διάταξη της Εισαγγελίας Σερρών, αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα τεσσάρων ανήλικων αδελφών, ηλικίας και αναθέτει την επιμέλειά τους στην ομάδα προστασίας ανηλίκων του δήμου Σερρών, σε τέσσερις από τους κοινωνικούς λειτουργούς. Θα πρέπει να φροντίσουμε για τη σίτισή τους, για την φροντίδα τους. Εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία αναζήτησης δομών», είπε η κα. Ταουκτσή.

Η ίδια σημείωσε πως σχεδόν έναν μήνα μετά την εισαγγελική διάταξη έχει εξασφαλιστεί θέση σε δομή μόνο για ένα από τα τέσσερα παιδιά.

Αν και η Εισαγγελία ανέθεσε την προσωρινή επιτροπεία των παιδιών σε τέσσερις κοινωνικές λειτουργούς του Δήμου, η διαδικασία παραμένει ακόμη στο στάδιο της αναζήτησης δομής.

Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την αντίδραση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), ο οποίος θέτει ζητήματα νομιμότητας, εργασιακών δικαιωμάτων και θεσμικής ευθύνης.

Όπως επισημαίνεται, οι εργαζόμενες καλούνται να αναλάβουν σε προσωπικό επίπεδο την ευθύνη για την καθημερινή φροντίδα και εκπροσώπηση των παιδιών, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες υποδομές και η οργανωμένη υποστήριξη από την Πολιτεία.

«Αναζητήθηκαν δομές από όλη την Ελλάδα, προσέξτε όχι από την Βόρεια Ελλάδα, απ΄ όλη, και η απάντηση είναι ότι δεν βρέθηκαν δομές. Έτσι ο εισαγγελέας έφτασε στο σημείο να πει νοικιάστε και κατάλυμα ή ξενοδοχείο, δήμε Σερρών, Φανταστείτε πόσο η έσχατη λύση είναι να προτείνει ο δήμος να νοικιάσει, να βάλει τα παιδιά σ’ ένα ξενοδοχείο», είπε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο ο Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Κωνσταντίνος Βαγιάτης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 14 Δεκεμβρίου, έπειτα από αίτημα της πλευράς των γονέων για τον διορισμό συνηγόρου μέσω νομικής βοήθειας.

Μέχρι τότε, τα τέσσερα αδέλφια παραμένουν στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει δοθεί οριστική απάντηση για το πού και υπό ποιες συνθήκες θα φιλοξενηθούν.

Επίκαιρη ερώτηση καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και η τομεάρχισσα Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Ακρίτα, καταγγέλλοντας την ανάθεση της προσωρινής επιτροπείας των τεσσάρων παιδιών σε κοινωνικές λειτουργούς του Δήμου, παρά τη θέλησή τους.

Σύμφωνα με την ίδια, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει κοινοβουλευτική ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για το πού, πότε και με ποιες συνθήκες θα φιλοξενηθούν τα παιδιά.

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