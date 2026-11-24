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Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο από το χιονοδρομικό κέντρο Wanlong στην Κίνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του θερέτρου, το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του χώρου ενεργοποιήθηκε και άρχισε να εκτοξεύει επανειλημμένα νερό πάνω σε μια διαφημιστική πινακίδα μπάρμπεκιου, η οποία απεικόνιζε ζωγραφισμένες φλόγες.

https://www.instagram.com/reel/DgAILuKjifn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα αστεία στα social media και η εξήγηση του θερέτρου

Η εικόνα με το ψεκαστήρι να στοχεύει επίμονα τη «φωτιά» της πινακίδας έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά πως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αισθητήρες του συστήματος «παραπλανήθηκαν» από το σκίτσο και προσπάθησαν να σβήσουν τη ζωγραφισμένη πυρκαγιά.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο πεζή. Σε επίσημη διευκρίνισή της, η διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Wanlong εξήγησε ότι το σύστημα δεν «μπερδεύτηκε» από το σχέδιο της πινακίδας, αλλά ενεργοποιήθηκε κανονικά επειδή ανίχνευσε αυξημένη θερμοκρασία, η οποία προερχόταν από μια πραγματική ψησταριά με κάρβουνα που βρισκόταν ακριβώς πίσω από την επιγραφή.

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