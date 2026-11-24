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Πάνω από 3.000 λίτρα απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων δύο λεκάνες τουαλέτας, ένα καλοριφέρ, μια πόρτα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μια άγκυρα, απομάκρυναν εθελοντές από την ακτή στο Μικρό Έμβολο, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Τη δράση πραγματοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση Cleaningans, με τη συμμετοχή 45 εθελοντών και εθελοντριών και πρόκειται για τη δέκατη κατά σειρά οργανωμένη δράση καθαρισμού στη συγκεκριμένη ακτή, η οποία αποτελεί σταθερό πεδίο δράσης για την οργάνωση από τον Ιούνιο του 2021.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης, η εικόνα της ακτής, που αντίκρυσαν οι εθελοντές το Σάββατο ήταν σχετικά βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη οργανωμένη δράση του περασμένου Ιουνίου.

«Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Cleaningans ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες της κοινότητας της που συμμετείχαν, καθώς και τον ΝΑΟΚΘ (Ναυτικό Όμιλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) για το κέρασμα προς τους εθελοντές ως μια όμορφη κίνηση αναγνώρισης της πολυετούς προσπάθειας στην ακτή. Δέκα δράσεις στο ίδιο σημείο δεν είναι σύμπτωση. Είναι επιμονή, συνέπεια και η απόδειξη πως η αλλαγή χτίζεται μέσα από τη σταθερή παρουσία και τη συλλογική δράση» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.

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